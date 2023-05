Protest a slzy kapitána. Brnu boj o záchranu nejde a fanouškům došla trpělivost

Dvakrát kopal penaltu, ani jednou ale Jakub Řezníček neuspěl. Brnu boj o záchranu ligy nejde a fanouškům došla trpělivost.

Dvacet penalt v profi fotbalu kopal nejlepší kanonýr ligy Jakub Řezníček ve své kariéře a jen třikrát se mýlil. To platilo až do neděle, kdy měl trápící se fotbalisty Zbrojovky Brno vytáhnout z krize. Jenže obávaný střelec dvakrát selhal, Zbrojovka se neprosadila a v boji o záchranu kapitulovala proti Pardubicím 0:2. „Nejhorší zápas mé kariéry,“ hlesl zlomený Řezníček.

Brňané tahali za kratší konec od začátku, kdy se jim vymstila vyčkávací taktika a Pardubice vedly po proměněném rohu. Zápas ale pořád nebyl ztracený. Zbrojovka se po poločase změnila v dravé a nebezpečné mužstvo, které produkovalo šanci za šancí a vybojovalo hned dvě penalty. Jenže pardubický brankář Florin Nita odešel s čistým kontem. „Strašně blbě jsem to kopnul a jde to za mnou, je to asi moje chyba. Vlastně určitě,“ trápil se útočník.

Jakub Řezníček dvakrát vyprášil z penalty rukavice Florina Nity a v slzách odcházel z hrací plochy,

První střelu z pokutového kopu poslal na levou tyč, rumunský brankář jeho záměr vystihl. Druhou penaltu si o pár minut později vybojoval Řezníček sám a suverénně si opět vzal míč on. „Věřil jsem si i na druhou. Dopadlo to ale takto. Musím se teď zvednout a jít dál. Mrzí mě to ale kvůli klubu, kvůli všem tady,“ smutnil v slzách. Nita totiž ránu v ideální výšce pro brankáře mírně stočenou doprava vyrazil. „Asi jsem nikdy kvůli fotbalu nebrečel, ani když jsem udělal nějaké ty průsery, tak ne. Tohle mě mrzí, protože se hrálo o důležité body a já to takto zazdil,“ dodal.

Řezníček byl z druhé penalty očividně zlomený, a když ještě Zbrojovce sudí zrušili gól kvůli ofsajdu, tým se rozložil už úplně. „Je to, jako když upustíte tlak v pneumatice a pak ho tam chcete vrátit. To moc nejde. Není jednoduché vrátit týmu morálku po třech neúspěších. V konci zápasu už jsme nezvládli být soustavně nebezpeční,“ rozebíral utkání brněnský trenér Martin Hašek.

Svého hvězdného útočníka hned bránil. „Chápu, že je to pro každého téma, když jde o takového hráče. Nikdy jsem to nezažil, určitě ne jako trenér a nepamatuji si to jako hráč. Nic negativního z mé strany ale vůči němu nemůže přijít. Je to velký kluk, on to zvládne a my mu v tom pomůžeme,“ ujasnil kouč.

Prohra pro klub znamená, že se už baráži téměř jistě nevyhne. Brňané by totiž museli ve třech posledních zápasech uhrát o sedm bodů více než Jablonec. Daleko více se musí dívat dolů, kde Zbrojovce zůstal čtyřbodový náskok na poslední Zlín. „To je pro nás pozitivní. Po tomto kole je o zápas méně a rozdíl je stejný,“ snažil se Hašek najít alespoň nějaké pozitivum.

„Bartoňku, prodej to“

Hašek i jeho svěřenci si navíc na Srbské neužívají přívětivou atmosféru. Zápas ani nezačal a stadionem už zněl pokřik proti majiteli „Bartoněk ven!“, zatímco na plachtě pod kotlem domácích příznivců visel vzkaz „Bartoňku, prodej to“.

V průběhu utkání diváci střídali fandění a volání po změně majitele. „Samozřejmě jsem něco během hry zaslechl. Je to právo fanoušků a my jim v prvním poločase určitě moc nezměnili náhled na věc,“ komentoval situaci Řezníček.

Naštvaní příznivci po utkání dokonce čekali na klubové vedení před vchodem na stadion a požadovali, aby s nimi přišel promluvit majitel a další členové vedení. Opakovaly se tak scény z před dvou let, když Brno opouštělo první ligu přímým sestupem. „Je to zvláštní, nevím, co k tomu říci. Stojím ale za panem majitelem a za klubem. Kdyby tu on nebyl, nepřišel bych sem. Přivedl si mě, on do toho vložil velké úsilí a já mu svým výkonem nyní vůbec nepomohl. To mě na tom asi mrzí nejvíce,“ pronesl kapitán.

Zbrojovku teď čekají zápasy v Jablonci a Teplicích, poté ještě poslední utkání na vlastním hřišti – klíčový souboj se Zlínem. „Když jako dítě sníte o zápase v lize, rozhodně tohle není devadesát minut, které si představujete. Bojovat o titul je těžké, ale hrát o záchranu, to je obrovsky náročné a obrovsky to prověřuje psychickou odolnost hráčů a ještě více trenérů. Na zápas se tedy těšíme, ale už bychom ho chtěli mít úspěšně za sebou,“ dodal Hašek.