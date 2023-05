Bod by bral i kvůli titulu Sparty. Mrzí mě, že jsme ho nevyválčili, řekl Bílek

Kdyby Plzeň na Slavii bodovala, Sparta by si tři kola před koncem zajistila svůj první titul po devíti letech.

„Jako bývalý sparťan mám na Slavii motivaci vždycky velkou a mrzí mě, že jsme tady bod nevyválčili,“ uznal po těsné porážce 1:2 v Edenu, kde si Plzeň v závěrečných minutách vytvořila slušný tlak.

„Kdyby Sparta díky našemu případnému úspěchu získala titul, byl bych samozřejmě spokojený, strávil jsem tam přes 20 let a Sparta na tohle dlouho čeká,“ pokračoval. „Na druhou stranu: pokud nerozhodne v týdnu na Slovácku, pojedeme tam příští sobotu jednoznačně s tím, že chceme uspět,“ řekl Bílek.

Na Slavii jste v závěru po bodu sahali. Šance měli Kaša a především Vydra, jehož střelu zablokoval obětavý Ousou.

Z mého pohledu jsme tady určitě odehráli lepší utkání než posledně, kdy jsme také podlehli 1:2. Dobře jsme bránili, přistupovali jsme k soupeřům a nenechali jsme je vytvářet si šance. Na konci jsme byli nebezpeční a měli jsme obrovskou šanci, škoda, že jsme zápas nedotáhli k remíze.

Jak nepříjemné bylo, že jste ještě během prvního poločasu přišli o dva zraněné hráče? Střídat jste museli gólmana Tvrdoně i kapitána Hejdu.

Bylo to pochopitelně velmi nepříjemné. Zákrok Matěje Juráska na Mariána Tvrdoně byl nesmyslný, nevypadalo to dobře, má poměrně dost roztrženou ruku. Mrzí mě to i proto, že dostal šanci po dlouhé době, vypadal skvěle, ale pak nastoupil Jindra Staněk a zápas zvládl výborně.

Plzeňský brankář Marián Tvrdoň v péči lékařů po souboji v utkání se Slavií

Chtěli jste za faul na Tvrdoně červenou kartu?

To nevím, neviděl jsem to, ale čekal bych v takové situaci větší respekt ke gólmanovi. Byl to zbytečný zákrok.

Hřiště pak na nosítkách opouštěl i Hejda. Jak je na tom?

Má tržnou ránu na hlavě, byl otřesený, uvidíme, jak na tom bude. Komplikací bylo i to, že jsme rázem měli už jenom jedno okénko na střídání. I proto jsme s ním čekali déle a pak jsme udělali tři změny najednou.

Dalším aktivním výkonem a hlavně gólem se znovu prezentoval nigerijský útočník Durosinmi, kterého jste z Karviné získali nastálo. Dobrý krok?

Řekl bych, že pro Plzeň je to skvělá zpráva. V poslední době hraje vážně výborně, je produktivní, navíc velmi platný i v mezihře. Dokáže se uvolnit, je rychlostně dobře vybavený. Šanci, kterou dostal, chytil parádně.