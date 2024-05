Z VOLEJE: Velký pako a sen o NBA. Stačí, když vám věří jeden člověk, říká Balvín

Při venčení si utřídí rovněž myšlenky. Na dvě sezony v ukrajinském klubu Prometej, kde mu líčili hrůzná svědectví války, jež mistrovské tituly v lotyšsko-estonské lize aspoň zčásti odlehčily. Na trenéra Ronena Ginzburga, jenž se zase kvůli teroristickému běsnění Hamásu nemohl dostat z rodného Izraele. Ještě nedávno by si nedokázal představit, jak závažná témata se mohou probírat v basketbalové šatně. „Šílený,“ zakroutí Balvín hlavou v podcastu Z voleje.

Z voleje podcast iDNES.cz

Po třicítce má před sebou čahoun z Ústí nad Labem nové dobrodružství – působení v klubu Shanxi Zhongyu. V Číně se dobře zapsal už loni v letní lize a v roce 2019 na mistrovství světa, když pomohl Česku k parádnímu šestému místu.

Už dávno ví, že basketbal není všechno. Je potřeba se zajistit a Asie po Eurolize nabízí nejlepší podmínky. S partnerkou přemýšlí, kde se usadí, zda si pořídí dům v Praze, nebo vzhledem k cenám nemovitostí spíše ve Španělsku, které si za jedenáct let působení v top soutěži zamiloval. „Finančně to vychází mnohem lépe, k tomu skvělé jídlo, lidé a furt sluníčko,“ přemítá bývalý hráč Sevilly, madridského Estudiantes, Gran Canarie, nebo Bilbaa.

Asii si vyzkoušel již v japonském týmu Gunma Crane Thunders, byl zprvu v šoku, jak se kultura sumo promítá i pod koše, když se přetahoval s pupkatými soupeři. Do podvědomí českých fanoušků se Balvín dostal nejvíc životním turnajem na olympijských hrách v Tokiu. Japonsko si taktéž oblíbil, rád by se do něj ještě vrátil. S klubem Gunma Crane Thunders byl domluvený už před hrami, jinak by si nejspíš vybíral z lepších adres.

Nejblíž byl Houston, ale víc mrzí Real Madrid

A to se už dostáváme k tomu, o čem sní každý basketbalista – NBA. Balvín ani v jedenatřiceti v sobě myšlenky na slovutnou ligu v zámoří nezadusil, byť tuší, že už to neklapne. „NBA je největší basketbalový sen. Nikdy to nepustím, proč? Motivace je pozitivní, i když jsem realista a počítám s tím, že se to nestane,“ vypráví.

Třebaže hudba drnčí ve sluchátkách hlasitě, to víte, že občas se Balvínovi do hlavy vloudí i ten otravný životní cajdák Co by kdyby…

Kolikrát se zdálo, že už je nejlepší soutěži světa blízko, leč na rozdíl od kumpána z USK Praha, Sevilly i reprezentace Tomáše Satoranského se této pocty nedočkal. V Seville, kam se Balvín vydal v osmnácti, jej jako asistent trenéra cepoval Žan Tabak, šampion z NBA. „Neumíš přihrávat oběma rukama, tak začneme,“ uvítal českého obra v Andalusii.

„Pomohl mi ve všem. Byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl pro Sevillu,“ říká Balvín vděčně i po letech. „Dal mi balkánskou školu, která doteď platí, i když vypadá jako oldschool.“

Balvín se i díky Tabakově péči vypracoval mezi nejlepší doskakovače a blokaře ve Španělsku. A když po šesti sezonách končil v Seville, mohl si vybírat. „Byl jsem kousíček od toho, abych podepsal v Houston Rockets,“ kývne.

Mimochodem v Houstonu začínal zámořskou pouť i Tabak, žel takto se jejich kariéry nepropojily. „Bylo to moc narychlo před play off NBA a se Sevillou jsme nestihli vyřešit přestupovou částku, měli jsme na to šest dní,“ ohlíží se Balvín. „S Houstonem jsme už byli domluvení.“

Ondřej Balvín (vlevo) z Prometeje v semifinále Eurocupu proti Türk Telekom Ankara

Další lasa svištěla z Málagy, Valencie i Realu Madrid, ale ten padl, protože se Gustavo Ayón rozhodl nakonec zůstat. Dlouhodobý zájem o českého čahouna měl trenér Svetislav Pešič z Bayernu Mnichov, a tak se napsala krátká německá kapitola ve španělském příběhu. Jenže Pešič musel na operaci a týden poté, co Balvín podepsal kontrakt, přišel kouč Aleksandar Djordjevič, se kterým si nepadli do oka. A tak se více v Mnichově vzpomíná na to, jak Balvín zaparkoval fáro před halou na jeho místě – omylem. „Nebyla tam cedulka, že je to trenéra. Bylo to jediné volné místo,“ usmívá se. „Mimo basket ale na něho nemohu říct ani slovo, jen na hřišti to nefungovalo.“

Dvířka do NBA však zůstala pootevřená. To léto řešil také zájem Golden State, které se finančně vyčerpalo na Kevinu Durantovi a Klayovi Thompsonovi, potřebovalo podepsat úsporného pivota. Rozhodovalo se mezi Balvínem a Zazou Pačulijou. „Ale Zazova výhoda byla, že už měl za sebou kariéru v NBA, já byl mladý ucho. Vybrali si zkušenost, nemůžu to mít nikomu za zlé, je to byznys,“ prohodí Balvín.

