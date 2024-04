Hratelný, ale nevyzpytatelný. USK čeká ve Final Four francouzský debutant

„Myslím, že můžeme být hrdí, že jsme znovu ve Final Four. Za nějakých deset sezon jsme tam posedmé, což je něco, co nemá každý. Je to hezká bilance a důkaz, že stále držíme úroveň jako jeden z nejlepších týmů v Evropě,“ řekla ČTK trenérka Natália Hejková.

Pražanky se dostaly do Final Four potřetí za sebou, v posledních dvou letech ale skončily vždy čtvrté. V sezoně 2014/15 soutěž ovládly a poslední medailový úspěch vybojovaly před pěti lety.

Program Final Four Euroligy Pátek 12. dubna - semifinále: 15:00 USK Praha - Villeneuve-d’Ascq

18:00 Mersin - Fenerbahce Istanbul Neděle 14. dubna: 15:00 o 3. místo

18:00 finále

S Villeneuve-d’Ascq se hráčky USK utkaly již v základní části. Doma zvítězily 74:63, na hřišti soupeře prohrály 81:90. Ve Francii jim chyběli trenérka Hejková a asistent Martin Pospíšil.

„Po herní i mentální stránce budeme připravené na to, že chceme vyhrát. I když jsme poslední utkání u nich prohrály, byl to jeden z našich nejhorších zápasů v sezoně. Za celou dobu jsme nedostaly 90 bodů, ale tam ano. Obrana byla velmi špatná a nebyly jsme v plné sestavě. Nyní budeme v silnějším složení,“ podotkla Hejková.

České šampionky jsou favoritkami i podle expertů oslovených oficiálním webem soutěže. S bilancí 12 výher a dvou porážek ovládly základní skupinu B a poté porazily ve čtvrtfinále Schio 2:1 na zápasy. Ve Final Four debutující Villeneuve-d’Ascq postoupil ze stejné skupiny s bilancí 8:6 a ve čtvrtfinále vyřadil maďarský Miškovec také po výhře v sérii 2:1.

Natália Hejková, trenérka USK Praha

„Mají šikovné a agresivní hráčky, které hrají velmi tvrdě. Po individuální stránce jsou velmi dobré. Občas jim jen hapruje organizace hry, která je někdy v obraně i útoku chaotická. Pokud budeme hrát chytrý basketbal, tak si myslím, že to zvládneme,“ řekla Hejková.

S tím souhlasí i rozehrávačka Tereza Vyoralová. „Mají zápasy hodně na houpačce. Když se jim ale daří, jsou v laufu a hodně nebezpečné. Hrají drze a mají velké sebevědomí. Hlavní bude, abychom je nepustily do hry a byly agresivnější. Tudy vede cesta,“ uvedla Vyoralová.

Pražanky se při absenci zraněné kapitánky Teji Oblakové budou opírat o týmový výkon, čtyři jejich hráčky mají v tomto ročníku Evropské ligy dvojciferný průměrný počet bodů.

Nejproduktivnější je Australanka Ezi Magbegorová (13,6), daří se také Nyaře Saballyové (12,6), Valériane Ayayiové (11,6) a Maríi Condeové (10,4). USK je nejlépe doskakujícím (40,5) a druhým nejproduktivnějším týmem soutěže (74,6).

Nejlepší střelkyní francouzského týmu je americká rozehrávačka Kennedy Burkeová s průměrem 15,4 bodu na zápas. Následují Kariata Diabyová (11,7), Janelle Salaunová (11,3) a Shavonte Zellousová (10,1). Vedení týmu Villeneuve-d’Ascq chystá pro své fanoušky promítání zápasu v domácí hale na velkoplošné obrazovce.

„I když jsme v pozici favoritek a vyhrály jsme skupinu, nemůžeme to vůbec podceňovat. Musíme být na ně připravené a soustředěné. Když budeme dodržovat to, co si připravujeme, tak máme na to je porazit,“ dodala Vyoralová.

Zápas začne v 15:00 SELČ, o tři hodiny později vyzve domácí Mersin obhájce titulu Fenerbahce Istanbul. Utkání o konečná umístění se odehrají v neděli.