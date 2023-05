Jak je důležité mít Florina. Je to démon, chválil trenér Kováč gólmana

O oba se postaral rumunský gólman ve službách Východočechů Florin Nita, který nejprve v 69. minutě chytil brněnskému špílmachrovi Jakubu Řezníčkovi jednu penaltu a o pět minut později i druhou. Pardubice tak díky němu na stadionu v Srbské ulici vyhrály 2:0 a zvýšily svůj náskok na poslední Zlín na čtyři body. Kouč Radoslav Kováč pak po zápase čelil obligátní otázce, jak je důležité mít Florina.

„Moc,“ vypálil pro televizní kanál O2 TV Fotbal. „Jednoznačně nám uhrál tři body. Je to démon a jsem šťastný, že ho tady máme. Nikdo to nečekal. Chtěl bych poděkovat Spartě, nebýt pomoci Františka Čupra (generální ředitel klubu) a Tomáše Rosického (sportovní ředitel), tak na takového hráče nikdy nedosáhneme,“ vzkázal Kováč.

Řezníček první penaltu kopl špatně doleva, druhá už měřítko snesla, ale Nita skočil na druhou stranu a znovu měl míč ve své moci. Řezníček pak na trávníku po zápase zůstal dlouho v podřepu s hlavou v dlaních. Pocity za něj tak nějak shrnul trenér Zbrojovky a pardubický rodák Martin Hašek, který se při druhé penaltě raději otočil zády: „Bylo mi na ho*no,“ řekl.

Brněnský Musa Alli byl ostře faulován Michalem Hlavatým z Pardubic.

Obzvlášť poté, co Zbrojovka podala ve druhé půli diametrálně odlišný výkon od té první. V ní vůbec nebyla na hřišti a Východočeši šli do vedení po rohovém kopu, když se z dorážky ve 34. minutě prosadil Martin Chlumecký, zatímco v dalším poločase už výrazně přidala na tempu a vyrovnání jí kromě Nity překazil třeba ofsajd po trefě Alliho. V závěrečném nastavení pak hlavičkou na 2:0 pro Pardubice pečetil Ladislav Krobot.

„Cítil jsem z nás strach o výsledek, ale nakonec jsme to ustáli. Teď už je to válka, jde jen o body,“ uznal Radoslav Kováč. „Někteří už nás viděli mrtvé, ale my jsme pořád ve hře. Máme tým plný mladých hráčů, kteří sice dělají chyby, ale jsou to obrovští bojovníci,“ dodal kouč.

V neděli jeho tým čeká klíčová domácí bitva právě se Zlínem.