OBRAZEM: Legendy, děti, miss, populární sekretářka. Fotbal v Ústí budí zájem

Po sestupu do třetí ligy ústecký fotbal téměř nikoho nezajímal, na tribunách mrtvo. Noví majitelé ze společnosti Viagem, která podporovala druholigovou Příbram a zabývá se nemovitostmi, ovšem do Army vstoupili jako velká voda. Dvě zdařilé mystifikace vzbudily zájem fanoušků, ta druhá - při které měl metráček Martin Podhajský nastoupit na deset minut za půl milionu korun od svého otce - obletěla celý svět. Ani sportovní úsek není opomíjený, mužstvo posílili ligoví mazáci. Před pár dny nastoupil Viagem poprvé ve třetí lize doma, porazil béčko Teplic 3:0 a ve stotisícovém krajském městě to byla sláva. Přišlo patnáct set diváků, mezi nimi legendy i plno dětí. A také sličné ženy spojené s klubem.