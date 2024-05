Euroliga v novém: souboje o všechno, Final Six i druhá šance pro nejslabší

Prestižní evropská soutěž basketbalistek se hrála v posledních sezonách formou dvou osmičlenných základních skupin, z nichž postoupily čtyři nejlepší týmy do čtvrtfinále a jejich vítězové následně do Final Four. Federace FIBA Europe ale nyní odhlasovala změnu formátu.

V základní části se 16 týmů rozdělí do čtyř čtyřčlenných skupin, v nichž se kluby utkají mezi sebou systémem doma - venku. Do druhé fáze postoupí tři nejlepší, přičemž si s sebou přenesou dosavadní výsledky a počet bodů. Čtvrté celky se přesunou do nižšího Eurocupu.

Tři nejlepší týmy ze skupin a A a B vytvoří nadstavbovou skupinu E, tři elitní celky z „céčka“ a „déčka“ složí skupinu F. V nich se každý tým utká se soupeři, s nimiž ještě nehrál, rovněž formátem doma - venku.

Do vyřazovací fáze postoupí z každé skupiny čtyři nejlepší. Vítězové skupin E a F si zahrají dva zápasy s druhými celky vedlejších skupin o přímý postup do semifinále. Třetí a čtvrté týmy se mezi sebou také křížem utkají o účast ve Final Six.

Fenerbahce vs. Schio - momentka ze semifinále Euroligy.

V něm nejprve vítězné celky narazí na poražené týmy z přímého duelu o postup do semifinále. Turnaj bude poté vrcholit následným semifinále a finále. Ve Final Six už bude o postupujícím rozhodovat jediný zápas.

Nový formát se bude týkat také basketbalistek USK Praha, které budou v příští sezoně obhajovat třetí místo. Titul v uplynulém ročníku získaly hráčky Fenerbahce Istanbul.