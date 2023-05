Kozákovi neuznali dva góly: Oni si to nějak obhájí, ale nechci znít ubrečeně

„Asi teď není dobré mluvit s horkou hlavou, odskákal bych si to,“ tvářil se kysele po nedělní porážce 1:2, která ševce ještě silněji přibila k poslednímu místu tabulky.

Čahoun naskočil do hry v 72. minutě a v nastavení druhého poločasu u zadní tyče dopravil míč do branky, když ve vzduchu přetlačil brankáře Muchu. Euforii však zchladil verdikt VAR. Ruka! „Já žádnou ruku necítil. Říkali mi, že na videu to tak mohlo vypadat. Nechápu, že rozhodčí se nešel podívat na obrazovku a potvrdit si to sám,“ vyčítal bývalý reprezentant sudímu Lukáši Nehasilovi.

Arbitr nejprve gól uznal, po intervenci od kolegy u videa svůj verdikt změnil. „Já si byl jistý, že to je gól. A byl jsem hrozně překvapený, že tomu tak není,“ podivoval se třiatřicetiletý střelec. Vyrovnával dvakrát. Ani jeho první zásah – lob přes brankáře Muchu – nebyl podle rozhodčích regulérní. „Ofsajd asi byl,“ uznal.

A ještě předtím se hráč s minulostí v italské a anglické lize vehementně dožadoval odpískání ruky Chaloupka a tedy penalty. Za stavu 1:1. „Že jsme chtěli ruku? Ruka to byla! Stál jsem od toho metr a jsem si jistý, že šlo o penaltu. Na některých trávnících v lize se to píská, na některých ne. Ale ono se to vždycky nějak obhájí, maximálně se dá nějaká stopka, pokuta a jede se dál. Víc to komentovat nebudu, zněl bych ubrečeně,“ povídal.

Emoce ve fotbalovém ringu bublaly, a když Kozák později srazil Chaloupka, strhla se mela. „Já závěr moc nezvládl, ztratil jsem nervy. Postrkovali jsme se, to jsou emoce, nebylo to nic proti nikomu. K tomu to patří, bojuje se o záchranu. Což je pro mě něco nového.“

Zlínský výkon v Teplicích opavského rodáka zklamal. „Můžeme říkat, že jsme byli poškozeni anebo řešit jak moc, ale v první řadě naše hra nebyla dobrá. To je hlavní faktor. Nebyli jsme lepší. I když za snahu jsme si remízu v závěru zasloužili,“ mínil autor čtyř jarních branek. „Strašně mě naše situace štve.“

Je kritická a už v příštím kole může Zlín zacouvat do druhé ligy. „Svazuje nám to nohy, nehrajeme fotbal, jaký bychom chtěli. Jsme v křeči. A pak jsou některé věci, které neovlivníme,“ posteskl si Kozák. „Co jiného nám zbývá, než bojovat. A věřit.“