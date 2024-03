Ať si fandí Viagemové! Válka barev v Ústí, vlajkonoši spálili šálu a utichli

„Měla by se ctít tradice, o ničem jiném to není. Že nebudeme fandit, to jsme předem avizovali i do kabiny. Hráčům jsme řekli důvody, aby si nemysleli, že to je kvůli nim. Ne, je to kvůli vedení a barvám,“ uvedl zástupce skalních fanoušků Karel Červený. „Myslím, že fotbalisté náš tichý protest pochopili a na konci přišli na děkovačku, která byla.“

Ústecký fotbal od nové sezony vlastní extravagantní podnikatel Přemysl Kubáň a jeho Viagem. Do klubu vtrhli jako velká voda, provokují hlavně marketingem, který je leckdy na hraně. Dráždí. Štvou. Šokují. Třeba zápasy jim moderuje vyzývavá blondýna Táňa Bystroňová. Nebo veřejnost oblafli smyšleným příběhem o cvalíkovi, kterého za půl milionu korun zařadí do sestavy.

Zároveň se snaží pomáhat, díky své nadaci Vykopej přivádějí k fotbalu děti ze sociálně nuzných poměrů. Anebo místo vstupného zavedli dobrovolné výstupné.

Se změnou klubové identity zařadili k modré a bílé ještě třetí barvu, červenou. „Vadí nám, že to pan majitel změnil. A co nám vzkázal, se nám absolutně nelíbí. Jeho vyjádření, jeho arogance,“ rozpálilo doběla Červeného. „My chtěli aspoň bílé trenky, na tom stojí naše chorály a vlajky. Jenže při podzimním zápase v Zápech nám pan majitel odpověděl, že je tedy potřeba chorály a vlajky změnit. To nás dorazilo úplně.“

Boj o baráž Ústí v pátek v ČFL porazilo Liberec B 2:0 díky gólům Černého a vlastnímu Pennera. Na vedoucí celek třetiligové skupiny B Velvary, které remizovaly 1:1 v České Lípě, ztrácejí 10 bodů. Skupině A vládne Slavia B.

Už při jarní premiéře s rezervou Jablonce projevili Armové svoji nespokojenost transparentem Berete nám barvy i srdce. A spálili šálu se dvěma červenými pruhy.

„Takový protest považuji za zbytečný a zbabělý. Klubové barvy zůstanou, jaké jsou. Teď jsou hezčí, než byly,“ uvedl pro Deník majitel Kubáň. „Je jasné, že fanouškům se ta změna nelíbí. Jenže Viagem dává do fotbalu miliony, a tak je jasné, že za to také něco chce. Kdybychom do ústeckého fotbalu nevstoupili, spadne do divize.“

Je úsměvným kouzlem nechtěného, že právě Červeného dráždí červená barva. Ovšem není sám, na všechny ústecké vlajkonoše působí jako rudá na býka. Jejich mluvčí si pro lepší představu pomohl příměrem se Slavií: „Nedávno ji koupil pan Tykač. Kdyby jim dal celočervené dresy a vyřadil sešívané, jak by se zachovali fanoušci? Zbourali by stadion. A my teď máme dresy i trenky modré. S novými šálami, kde jsou dva šílené červené pruhy, to zazdil úplně.“

Duben 2022,FK Ústí nad Labem - MFK Vyškov. Fanoušci Ústí.

Kubáň si stojí za svým a návrh na hlasování o klubových barvách smetl ze stolu. „Pokud já do klubu investoval šest milionů korun, tak chci mít šest tisíc hlasů. Každý, kdo se chce zúčastnit hlasování, musí zaplatit. A jeden hlas bude stát tisíc korun. Chápete to? Je to zkrátka o tom, že jsme si ten klub koupili, dali jsme do něj nemalé prostředky a nadále dáváme a dávat budeme. Chceme za to dostat něco zpátky, chceme být vidět. To je přeci logické,“ argumentoval.

Kubáň a spol. hodlají posunout klub z města na Labi do první ligy, i když to pro jejich firmu Viagem prý bude ztrátové. Počítají ročně minus 6 až 15 milionů korun. „Ale půjdeme do toho, myslíme to s fotbalem v Ústí vážně. Tohle by fanoušci měli pochopit,“ vzkázal jim. „Já věřím, že získáme spoustu nových fanoušků, kteří budou brát FK Viagem za svůj klub a zároveň mu budou říkat Viagem. Máme úctu k historii oddílu, ale vždyť Arma byla komunistická fabrika. Chápu, že mají ten název v srdci, ať si tak říkají. Je skvělé, že tu pár srdcařů je, ale chceme v Ústečanech probudit vášeň a dostat klub zpátky na vrchol.“

V pátek skalní fanoušci utichli, což jeden z nich glosoval na sociálních sítích: „Dnes místo nás ať fandí Viagemové!“ Jak budou Armové postupovat dál, o tom se ještě poradí. Jejich uskupení je zformované přes dekádu, aktivně jeho členové fandí už víc než patnáct let. Pojmenování souvisí se zdejší firmou Severočeská armaturka, kterou klub několikrát nosil v názvu.

Dresy před Viagemem... ... a po nástupu nového majitele.

„Samozřejmě ta společnost se zakládala v roce 1899, to s komunisty nemělo tehdy nic společného. Pan majitel přestřelil a myslím, že si to uvědomuje. Měli jsme s ním neoficiálně domluvené nějaké jednání, zatím se tedy nekonalo, ale vypadá to, že dělá vstřícný krok,“ odtušil Červený.

Proti novému vlastníkovi se nestaví ve všem odmítavě, i když třeba prezentace navenek mu nevoní. „Marketing, to je jejich vizitka, Viagemu. My toho moc příznivci nejsme, ale do toho nemůžeme mluvit. Mermomocí chtějí zviditelnit Viagem, myslím, že víc než fotbal. Ale určitě se jim nedá upřít, že chtějí fotbal v Ústí zachránit a dělají pro to hodně. Za to jsme určitě rádi.“

Teď je ještě nutné sjednat mírovou smlouvu ve válce barev.