Basketbalistky USK pilují formu před odletem na euroligové Final Four

Trenérka Natália Hejková ale zatím na případné finále nepomýšlí. „Soustředíme se pouze na první zápas a uvidíme, co bude dál. Budu velmi spokojená, když to první utkání vyhrajeme,“ řekla Hejková.

Její tým se dostal do Final Four potřetí za sebou. „Myslím, že můžeme být hrdí, že jsme ve Final Four. Za nějakých deset sezon jsme tam posedmé a to je něco, co nemá každý. Je to hezká bilance a důkaz, že stále držíme úroveň jako jeden z nejlepších týmů v Evropě,“ doplnila.

Pražanky porazily ve čtvrtfinále Schio 2:1 na zápasy. Předtím vyhrály základní skupinu B s bilancí 12 výher a dvou porážek. Hráčky USK se pokusí ve Final Four vylepšit umístění z předchozích dvou ročníků, v nichž skončily vždy čtvrté. Naposledy získaly medaili před pěti lety za třetí místo. „Je pravda, že mám brambory ráda, ale jen na talíři. Na krku vůbec ne,“ uvedla Hejková.

Mersin, který se utká v tureckém semifinále s Fenerbahce Istanbul, hostí Final Four poprvé. Hejková na novém dějišti turnaje vidí několik pro a proti. „Nevýhoda je, že je to daleko a cesta je hrozná. Navíc je tam ještě časový posun o hodinu a hrajeme první zápas. Má to ale výhodu, že kdyby se hrálo ve Villeneuve, měly by naše (semifinálové) soupeřky domácí prostředí. Takhle tam bude jejich fanoušků úplné minimum,“ podotkla Hejková, jejíž tým hostil Final Four v minulém roce.

Hráčky USK odletí do Turecka v plném složení. S týmem bude i kapitánka Teja Oblaková, která ale po operaci kolena do hry nezasáhne. „Teja nám bude chybět, je to velmi tvořivá hráčka. V Mersinu ale bude s námi a pomůže mi jako další asistent,“ řekla s úsměvem Hejková.

Francouzský tým Villeneuve-d’Ascq je ve Final Four Euroligy poprvé. Pražanky se s ním utkaly už v základní skupině. Doma zvítězily 74:63, na hřišti soupeře prohrály 81:90. „Ve Final Four už není nikdo favorit ani outsider. Do něj se dostanou jen vyspělé týmy. Villeneuve do toho navíc může jít lehce. Pro ně už je obrovský úspěch, že tam jsou,“ dodala Hejková.