Basketbalistky USK získaly v Eurolize bronz. Deklasovaly domácí Mersin

„Jsme rády, že jsme to zlomily a máme medaili. Už to bylo otravné,“ řekla pro Radiožurnál Sport trenérka Natália Hejková. „Ten projev byl úplně jiný. Sebevědomý a agresivní, tak náš tým musí hrát. Soupeř to měl strašně těžké. Jednou dala trojku jedna hráčka, podruhé druhá, potřetí třetí. Nevěděl si s tím rady. Hrály jsme přesně jako celou sezonu,“ doplnila.

Nejlepší střelkyní českých šampionek byla s 21 body Valériane Ayayiová, její spoluhráčka Maite Cazorlaová dala o dva body méně. Další hráčka USK Ezi Magbegorová zaznamenala double double za 13 bodů a 10 doskoků. Loňskému finalistovi Mersinu nestačilo ani 19 bodů Virag Kissové.

„Dnešní zápas ukázal, že potřebujeme jednu typickou rozehrávačku. V pátek nebyla Cazorlaová ještě tak připravená jako dnes,“ uvedla Hejková.

ONLINE: USK Praha vs. Mersin Utkání o euroligový bronz jsme sledovali podrobně

Pražanky porazily Mersin potřetí v sezoně, předtím je dvakrát zdolaly v základní skupině. V zápase o třetí místo ve Final Four napravily nezdary z předchozích dvou let.

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové hrály o třetí místo po semifinálové porážce s francouzským Villeneuve-d’Ascq. Mersin nestačil v pátek na Fenerbahce Istanbul.

České mistryně zahájily zápas o bronz lépe. Na palubovce působily aktivněji a brzy utekly do desetibodového vedení. První čtvrtinu vyhrály i díky osmi bodům Ayayiové 27:18.

Ve druhé čtvrtině hráčky pokračovaly hráčky USK v tempu. Mersin od stavu 22:37 zabral a dotáhl se na rozdíl sedmi bodů, Pražanky ale znovu odskočily. Po trojce Terezy Vyoralové s klaksonem šly do kabin s náskokem šestnácti bodů (52:36). Soupeře také předčily v doskocích poměrem 29:19.

Míč se snaží udržet Ezi Magbegorová z USK, vlevo je Stephanie Mavungaová z Mersinu.

„Terka hrála to, co od ní čekáme. A Ayayiová, když jsou důležité zápasy, tak zabere. Kdyby mi navíc někdo před týdnem tvrdil, že Ayayiová bude hrát, tak mu povím, že se zbláznil, protože diagnóza byla katastrofální. Měla natržený vaz v kolenu,“ podotkla Hejková.

Na začátku druhé půle narostlo vedení USK na dvacet bodů, Mersinu se ale podařilo duel zdramatizovat. Turecký celek zlepšil obranu, pomohl mu příchod aktivní Laury Corneliusové a i po osmi bodech v řadě se přiblížil na jednociferné manko. Rozstřílela se Kissová, která měla po třetí části 17 bodů. Hráčky USK držely před závěrečnou částí vedení 66:56.

Mersin se v úvodu poslední čtvrtiny dotáhl na osm bodů, jeho možný nápor ale ihned odrazily rychlými tříbodovými trefami Ayayiová a Cazorlaová. Španělská rozehrávačka Cazorlaová navíc přidala další body a Pražanky znovu odskočily do dvacetibodového vedení.

Domácí Mersin se už na další zdramatizování zápasu nevzmohl a Hejková mohla v závěru poslat na palubovku hráčky z lavičky. Pražanky nakonec deklasovaly soupeře o 28 bodů.

„Celkově to hodnotíme výborně. Na začátku sezony jsme si nemyslely, že ten tým takhle rychle vyroste, že budeme hrát play off a Final Four. Potřebuje čas. Polovina jsou mladé hráčky a potřebují nabrat zkušenosti. Škoda toho prvního zápasu, ale jak přijde Final Four, tak nás vždy stíhá jedna katastrofa za druhou,“ dodala Hejková, která bude v USK pokračovat i v další sezoně.

Fenerbahce Istanbul vedla ve finále proti Villeneuve-d’Ascq za obhajobou a druhým titulem v historii Američanka Napheesa Collierová, která zaznamenala 33 bodů a osm doskoků. Dalších 22 bodů přidala Belgičanka Emma Meessemanová, která získala šestý euroligový triumf a vyrovnala rekord Američanky Diany Taurasiové a Španělky Alby Torrensové. Nejužitečnější hráčkou Final Four se stala další basketbalistka Fenerbahce Kayla McBrideová.