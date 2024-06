Ještě zatneme drápky, říká Hermannová k boji o účast na olympijských hrách

Nejlepší české beachvolejbalistky Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová mají pořád ještě naději, byť hodně malou, probojovat se na olympijské hry.

Poslední příležitost zabojovat o body do olympijského žebříčku dostaly na turnaji nejvyšší kategorie Elite 16 J&T Banka Ostrava Beach Pro. Po něm se kvalifikace uzavře.

„Máme možnost získat nějaké body, ale jaká je šance na olympiádu...“ přemítá Štochlová.

„Bohužel náš čas, kdy jsme mohly body získávat byl v jarní části, ale zbrzdila nás nemoc,“ připomněla Hermannová virózu, kterou si její spoluhráčka přivezla z Brazílie. S potutelným úsměvem ale dodala: „Když v Ostravě vyhrajeme, tak ještě možná můžeme na postup přes ranking pomýšlet.“

Barbora Hermannová (vlevo) a Marie-Sára Štochlová

Obě však vědí, že vyhrát ostravský turnaj nabitý nejlepšími světovými dvojicemi by byl zázrak. Ostatně ve skupině D mají Kanaďanky Melissu Humanaovou-Paredesovou s Brandie Wilkersonovou, Nizozemky Katju Stamovou s Raisou Schoonovou a z kvalifikace jim přibyl další silný tým –

Švýcarky Anouk Vergéová-Depréová a Joana Mäderová.

Češky turnaj rozjedou ve čtvrtek v 15.00 s Kanaďankami.

„Naštěstí budeme mít ještě příležitost zabojovat o olympiádu i na finálovém turnaji Nations Cupu,“ uvedla Barbora Hermannová. „Z něj postoupí jeden stát. Bude tam dvanáct zemí, takže šance ještě žije. Dál bojujeme. Zatneme drápky.“

Nations Cup vyvrcholí 13. až 16. června v lotyšské Jurmale. A spolu s Hermannovou a Štochlovou budou Česko reprezentovat Kylie Neuschaeferová s Markétou Svozilovou.

Původně Češky finále hrát neměly, jelikož v semifinálové části Nations Cupu skončily druhé, když podlehly Finkám.

„Pomohlo nám, že ve finálovém turnaji nemohou hrát týmy, které se do Paříže kvalifikovaly už přes ranking, což se týká Němek, Švýcarek a Francouzek. Do Jurmaly jsme se dostaly místo nich,“ vysvětlila Hermannová.

V Ostravě je podle ní na některých týmech vidět, jak řeší poslední tři volná místa v olympijském žebříčku, jak počítají, kolik toho musejí odehrát, aby postoupily.

„Trochu mě mrzí, že my v té pozici nejsme, protože jsme loni na podzim měly hezky nakročeno,“ povzdechla si Hermannová.

Marie-Sára Štochlová se těší s Barborou Hermannovou z bodu.

Připommněla, že je zabrzdily zdravotní patálie.

„Mě začalo bolet rameno a Maruška pak měla zánět v noze,“ připomněla Barbora Hermannová. „Ukončily jsme sezonu dříve než jsme chtěly, takže jsme na challengerech, které na konci roku nebývají už tak dobře obsazené, neposbíraly body, jak jsme původně chtěly.“

Hermannová tak celou zimu řešila bolavé rameno. A když znovu začaly hrát, onemocněla Štochlová.

A teď jsou na tom jak?

„Jsme tady, nic nás nebolí, jsme zdravé a jdeme hrát,“ usmála se Hermannová. „Ale souhlasím s Maruškou, že si to tady musíme užít, protože zdejší turnaj je opravdu světová třída. A v krásném prostředí, před skvělými fanoušky. Rozhodně to není pro nás jen tak, že si tady můžeme zahrát.“

To jim umožnila jen divoká karta od Českého volejbalového svazu.

„Za to jsme vděčné,“ řekla Hermannová. „Pro nás je to skvělá možnost poměřit si síly s týmy, mezi něž se běžně nedostaneme. A také jsme rády, že si můžeme zahrát doma, před našimi diváky, kteří nás doufejme potáhnou. Zkusíme obstát proti holkám, které poslední dobou posbíraly několik medailí. Zrovna ty, co máme ve skupině, ale bude to velice náročné.“

Na fanoušky Češky hodně spoléhají.

„Přirovnala bych to... Teď byl hokej. Skákající O2 Aréna v Praze dovedla hokejisty až ke zlatu,“ řekla Marie-Sára Štochlová.

„Tak tady bude skákající Ostrava,“ smála se Barbora Hermannová.

„Ano, skákající Ostrava každoročně dožene kluky (Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera) až do sem ifinále. Jim bych přála, aby už byli zlatí. Ti fanoušci jsou neuvěřitelní,“ ocenila diváky Štochlová.