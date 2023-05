PONEDĚLNÍK: Respekt před Priskem. Držení míče nikoho nezajímá

Nebo jste očekávali, že by dánský kouč mohl Spartu vrátit na trůn hned v prvním ročníku v Česku?

Teď už je tak blízko, že pokud by to neklaplo, bylo by zklamání na Letné nedozírné.

Bez ohledu na titul udělal kus práce, Spartě vtiskl týmovost. Herní tvář poslední kola sice není zrovna nejlíbivější a ve srovnání s kvalitou hry Slavie pokulhává, ale to bylo osmnácti tisícům diváků v sobotu na Letné jedno, když kapitán Ladislav Krejčí v sedmé minutě nastaveného času rozhodl z penalty o triumfu nad sešívanými. Euforie fanoušků Sparty musela být nepopsatelná.

I díky Priskeho ústupku ze svého stylu. Zvolil pragmatismus. Mimochodem, i to svědčí o síle Slavie, její vyspělosti, že se soupeř musí přizpůsobovat jejímu fotbalu.

Bylo zřejmé, že po třech derby, ve kterých sparťané za slávisty zaostávali, udělá Priske změnu. Už v předchozím kole v Olomouci hrála Sparta mnohem víc bezpečněji a vytvořila si sotva jednu šanci. Proti Slavii měla balon u kopaček sotva třicet procent času, dala však tři góly ze standardek - z přímého kopu, po autu a z penalty. A nazdar.

Bylo to jako když na rande vynecháte veškeré zbytečnosti od večeře, po klišé rozhovory až po držení dveří a jdete rovnou k věci. Proč ne - pro tentokrát.

Všechny chody mohou sparťané svým nejvěrnějším servírovat až s titulem v kapse, jistě to pochopí. Srovnání s Plzní za zaparkovaný autobus ve šlágrech je také moc netrápí. Ostatně, ve většině zápasů v ročníku držela Sparta míč častěji než soupeř, pokud to tedy někoho ve hře na góly ještě zajímá.

Hloupý skluz. Slavii musí víc děsit Hradec

Minulý Ponedělník uvedl, „ať rozhodčí písknou pro Spartu klidně dalších pět penalt v nastaveném čase, když budou. Na to nejde brát zřetel.“ Pro doplnění: šlo o nadsázku, pět jich být nemusí.

Chápe někdo hurá skluz Ogbua ve vápně v situaci, kdy Mabil těžko mohl ohrozit branku? Za blbost se platí. Sudí Dalibor Černý, který pískal derby potřetí v krátkém období, neměl moc na výběr. Penaltu nařídil správně, jakkoli byla zbytečná. Černý další těžký mač zvládl, ale je vševypovídající, když největší utkání v zemi píská dokola jediný sudí. Kvalita chybí.

Čtyři derby za sezonu naplnila tribuny. Těžko říct, zda se i velkých utkání mohou fanoušci časem přejíst.

Slavia se dostala do prekérní situace. Nemůže za to jen skluz Ogbua, nebo předtím vlastenec Ousoua. Největší svízel vězí ve venkovních zápasech a je paradoxní, že jí nejvíc bude štvát domácí zaváhání s Hradcem, pod které se chybou podepsal i brankář Kolář.

Zase ti votroci! Přitom ve svém prostředí je Slavia fantastická a pokud by utkání s Hradcem na závěr základní části zvládla, vůbec teď na Letnou nemusela zavítat a mohla hrát na plichtu sama, i když by to nejspíš neučinila, protože je přesvědčená o svých schopnostech.

Jenže to někdy ve fotbale nestačí, musí se toho sejít víc. Na každém souboji záleží, na každém druhém míči. Fotbal je i proto tak krásný sport, cest k vítězství vede několik.

Odcházení šampiona Bílka

Úřadující plzeňský šampion letos sbírá spíše nezdary, což podtrhla domácí porážka s Olomoucí. Viktorka opět zahazovala šance a znovu inkasovala ze všeho, co šlo. Přesně ze dvou střel na bránu tři góly, neboť jeden si dala sama.

Produktivita hraje hlavní roli, nikoli držení kopačáku. Ostatně Sigma si to vyzkoušela nedávno proti Baníku, kdy inkasovala čtyřikrát ze čtyř pokusů.

Plzeňský Tomáš Chorý si chrání míč v zápase proti Olomouci.

Tentokrát ji po delší době brankář Matúš Macík podržel výbornými zákroky a připomněl, že prodloužení smlouvy rozhodně není od klubu špatný tah.