Zkoušel to rovněž v letní lize za Denver Nuggets, to už měl již podepsaný Bayern. „Moc se mi na tu letní ligu ani nechtělo, ale bavili jsme se, že bude dobré se tam aspoň ukázat, aby mě týmy měly víc v povědomí.“

V povědomí ho měly od draftu v roce 2014, kdy na Folimanku volala Atlanta, kolem 60. místa s ním spekulovalo Miami, mluvilo se také o dvoucestném kontraktu v Bostonu. „K tomu nikdy nedošlo. Největší problém u mě byl, že jsem nebyl na testech na draftu, protože Sevilla řekla, že pokud nemám pojištěný kontrakt, tak mě nepustí. Věřím, že kdybych se ve Státech ukázal, druhé kolo draftu bych zvládl,“ přemítá.

Balvín se vydal evropskou cestou, byť měl možnost hrát v zámoří univerzitní soutěže.

Když evergreen „Co by kdyby“ dohraje, Balvín nekonstatuje, že by jej snad přepadla lítost nad všemi marnými pokusy proniknout do VIP společnosti NBA. „Víc mě mrzí ten Real Madrid,“ překvapí. „Na stole jsem ho měl dvakrát.“

To bylo po druhé sezoně v Bilbau. Stát se mohl i spoluhráčem Jana Veselého ve Fenerbahce, jenže Balvín se zranil při plnění reprezentačních povinností v Litvě, kde mu soupeř spadl na nohu a na dva měsíce poslal na marodku. Real mezitím podepsal Vincenta Poiriera a Fenerbahce Kylea O’Quinna. „K Realu jsem měl blíž než k NBA,“ podotkne Balvín.

Basketbalový reprezentant Ondřej Balvín (vlevo) odpovídá v pořadu Z voleje.

Ten borec neumí ani chodit. Co s ním budeme dělat?

Souhlasí s názorem, že už mu příliš nenahrává ani doba. Ještě před deseti lety byli obrovití pivoti v zámoří v kurzu, ale ten obrátil jiným směrem. „Je to tak, ale hrál jsem zápas proti Rudymu Gobertovi a ten měl problém se mnou, ne já s ním,“ zmíní podkošového hráče Minnesoty. „Jediný, kdo mě nechci říct znemožnil, ale dal mi kontakt s realitou, byl Jusuf Nurkič,“ připomene souboje proti Bosně a Hercegovině. „Ale tam si udělal srandu i z Veseláče. To byl asi jediný NBA hráč, kdy jsem si řekl: Sakra, to je fakt jinej level!“

A to není špatné, když si Balvín vybaví začátky v Ústí nad Labem, kde si s „kolohnátem“, který měřil 217 centimetrů už ve čtrnácti, nevěděli rady. „Lidé s tím v Česku neumí pracovat, takto vysokých hráčů je jeden dva za generaci. Nemůžu jim to mít za zlé,“ povídá pokorně.

Tuze prospěšný pro Balvínovu kariéru byl přesun k náročnému trenérovi Petru Jachanovi do USK. „Osoba Petra Jachana není pro každého, nemazlí se s vámi, je přísnější, ale je dobré, když nemáte med kolem huby. Když makáte, hrajete,“ oceňuje. „Dokázal mi rozvinout základy senzomotoriky.“

Balvín tomu šel naproti, nevyhýbal se ani tanečním. Avšak když jej v USK viděl poprvé Michal Šob, vedoucí reprezentace a dnes generální sekretář České basketbalové federace, naklonil se k Jachanovi: „Ten borec neumí chodit, co s ním budeme dělat?“

Český pivotman Ondřej Balvín

Balvín se neuráží, připouští: „Byl jsem velký pako. Nebyl jsem schopný ani vystřelit na koš.“

V diskusích si o sobě jako dospívající kluk po utkání za USK přečetl, že vyhořel jako krabička od sirek. Ovšem díky Jachanovi zjistil jednu velkou životní pravdu: „Stačí, aby ve vás měl jeden člověk důvěru, a může vám to změnit život.“

V dorostu proti Plzni zarval poprvé v zápase za USK míč do koše a všichni po smeči zbystřili: V tom kolohnátovi něco bude!

Potetovaný sympaťák, spolumajitel e-sportového týmu, jehož vášněmi jsou i jízda v mustangu a nové technologie, si nechává ještě poslední volné místo pro jednu kérku. Nad srdcem. Až založí rodinu.

NBA sice nevyšla, ale jinak toho vyšlo dost.