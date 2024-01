V Ústí lítají třísky. Třetiligový klub se vrátil k profi režimu

Když právě Viagem v létě koupil Armu, bylo to po ročním živoření v ČFL, tedy ve třetí lize. Na podzim se noví majitelé, kteří poskládali Dream Team s kupou exligistů, spíš rozkoukávali a víc než na trávníku zaujali svými marketingovými legráckami. Před jarem je Ústí čtvrté s desetibodovou mezerou na vedoucí Velvary. Jen vítězové dvou skupin ČFL si zahrají baráž.

Zoubelemu, který má 193 ligových startů, se podzimní poloprofesionální status nezamlouval. „Jako hráč jsem nebyl spokojený, jak to organizačně vypadalo. Teď jako sportovní manažer můžu předložit vizi, jak by měl tým šlapat. Chceme myslet druholigově, jen tak se můžeme pokusit první místo urvat a rozdat si to s někým v baráži,“ nevzdal se. „Pořád věřím, že deset bodů stáhneme a na konci budeme první.“

Změna režimu má dvě oběti, skončili třiadvacetiletí obránce Bohumil Hudec a záložník Daniel Chodora, kteří patřili mezi opory. „Řeknu to natvrdo. Chci jen hráče, kteří budou chtít hrát s Ústím druhou ligu. Když Chodora ve 23 letech, talent, levák, který má kariéru před sebou, řekne, že to tak necítí, tak o takové nestojím,“ zdůraznil Zoubele. „U Hudce je to něco jiného, nepodařilo se to vyřešit se školou.“

Ztráty dvou hráčů na vzestupu manažer lituje. „Věděli jsme, že přechod na profesionální podmínky bude bolet, trochu i bolí. Z nuly na sto to je složité, ne každý se chce nebo může přizpůsobit.“

Fotbalisty Army v mrazivém pondělku rozehřál první trénink nového trenéra Daniela Sochora. Hlásily se posily Daniel Richter z Velvar (Zoubele: „Není ještě starý, ale ani vyjukaný.“), který už v Ústí působil, stoper David Březina ze Žižkova a záložník Matyáš Buneš z Přeštic.

Lukáš Zoubele jako sportovní manažer FK Ústí

„S obranou a zálohou jsme spokojení, ještě sháníme posilu do útoku,“ prozradil ředitel klubu Martin Prokeš. Co kanonýr Roman Potočný z Brna? Pověstný šprýmař, Severočech a autor 39 ligových gólů pod jeden z ústeckých příspěvků na Instagram napsal: „Už se blížím!“ Zoubele reagoval: „Pokud má zájem, spojím se s ním. To je samozřejmě sranda.“

V létě kádr vybrousila velká jména a Sochor naznačuje, že i teď je někdo takový v hledáčku. „Může se ještě vyskytnout nějaká pecka,“ řekl nástupce odvolaného Branislava Sokoliho. Už si vybral svůj realizační tým, pomůže mu jako asistent Michal Slabý z Velvar, brankáře bude trénovat Juraj Šimurka. Jaro Ústí odšpuntuje 2. března doma s Jabloncem B.