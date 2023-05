To jste pos.... Jdu na VAR! Zlínský Grygera běsnil, byl v kabině rozhodčích

Grygera soptil zejména kvůli neuznané brance Libora Kozáka, který hrál rukou. Zlínští se v důležitém utkání o záchranu, které na Stínadlech prohráli 1:2, navíc dvakrát marně dožadovali odpískání pokutového kopu.

Trest pro Grygeru? Co hrozí za neoprávněný vstup do kabiny rozhodčích „Kdo vstoupí do kabiny rozhodčího v rozporu s § 46 odst. 1 písm. d) Soutěžního řádu, bude potrestán zákazem činnosti až na tři měsíce, nebo výkonem fotbalově prospěšné činnosti, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 50 000 korun.“

„Po potvrzení zápisu o utkání vedoucími obou týmů otevřel dveře do kabiny rozhodčích pan Grygera Zdeněk, generální manažer FC TRINITY Zlín,“ uvedl do zápisu o utkání hlavní sudí Lukáš Nehasil. „Následně směrem k rozhodčím pronesl: ‚To jste pos...., před tou brankou to žádná ruka nebyla, jdu na VAR.‘ Dveře kabiny následně zavřel a odešel.“

Na vůz videorozhodčích se pak podle zápisu dále dobývala „neznámá osoba“. „Nebuďte po.... a vylezte ven,“ mělo se ozývat.

Podle svědectví však dotyčný použil ještě peprnější výrazy...

Pohled na zprávu rozhodčího ze zápisu o utkání Teplice - Zlín.

Mluvčí Zlína v pondělí na dotaz redakce iDNES.cz nereagovala ani nezvedala telefon. Nevyjádřil se ani samotný Grygera, se kterým by měla disciplinární komise brzy zahájit řízení.

Ostatně podobnou scénu řešil český fotbal poměrně nedávno.

Když při dubnovém utkání Sparty s Brnem přišel dokonce o přestávce do kabiny rozhodčích domácí majitel Daniel Křetínský, jenž prý „slušnou formou žádal vysvětlení dvou herních situací,“ bylo z toho pozdvižení a skandál.

Disciplinárka pak Křetínskému udělila dle soutěžního řádů nejvyšší možnou pokutu 50 tisíc korun a platila také Sparta: 220 tisíc za to, že coby pořádající klub celému incidentu nezamezila.

Nyní je v maléru Grygera, bývalý reprezentant s 65 starty za národní tým.

Na sudí se v neděli zlobil nejvíc kvůli situaci z poslední minuty druhého poločasu, kdy se Zlín už už radoval z vyrovnaní na 2:2. Podle videorozhodčího Tomáše Kocourka ale Kozákův gól po centru Dramého z levého křídla nemohl platit, protože útočník zasáhl balon rukou.

Na základě opakovaných záběru se zdálo, že rozhodčí situaci posoudili správně.

Zlínský útočník Libor Kozák (v bílém) dal v Teplicích dva góly, ani jeden však neplatil.

Kožák přesto nesouhlasil: „Já žádnou ruku necítil. Říkali mi, že na videu to tak mohlo vypadat. Nechápu ale, že se rozhodčí nešel podívat na obrazovku a potvrdit si to sám.“

Mimochodem, jiný Kozákův gól neplatil už o pár minut dřív, to bylo kvůli přibližně metrovému ofsajdu. Zlínu se pak nelíbily ani dvě situace v pokutovém území soupeře, kdy po rukách domácích Fily a Chaloupka žádal odpískání penalty.

„Jsem hodně zvědavý, co si přečtu v novinách. Tiskovka by neměla být o mně, ale spíš o vás, co napíšete,“ spustil ironicky trenér Pavel Vrba. Pak si stoupl a s přítomnými novináři řešil, co je a není ruka.

„Nejsem odborník, ani jsem pravidla fotbalu nedělal. Jsou tady kompetentní lidé, kteří za to zodpovídají, oni by to měli posoudit. Nedávno jsem viděl v Lize mistrů, že i ruce u těla pískali. V Česku to je trošku… nevím,“ doplnil kouč, který je ve Zlíně od zimy.

S mužstvem v lize od té doby uhrál v patnácti zápasech stejný počet bodů za tři výhry a šest remíz, zbylých šest zápasů prohrál. Příště navíc Zlín hraje na půdě předposledních Pardubic, na které ztrácí čtyři body.

„Už nemůžeme hrát na remízu a vyčkávat. Musíme to otevřít, a buď to zvládneme, nebo ne. Jiná cesta už není,“ ví Vrba.

Poslední exces manažera Grygery, bývalého hráče Ajaxu, Juventusu či londýnského Fulhamu, však atmosféře okolo zlínského klubu příliš nepomůže.