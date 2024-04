ONLINE: USK usiluje o postup do finále Euroligy, soupeří s Villeneuve

Pražanky se dostaly do Final Four potřetí za sebou, v posledních dvou letech ale skončily vždy čtvrté. V sezoně 2014/15 soutěž ovládly a poslední medailový úspěch vybojovaly před pěti lety.

S Villeneuve-d’Ascq se hráčky USK utkaly už v základní části: doma zvítězily 74:63, na hřišti soupeřek prohrály 81:90.

ONLINE: USK Praha vs. Villeneuve-d’Ascq Semifinále Euroligy sledujeme v podrobné reportáži.

„Bylo by pro nás velké zklamání, kdyby se nám nepodařilo projít do finále,“ nastínila ambice USK trenérka Natália Hejková. „Villeneuve jsme doma porazily o jedenáct bodů, u nich jsme prohrály. Pro ně je Final Four obrovský úspěch, očekávám těžký souboj, ze kterého ale snad vzejdeme vítězně.“

České šampionky s bilancí dvanácti výher a dvou porážek ovládly základní skupinu B a poté porazily ve čtvrtfinále Schio 2:1 na zápasy. Ve Final Four debutující Villeneuve-d’Ascq postoupil ze stejné skupiny s bilancí 8:6 a ve čtvrtfinále vyřadil maďarský Miškovec také po výhře v sérii 2:1.

Ve druhém semifinále vyzve domácí Mersin obhájce titulu Fenerbahce, utkání o konečná umístění se odehrají v neděli.