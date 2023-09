Mystifikátoři z Ústí přitáhli fanoušky, nefotbalista Podhajský seděl na tribuně

„Jsem překvapený z takové návštěvy, kromě poháru s Bohemkou jsme nic podobného nezažili,“ žasl ofenzivní tahoun David Černý, který vítězství zpečetil. „Bavili jsme se o tom s protihráči i s pány rozhodčími, že je úžasné hrát před takovou kulisou.“

Ústecký klub vzbudil celosvětový rozruch zprávou, že oplácaný mladík bez zkušeností s fotbalem Podhajský nastoupí na jaře do mistrovského zápasu, neboť mu deset minut v ČFL „koupil“ za půl milionu korun do rozpočtu jeho zámožný táta. Student práv, který ve Viagemu pracuje, dostal roli arogantního protekčního fracka.

Humbuk, který se spustil, donutil jít majitele s pravdou ven dříve. Chtěli upozornit na protekcionismus ve sportu i na nadaci Vykopej se, přes kterou chtějí pomáhat dětem z chudých poměrů ve fotbale i ve škole.

Původně se měl Podhajský posadit už proti Teplicím B na lavičku. Nakonec zápas sledoval z VIP míst. Rozhovory odmítal, nejspíš vyplašený z nečekané popularity. „Šéf vám odpoví,“ ukazoval na Přemysla Kubáně, jehož Viagem koupil klub v červnu za čtyři miliony korun od podnikatele a filantropa Jiřího Hory.

„Náš příběh přerostl v mezinárodní kauzu, kterou sdíleli ve třiceti státech světa. A my nechtěli, aby Martin musel hrát blázínka půl roku. Tedy já ano, ale přehlasovali mě,“ pousmál se Kubáň, nadšený z povedených mystifikací. „Vesměs slýchám kladné ohlasy, že jsme vyšokovali fotbalovou obec. První divočinu jsme udělali s logem a škodolibě jsme se smáli, že veřejnost nám skočila i na druhý špek. Teď už musíme jet po lince, abychom byli důvěryhodní. Klub má působit celospolečensky kladně, i proto jsme přišli s nadací Vykopej se.“

Mužstvo skoro do poslední chvíle netušilo, že Podhajský je jen hercem v bizarním příběhu. „Řešili jsme, jak to budeme brát, až se zapojí. Bylo to dobře utajené. Já si myslel, že až začne trénovat, nevydrží ani týden z hlediska fyzičky a možná i kolen. Pro lidi s nadváhou to není sranda,“ tvrdil momentálně zraněný obránce či záložník Alois Hyčka.

Fotbalový trenér Jiří Jarošík (vpravo) s bratrem na zápase Viagem Ústí - Teplice B.

Černý přidal: „Podhajský by byl v kabině středem pozornosti, máme tam pár expertů, kteří si umějí udělat srandu. Ale my hráči, vedení i trenéři jsme tak povahově dobří lidé, že by bylo všechno v pohodě. A na rovinu, kdyby šel ten půlmilion do kabiny, vůbec by mi nevadilo, že nastoupí.“

Viagem Ústí musel prvních sedm zápasů i pohár s Mladou Boleslaví odkopat na hřištích soupeřů kvůli rekonstrukci atletické dráhy na Městském stadionu. I tím se zvědavost stupňovala, vstupné bylo zdarma, hlasatel v pátek oznámil návštěvu 1 482 diváků. Možná odhadovanou, ale věrnou. Tolik fanoušků nechodilo ve městě na Labi ani na druhou ligu. A poslední zápas minulé, už třetiligové sezony se Živanicemi navštívilo jen 320 lidí.

„Najednou se o Ústí mluví, což je dobře. Hlavně aby to bylo vidět i na hřišti, což zatím je,“ pochvaluje si ústecká legenda Stanislav Pelc.

Mužstvo s ligou ošlehanými Kučerou, Zoubelem, Černým či zraněnými Hyčkou a Marešem třikrát po sobě vyhrálo, aniž by dostalo gól. Tabulkou stoupá, cílem je návrat do druhé ligy, pracuje se s druholigovým rozpočtem.

A šéfové jsou nadšení. Z vršku tribuny zápas prožívali jak Kubáň se svojí exotickou, usměvavou manželkou původem z Nigérie, tak viceprezident klubu Martin Prokeš či marketingový mág Matěj Svojše.

V hledišti seděl třeba i trenér Jiří Jarošík, ústecký rodák. „Teď má klub velkou reklamu a čekám, že podle toho budou kluci i hrát. A taky se těším, až se velké opory uzdraví,“ povídal Jarošík, který by prý cvalíka taky za půl milionu na chvilku nasadil. „Ale jen v téhle amatérské soutěži, v první a druhé lize je to blbost.“

Příště budou i roztleskávačky, slibuje vedení, které zatím rozdalo na sedm stovek permanentek zdarma z avizované tisícovky. Ještě je co vylepšovat, fanouškům vadily třeba nekonečné fronty na klobásy. I tak je patrné, že ústecký fotbal prožívá vzkříšení. Místo neviditelného majitele převzali klub nepřehlédnutelní vlastníci, kteří s ním žijí a je jich všude plno. Armě, což je letitá přezdívka oddílu, vdechli život.