Kauza uvařené mrtvoly spěje k rozsudku, hlavní obžalovaný pronáší závěrečnou řeč

Obžalovaní podle spisu v červenci 2022 donutili osmadvacetiletého muže na Břeclavsku nastoupit do auta, kterým ho odvezli do domu známého v Lubné na Svitavsku. Měla to být odplata za údajně odcizenou marihuanu a krádež 500 korun. Několik hodin ho tam mučili a pak převezli do domu v Pohodlí na Svitavsku, kde měl Jireček trvalé bydliště.

Ve sklepě ho několik dní mučili a muž později zemřel. Pak jeho tělo uvařili v kovovém sudu na dvoře domu, kosti spálili a zbytky těla rozvezli po okolí obce. Ze znaleckých posudků vyplývá, že poškozený trpěl mučivými útrapami a útok lze považovat za surový. Jeho tělo se nenašlo.

Státní zástupkyně navrhuje pro Jirečka výjimečný trest ve výši třiceti let. Golubničenko s policií spolupracoval, proto je pro něj navržený trest o pět let nižší.

„U Jirečka se jednalo o jednání, které mělo sytit jeho anomální osobnost. Už při převozu z Lubné nastává hranice mezi vědomou nedbalostí a nepřímým úmyslem. Obžalovaní neposkytli poškozenému pomoc, ani nezavolali záchranku. Poškozený zažil mučivé útrapy a jednání surovým způsobem. Primitivní útok pro malichernou pohnutku,“ komentovala v závěrečné řeči státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Golubničeko ve své závěrečné řeči zopakoval lítost a dodal, že jej spáchaný čin stále pronásleduje. „Po psychologické stránce na tom nejsem dobře. Nejsem ničeho schopen, nic jsme neplánovali, celé jsem to dělal ze strachu z Jirečka,“ řekl Golubničenko.

Pavel Jireček svou závěrečnou řeč přednáší dnes.