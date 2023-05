Hazard s ligou. Zbrojovce se ztenčil náskok na poslední místo na jediný bod

Po nedělní prohře 0:1 v Jablonci má brněnský soubor před posledním Zlínem už jen jednobodový náskok a je pro něho darem z nebes, že mu los dává šanci v nedělním závěrečném kole ve vzájemném utkání ze smyčky vyklouznout. Pokud to dokáže, vybojuje si šanci uhájit ligovou příslušnost v duelu s některým z druholigových celků, jímž reálně může být nedaleký Vyškov.

„Pořád jsme v situaci, že to máme ve svých rukou. Máme před sebou extrémně těžké zápasy, ale když je zvládneme, tak v baráži jsme. V tom je naše výhoda. Na druhou stranu, nemůžeme si pořád dokola říkat příště, příště. Musíme to udělat teď a musíme to udělat dobře,“ pověděl brněnský stoper Jan Hlavica.

Ze severu Čech odjížděli Brňané velmi zklamaní. Na to, aby odpověděli na gól domácích z první půle, měli po změně stran hodně šancí, z nichž však buď nedokázali trefit branku, nebo je předčil domácí gólman Jan Hanuš.

Příznačně pro celkový obrázek duelu měl poslední možnost vyrovnat pár vteřin před koncem zbrojovácký čahoun Lukáš Endl, vysunutý z obrany do útoku. V tutové šanci překopl bránu a zklamaně zabořil tvář do trávníku.

Skórovat Zbrojovka nedokázala už ve čtvrtém zápase v řadě. Z pěti bodů, které měla k dobru na poslední místo v polovině dubna, kdy ji převzal kouč Martin Hašek, zbyl jediný. Proto Hlavica řekl: „Závěr bude o hlavách, ale taky o nohách. Pokud nezachováme klid a nohou to tam nedostaneme, tak ten gól nedáme.“

Trenér Hašek se tuto mizérii včera pokusil prolomit dalším ze svých neotřelých tahů a ze základní sestavy vynechal kapitána Jakuba Řezníčka. Nejlepšího ligového střelce se rozhodl šetřit na druhý poločas, kdy ho plánoval (a také tak učinil) poslat proti unavenější obraně soupeře. Tou dobou už ovšem Jablonec vedl 1:0.

Čtyři zápasy bez gólu

Řezníček se sice dostal pouze do jedné příležitosti, v níž jeho přízemní zakončení lapil Hanuš, góly však za hosty mohli dát jiní. Jana Hladíka také zastavil Hanušův fantastický zákrok na lajně, branku kromě Endla minul rovněž Adam Fousek.

„Nemůžeme si myslet, že budeme mít v Jablonci víc šancí, než jsme měli,“ přiznal kouč Hašek. „Pokud je nepřetavíme v góly, tak to musí být aspoň vzadu s nulou. A to se nám taky nedaří.“

Že to nevyšlo ani nyní, rozhodl jablonecký obránce Jan Král na konci první půlhodiny. Míč uklidil k tyči brněnské branky přesnou hlavičkou, kterou prodloužil centr z křídla.

Prosadil se právě v době, kdy domácí fanoušci začali na hráče Jablonce pokřikovat, aby podávali lepší výkon, na což jim Jakub Považanec z trávníku odpověděl zdviženými prostředníčky na obou rukou.

Krátce poté hrozící vášně uklidnil Král.

„Takhle míč líznout je velké umění, trénuje se to. Když to umíš, tak to umíš, a tohle byl kvalitní moment ze strany Jablonce. Těžko se to brání,“ uznal kouč poražených. Současně si však povzdechl: „Kdybychom byli na vlně, tak takový gól dostaneme jednou z deseti zápasů. Buď by šel míč do tyče, nebo vedle, nebo by tam byl náš hráč a zasáhl by. Ale my ne, my ten gól dostaneme,“ povzdechl si Hašek.

I jeho tým však štěstí měl, a to zejména při nejistých vyběhnutích brankáře Martina Berkovce. Ta mohl dvakrát potrestat jablonecký útočník Václav Sejk. Ani jednu z nabídnutých šancí nevyužil, domácí toho nicméně litovat nemuseli. Výsledek jim zajistil záchranu.

To Zbrojovka se bude ještě klepat. „Předvedli jsme nejlepší výkon za dobu, co jsem u týmu. Na šance, na držení míče... ale je to 0:1. Jestli to doteď bylo napínavé, tak teď to bude ještě napínavější,“ řekl Hašek k blížícímu se boji o všechno.