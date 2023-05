PONEDĚLNÍK: O respektu i cestách k titulu. A víte, co je ruka?

Sparta v Olomouci nepředvedla dopředu téměř nic. Až na střelu Minčeva zpoza vápna, která nešťastníkovi v bráně Macíkovi skočila o drn přes ruku. I tak si s ní měl poradit. Gól mohl dát už jen Kuchta, ale uklouznutí stopera Beneše tentokrát Macík výborně napravil. Ani sigmáci se do jediné větší šance nedostali. Přesto si Sparta zaslouží spíše pochválit, jak se čtyři dny po nevydařeném finále poháru se Slavií semkla a těžký mač zvládla za tři body. Že se takhle o titul nehraje? Kdepak, i takhle k němu lze dojít, Plzeň by mohla vyprávět.

Bohužel znovu se hodně řeší (ne)penaltová situace, když se Olomoučtí dožadovali desítky po ruce Kairinena. Sudí Všetečka s kolegou Kocourkem u videa však správně penaltu nenařídili, neboť i když se zdála ruka od těla, míč se dotkl nejspíš jen části rukávu. Sigmáci byli v emocích, protesty i nářky jdou pochopit.

Od Křetínského návštěvy se Spartě neškodí

Tím spíš, že Sparta si od skandální návštěvy majitele klubu Daniela Křetínského v kabině sudích na verdikty rozhodčích stěžovat nemůže a všechny sporné situace (na Slovácku i nesporná) posoudili v její prospěch.

Jistě jde o blbou souhru náhod, avšak je to v ročníku změna kurzu, neboť v mnoha případech jí sudí uškodili. Ať rozhodčí písknou pro Spartu klidně dalších pět penalt v nastaveném čase, když budou. Na to nejde brát zřetel. Jde o to, aby fotbalová veřejnost měla aspoň pocit, že stejně by se rozhodčí zachovali i proti Spartě, pokud by její hráč zahrál rukou jako třeba plzeňský Hejda, nebo pokud by podobně jako Kairinena trefil odražený míč ve vápně hráče Sigmy.

Olomoucký trenér Václav Jílek cítil křivdu, ale sympaticky sám od sebe uznal, že jeho hráč Denis Kramář měl být za drsný zákrok na Kryštofa Daňka vyloučený. To se jen tak nevidí. Také dodal, že v pravidlech o ruce má guláš stejně jako většina fotbalového světa.

Chtělo by tohle gumové pravidlo, stejně jako další, kdy si sudí mohou de facto vybrat, zjednodušit. Co třeba pískat každou ruku, která nebude u těla, a vůbec nezohledňovat, zda je to nešikovnost hráče jako v případě Beneše, který po uklouznutí rukou zasáhl míč? S nadsázkou bychom mohli zrušit i nešikovné vlastní góly: hups, to já nechtěl!

Závažné drogové nařčení

Sparta se dvěma tisícovkami fanoušků na severní tribuně působila pospolitě i po nepříjemné aféře kvůli nařčení webového portálu Ruik.cz, že hráči Tomáš Čvančara a Jan Mejdr měli údajně potíže s drogami.

Z novinářského hlediska by byla šílenost vyjít s tak závažným obviněním, které má přímý dopad na život lidí, pokud byste to neměli potvrzené z několika na sobě nezávislých a velmi jistých zdrojů. Už jen to, že článek byl po chvíli stažen, působí neseriózně.

Ve velkých mediálních domech by šel podobný text ven nejen po pečlivé konzultaci s editory a vedoucím vydání, ale hlavně s právníky. A především byste usilovali o reakci druhé strany, to je novinářský kodex, etika.

Pro daného redaktora to může být tvrdá lekce, ale počkejme si na závěry policejního vyšetřování.

Co se týče obecně kokainu, může být překvapující, jak rozšířený ventil to je – i pro hokejisty z NHL, ale také v Česku. Vyprávělo mi o tom mimo záznam více bývalých hráčů, a některá jména byste nečekali. Ale bez jasných důkazů to napsat nejde. To není jako když unáhleně pro pár lajků vypálíte po prvním zápase, že stopeři Bitri nebo Ogbu mají sotva na divizi, respektive, že vedení by mělo být nervózní, a oni od té doby patří k pilířům. Tohle je mnohem závažnější, ač větší respekt by také od nás novinářů neškodil. Stejně jako od hráčů, pak by ostré zákroky o zdraví proti soupeři, člověku, ubyly. Respektovat a být respektován. To by byla krása se tím řídit, leč tak lehké to bohužel napříč společností není.

Teplický tah Frťalou byl správný

Respekt si za výjimečné čtyřgólové představení zaslouží slávistický útočník Václav Jurečka, který proti Bohemians uklízel míče do sítě s úžasnou lehkostí. Také on si musel o sobě po přestupu ze Slovácka přečíst různé pochyby, ale vystudovaný inženýr se v sestavě sešívaných postupně zabydlel a bude nejen pro reprezentanta Mojmíra Chytila, jenž má přijít po sezoně, velkou konkurencí.

Úřadující šampioni z Plzně mají jako první jistotu, v jaké pohárová soutěži v příštím ročníku začnou – ve 2. předkole Konferenční ligy budou nasazení. Domácí remíza se Slováckem potvrdila letošní trápení Viktorky, která inkasuje laciné góly a sama se v koncovce souží. Jako ukázka budiž dorážka útočníka Chorého, jehož famózně vyčapal Nguyen, ale i děravý košík brankáře Staňka.

Chyby gólmanů jdou vždy hodně vidět. V Olomouci už raději ani neposílají brankáře na tiskovou konferenci a s oznámením prodloužení smlouvy Macíka čekají na příhodnější dobu podobně jako v případě kouče Jílka.

Začátek nadstavbové části ligy zase oživil paskvil s prostřední skupinou, kde týmům o nic nejde. Uvolněně si tak mohou zahrát aspoň dobré fotbálky, což se Českým Budějovicím proti Liberci povedlo.

To ve skupině o udržení bude ještě řežba. S velkým štěstím uhrály Teplice důležitou výhru nad Pardubicemi. I když necitlivé odvolání trenéra Jarošíka vyvolalo před časem hodně emocí, ukazuje se, že příchod Zdeňka Frťaly, který okamžitě zpevnil děravou defenzivu, byl správný tah. Tedy minimálně krátkodobě.

Jak vyhodnotí Brno příchod kouče Martina Haška za Richarda Dostálka ukážou až další výsledky, nikoli jen ostudný výbuch v Ostravě, která je prakticky zachráněná, ale slavit nemá co.

Potěšující je rostoucí návštěvnost v lize, průměr 6 419 diváků byl třetím nejvyšším v sezoně.

V příštím kole nás čeká další plný dům v derby. O titulu ještě nerozhodne, ale dost napoví. Hlavně ať se hraje fotbal a sudí zápas zvládnou jako dvakrát po sobě nadaný Dalibor Černý.

S respektem.

Pěkné sváteční ponedělí.