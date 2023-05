I když to vypadá špatně, tak se nevzdáváme. Kouč Sparty o mentalitě i víře

Skřípalo to, drhlo to. Priskeho nemohlo těšit, s jakým výkonem Sparta vítězství dosáhla.

Ale muselo ho zahřát, s jakou touhou pro tři body tým šel. Po následném vítězství Slavie nad Plzní (2:1) potřebuje Sparta k titulu získat ještě bod. V úterý hraje na Slovácku, příští sobotu doma s Plzní.

Ukázala se proti Bohemians nejsilnější stránka Sparty, což je mentalita, charakter týmu?

Ano, bez pochyby. Mluvíme o tom posledních pár zápasů, možná i víc než jen pár. Je tady silná skupina lidí, kteří k sobě mají velkou důvěru, podporují se v každé chvíli a nepřestávají bojovat. I když to vypadá špatně, tak se nevzdávají.

Dolehla na vás nervozita? Nebo docházejí síly?

Z tréninkového pohledu jsme na tom fyzicky dobře, ale když jste v takové situaci, tak vám psychika určitou stránku únavy přinášet může. Musíme si uvědomit, že klub je blízko úspěchu, který dlouho nezažil. Nemáme v týmu moc hráčů, kteří by titul vyhráli. Ano, není tam tolik dynamiky jako v úvodu jara. Ale taky musíte vidět, že po Vánocích se tým změnil. Jsme v lize nejlepší. Sbíráme spoustu bodů, střílíme hodně gólů, vytváříme si šance. Stačí se podívat, jaké máme statistiky očekávaných gólů. Nelze se na to dívat jen optikou posledních pár zápasů. Hráči si zaslouží kredit.

Proti Bohemians vám pomohla málo vídaná chyba brankáře Valeše. Viděl jste, co se stalo?

Právě že ne, vůbec jsem se tím směrem nedíval. Pak jsem byl překvapený jako spousta lidí na stadionu. Jsem rád, jak Honza Kuchta zareagoval.

Od soupeře to byl dárek. Myslíte si, že byste zápas zvládli, i kdyby jste ho nedostali?

Správná a těžká otázka. Ta situace nám dala sílu a víru, že to můžeme zvládnout.

Sparťanská lavička se raduje z vítězného gólu proti Bohemians

Kuchta v první půli dostal čtvrtou žlutou kartu za protesty a příště na Slovácku hrát nesmí. Odpustíte mu to, když pak vybojoval penaltu a dal rozhodující gól?

On ji dostal hodně rychle. Už když k rozhodčímu dobíhal, tak ji viděl. Pokud sudí tu hranici určí tímhle způsobem, tak pak by těch karet za řeči bylo opravdu hodně. Každopádně Honza občas tu energii musí zvládnout, pamatujeme, že loni dostal červenou kartu. Ale já mu energii brát nebudu. Všichni jsme viděli, jak se vrací sprintem v poslední minutě do obrany. Jeho výkon můžu jen vyzdvihnout.

Kvůli trestu za žluté karty bude na Slovácku chybět i Kairinen. Jak to vypadá s Haraslínem, který proti Bohemians nehrál?

Haraslín je v pořádku, ale očekávají narození dítěte. Uvidíme, jak to s ním bude na Slovácko vypadat.