Olomouc oznámila hromadné prodlužování kontraktů. Za vypíchnutí stojí i tříletá smlouva pro kapitána Radima Breiteho. Pokud ji naplní, bude mít na konci olomouckého angažmá 37 roků.

To je pěkná důvěra od vedení třeba i v porovnání s křídelníkem Janem Navrátilem, který prodloužil jen o rok, ač má konečně i produktivní sezonu, což stvrdil v Plzni krásnou trefou z voleje.

Ještě hezčí byl gól Deleho, jemuž šikovně přenechal míč Jan Fortelný. Ukázka vysokého herního myšlení, fotbalovosti. Sigma ví, proč chce Fortelného ze Sparty získat aspoň na hostování s opcí. Netradičními kontrakty na neurčito bez výstupní klauzule si pojistila také silné trenérské duo Václav Jílek - Jiří Saňák.

To Michal Bílek už ví, že v Plzni pokračovat nebude. Zřejmě by si představoval jiné odcházení, ale s klubem vyhrál titul a dostal ho až do Ligy mistrů, čímž odvrátil existenční starosti. Na místě je velké uznání.

Plzeňský trenér Michal Bílek během zápasu s Olomoucí.

Jihočeská ostuda

Po sezoně mají v Českých Budějovicích. Dynamo se vyhnulo skupině o záchranu, může být v klidu a spokojené. Ale jen po sportovní stránce, jinak v klidu být moc nemůže.

Zaplatí sice rekordní, avšak pořád nízkou pokutu 350 tisíc za neomluvitelné chování ochranky vůči hostujícím fanouškům Jablonce. Snad ještě horší je, že vedení klubu si mělo vymyslet údajné fyzické napadení členů bezpečnostní agentury a obsluhy stánku s občerstvením ze strany jabloneckých fanoušků. To by už bylo úplné dno. A to ještě bývalí majitelé požadují u soudu po šéfovi Dynama Vladimíru Koubkovi téměř třináct milionů korun.

Těžké záchranářské starosti mají v Brně. S devatenácti góly nejlepší kanonýr soutěže Jakub Řezníček neproměnil v důležité bitvě s Pardubicemi dvě penalty během šesti minut. I to se stane.

Navíc ta druhá se zdála být hodně přísnou. Brankář Nita byl sice u míče později než hlavičkující Řezníček, ale pak balon rukou zasáhl. Sudí Szikszay však po intervenci VAR nařídil desítku. Nita si s ní opět poradil a Pardubice se vzdalují posledními místu a přímému sestupu. Příchod rumunského reprezentanta ze Sparty byl zásadní.

Řezníčka musí zaváhání hodně mrzet, ale hlavu vzhůru. Jestli Brno sestoupí, rozhodně ne kvůli němu.

Ťuky, ťuk. Kdopak vletí do kabiny sudích příště?

Černého Petra drží Zlín se ztrátou čtyř bodů. V Teplicích prohrál 1:2 a běsnil. Nejde se moc divit, ruka teplického Chaloupky nebyla v přirozené pozici ani u těla, přesto rozhodčí Nehasil penaltu nenařídil. Teplice se musí v této sezoně cítit asi jako Alenka v říši divů. Vážně, rozhodčí nemusí být k vám pokaždé zlí.

Zatímco trenér Pavel Vrba se na tiskovce ptal novinářů, co je ruka a co ne, generální manažer Zlína Zdeněk Grygera naběhl přímo do kabiny sudích, aby jim to sdělil přímo.

Rozmáhá se nám tady takový nešvar - kdo nebyl v kabině sudích, není fotbalový boss nebo co. Emoce Grygery lze po takovém utkání o ligový život pochopit, leč v kabině rozhodčích nemá co dělat. Stejně jako tam neměl co dělat před časem sparťanský šéf Daniel Křetínský.

Ono to sice může na první pohled vypadat, že návštěva zafungovala, ale prosím, už toho zanechte, není to univerzální recept.

Po konci utkání už vůbec ne.

Pak se nejde divit sarkastickým poznámkám a vtípkům, že.

Někdo se v Teplicích dobýval i do vozu VAR, který by příště už nemusel být raději u stadionu. Anebo by u stadionu mohl být VAR z jiného zápasu, aby to měli bafuňáři trošku složitější.

Dvacet let od slavného výroku Miroslava Pelty o cinklém jaru pořád plaveme v kruhu našeho rybníčku. Jako by to bylo včera...

Tedy pan Pelta dneska plave u soudu, kde mu hrozí šest let natvrdo, ale to je zase jiný příběh.

A zlínská bárka, kamaráde, jde ke dnu.

Pěkné ponedělí.