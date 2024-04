Medaile? Věřím, že nějakou urveme, těší se Vyoralová na sedmé Final Four s USK

„Vloni to bylo v zápase o třetí místo nešťastné. Celkově jsme měly vyšší ambice. Teď máme za sebou dobrou sezonu. Naše výkony byly konstantní a dařilo se nám. Doufám, že se vše sejde,“ řekla Vyoralová. „Musíme dát do prvního zápasu vše, a když se nám to podaří, tak finále už může dopadnout jakkoliv. Jsme určitě hladovější, více se o tom mluví. Každý by chtěl urvat to nejvyšší místo,“ doplnila.

Dlouholetá česká reprezentantka je jedinou hráčkou, která byla s USK u všech předchozích účastí ve Final Four. Největší úspěch získaly Pražanky před devíti lety, kdy soutěž vyhrály. V sezoně 2018/19 byly třetí, čtyřikrát skončily čtvrté.

„Každý rok je to speciální. Už jen to, že jsme schopné dostávat se pravidelně do Final Four a držet se na evropské špici. Poslední tři, čtyři roky jsme měly určitě na víc. Věřím proto, že se nám letos podaří nějakou medaili urvat. Snad se dostaneme do finále, protože los je poměrně příznivý,“ uvedla Vyoralová.

Motivací mohou být i nedávné 70. narozeniny trenérky Natálie Hejkové. „Samozřejmě by bylo hezké získat úspěch pro ni. Myslím, že každý v duši trochu doufá, že bychom mohly třeba i vyhrát. Tým je super, šlape v šatně i na hřišti. Máme skvělou atmosféru,“ řekla Vyoralová.

Pražanky se do třetího Final Four po sobě dostaly díky čtvrtfinálovému triumfu nad Schiem, které porazily 2:1 na zápasy. Předtím ovládly skupinu B s bilancí 12 výher a dvou porážek. Vyoralová odehrála v euroligové sezoně 19,2 minuty na zápas s průměrem 5,5 bodu.

„Poslední roky mám podobnou pozici a dostávám se více na hřiště. Je tam určitě větší zodpovědnost. Nicméně nervozita je vždycky. Pořád je to Final Four a všichni víme, o co hrajeme,“ prohlásila.

Zatímco v minulých letech se Pražanky opíraly o americkou podkošovou dvojici Alyssa Thomasová, Brionna Jonesová, nyní je jejich herní projev týmovější. „I soupeři nás musí víc naskautovávat, protože každý v týmu je nebezpečný. Předtím stála hra více na Alysse a Brionně, které nás bodově držely. V této sezoně je ale naší zbraní, že v každém zápase může vyniknout někdo jiný,“ řekla rodačka z Weissenfelsu.

Ve Final Four se hráčky USK musí obejít bez kapitánky a rozehrávačky Teji Oblakové, která si ve čtvrtfinále proti Schiu poranila koleno a je po operaci. V Mersinu tým podpoří alespoň z lavičky. „Je to určitě velká ztráta. Na druhou stranu se to ale stalo před nějakou dobou a musely jsme se s tím popasovat. Budeme hrát i pro ni. Doufám, že ji zastoupíme, jak nejlépe to půjde,“ uvedla Vyoralová.

V semifinále budou hráčky USK proti Villeneuve-d’Ascq favoritkami. S francouzským týmem se střetly již v základní skupině, doma zvítězily 74:63, na hřišti soupeřek ale prohrály 81:90. Druhou semifinálovou dvojici tvoří domácí Mersin a obhájce titulu Fenerbahce Istanbul.

„Máme určitě přijatelnější los než dostat jeden z těch dvou tureckých týmů. Na druhou stranu i zápasy s Villeneuve byly těžké. I když jsme v roli favoritek a vyhrály jsme základní skupinu, nemůžeme to vůbec podceňovat. Musíme na ně být připravené a soustředěné. Když budeme dodržovat to, co si připravujeme, máme na to je porazit,“ dodala Vyoralová.

Semifinále Evropské ligy mezi USK a Villeneuve-d’Ascq se bude hrát v pátek od 15:00 SELČ.