Takhle chybovat v zápase o všechno, to je šílenost, zlobil se Kováč na Nitu

Pokud po minulém zápase v Brně (2:0) fotbalisté Pardubic objímali brankáře Florina Nitu v euforii po jeho dvou chycených penaltách během pěti minut, po nedělním utkání se Zlínem za ním museli možná i s kapesníkem na utření slz.

Nita totiž v 86. minutě klíčového zápasu se Zlínem vyrobil hrubou chybu, která nakonec Pardubice stála zápas. Prohrály 1:2 a vrátily Zlín jako plnohodnotného soupeře do hry o udržení v lize.

„Nedokážu si to vysvětlit. Udělat něco takového v zápase o všechno je úplná šílenost,“ kroutil na tiskovce hlavou pardubický trenér Radoslav Kováč.

Do vápna letěl centr od Dramého, který mohl Nita úplně v klidu sebrat do náruče, místo toho však na poslední chvíli stáhl ruce v domnění, že míč míří do autu. Jenže za Nitu zaběhl zlínský útočník Antonín Fantiš a z těžkého úhlu hlavičkoval balon do sítě.

„Nevím, co ho to popadlo. Trestuhodné. Je jasné, že nám v několika zápasech hodně pomohl. V Brně za ním šla výhra, ale teď jsme kvůli němu prohráli. To říkám na rovinu,“ zlobil se Kováč.

Pardubice přitom na Zlín vlétly v poměrně velkém stylu. Byly u všeho, po trefě Pavla Černého do prázdné branky ve 25. minutě však přišel jejich klasický výpadek a Zlín se vrátil do hry. Ještě do poločasu přesnou hlavičkou srovnal Filip Balaj.

„Pasivita po gólech se u nás objevuje pořád dokola, nevím proč. Říkali jsme hráčům, že proti Zlínu můžeme vyřešit naši situaci, udělat první krok k záchraně, ale nepovedlo se. Znovu se ukázalo, že to bude válka až do konce,“ uvědomoval si Kováč.

Zlín totiž na posledním místě ztrácí jen jeden bod na Pardubice i Brno.

„Ve středu proti Jablonci zkrátka musí být v nominaci dvacet válečníků a musíme do toho dát znovu všechno. Chtěl bych poprosit fanoušky, aby přišli,“ vzkázal Kováč.