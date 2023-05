Rozsekne ligu triviální kiks? Kouč Valeše bránil: Přece ho neukřižujeme

Jen pro připomenutí: poslední dubnovou neděli si brankář Mvogo z Lorientu předhodil míč před sebe a vůbec ho nenapadlo, že vedle něj na podobnou šanci číhá střelec Mbappé z Paris Saint-Germain. Ten bleskově reagoval, poslal balon do opuštěné branky a i když se hosté vztekali, gól platil.

Na Letné se odehrála velmi podobná situace, s tím rozdílem, že Valeš aspoň stačil útočníka Kuchtu faulovat a kopala se penalta, z níž trápící se Sparta vyrovnala na 1:1 a vrátila se do zápasu. Nakonec díky Kuchtovi v závěru dokonce otočila. Dopadlo by to tak, i kdyby pětadvacet minut před koncem nedostala nečekaný dárek?

„Dobrá otázka,“ pousmál se na tiskové konferenci trenér Brian Priske. „Těžko říct. Určitě nám to pomohlo, trápili jsme se. Hráčům ten moment dodal sebevědomí, sílu a víru, že to mohou zvládnout.“

Sparťanský záložník Ladislav Krejčí proměňuje penaltu a srovnává skóre zápasu proti Bohemians

Skutečně: těžko si představit moment, který tak krutě psychicky srazí jeden tým a tak moc povzbudí druhý. Přitom spousta fanoušků si možná ani hned nevšimla, co se přesně odehrálo. Stejně jako Priske: „Nedíval jsem se tam. Byl jsem překvapený, stejně jako většina lidí na stadionu. Hlavně, že Honza Kuchta byl pozornější.“

Sparta - Bohemians 2:1 utkání jsme sledovali minutu po minutě

Co se tedy vlastně stalo?

Po skrumáži před brankou zůstal ve vápně ležet na zemi Kuchta. Rozhodčí ovšem faul nepískal a hra plynula dál, což zřejmě Valeš vůbec nezpozoroval. Zůstal uzavřený ve svém světě, s klapkami na očích. Ledabyle hodil míč před sebe a nezbystřil ani ve chvíli, kdy kolem něj Kuchta proklusával. Zato spoluhráči si všimli: rozhodně stoper Křapka, který hned na gólmana začal křičet a gestikulovat, aby rychle odkopl.

O chvíli později už jen zoufale rozhodil rukama, protože Valeš reagoval o vteřinu později než Kuchta, ke kterému mimochodem také doléhal křik spoluhráčů.

„Neviděl jsem za sebe, ale když jsem vstával, slyšel jsem Láďu Krejčího, jak na mě křičí: Hraj!“ líčil novinářům. „Podíval jsem se, kde je balon, zorientoval se a chtěl zakončit. Gólman mě podrazil a kopala se penalta.“

Brankář Bohemians Roman Valeš dostává žlutou kartu v zápase proti Spartě.

Valeš sice podle záložníka Adama Jánoše spoluhráčům tvrdil, že trefil balon, ale televizní záznam ho usvědčil, že kopl Kuchtu do nohy. Penalta jasná, nebylo co řešit. A hostující trenér Jaroslav Veselý u postranní čáry jen nechápavě kroutil hlavou. Po utkání se o zásadním momentu rozpovídal dopodrobna.

„Sám jsem byl překvapený, nevěděl jsem, co se přesně stalo, protože na tabletu to v opakovačce nebylo,“ popisoval. „Nevím, jestli rozhodčí něco signalizoval, jestli pískal... Otočil jsem se, chystali jsme střídání a v tu chvíli se to stalo. Hráči říkali, že celé té situaci možná předcházel ofsajd, ale já to beru tak, že je tu VAR a nebudu hledat spiklenecké teorie. Naše hloupost, nesmíme to soupeři dát takhle zadarmo. Je to o kontrole prostoru a předvídání.“

Ke kuriózní chybě se jistě vrátí při hodnocení u videa, ale bezprostředně po zápase Veselý Valešovi nic nevyčítal: „Nemluvil jsem, s ním, sám dobře ví, co udělal. Chyba se stane, nezatratili jsme jiné hráče, nezatratíme ani jeho. Nemělo by přece smysl to na něj hodit, ukřižovat ho, pálit čarodějnice. Ale musíme takové situace umět analyzovat, vždyť je to triviální a nevidí se to ani na nižší úrovni. Přitom jinak chytal Roman výborný zápas, stejně jako v Plzni.“

Na první pohled všechno přebíjí chyba, která Spartu pošoupla blíž k titulu a Bohemians zavařila v boji o poháry, ale Veselý se zlobil i u druhého gólu. Krejčí ve vápně jednoduše vyhrál hlavičku, nasměroval balon na volného Kuchtu a ten rozhodl.

„To je pro mě úplně stejně závažná chyba, taky triviální situace,“ durdil se Veselý. „Mockrát jsme ji viděli na videu. To přece musí stopeři dohrát, je to o součinnosti. Hodně trpká daň, nezbývá nám, než to přijmout a poučit se pro příště.“