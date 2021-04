PONEDĚLNÍK: Ve Zlíně se už nelíbí Bob, vrátí se Bílek? A má sudí dostat druhou šanci?

Netřeba trenérské profilicence, abyste naznali, že tohle se nepovedlo. Herní plán Fastavu pro utkání zůstal zahalen tajemstvím.

Zlín rupnul ostudně 0:4, prohrál pošesté v řadě a nespokojení fanoušci si to po zápase u stadionu nahlas vysvětlovali s hráči. A nepěli zrovna píseň Mně se líbí Bob...

Přítomen tomu byl i sportovní ředitel Zdeněk Grygera, také na jeho hlavu padá zodpovědnost za skladbu týmu, jenž postrádá hbitá křídla a vůbec větší rychlost. Všechno není chyba kritizovaného „Boba“ Páníka, který se po neshodách zbavil zkušeného kapitána Jiráčka.

Větší přešlap hraničící s amatérismem je, že stěžejní africký záložník Conde stále chybí, neboť nemá pracovní povolení. A to by jej chtěli ve Zlíně prodat až za 20 milionů...

Zajímala by mě tréninková data z GPS hráčů, v jaké intenzitě se na zápas v týdnu připravují, protože jak trénujete, tak hrajete. A na hřišti to v poslední době vážně nevypadá moc svěže. Nebylo by tak překvapením, kdyby se Páníkova éra ve Zlína uzavřela, ačkoli má smlouvu i na příští sezonu s delší výpovědní lhůtou než tři měsíce.

Majstrštyk zlínského majitele Zdeňka Červenky by byl po dvou letech návrat někdejšího reprezentačního trenéra Michala Bílka, jenž je po konci lukrativního kazašského dobrodružství volný.

Když jej tehdy Červenka pouštěl za nulové odstupné, měli mít pánové údajně mezi sebou gentlemanskou dohodu o vzájemné výpomoci. Třeba na ni opět dojde.

Sudí Matějček a jeho druhá šance

Po výprasku od Pardubic si Zlínští stěžovali bez servítek na výkon rozhodčího Milana Matějčka. Ponechme stranou, že zcela správně ve spolupráci s VAR přehodnotil svá rozhodnutí a nařídil penaltu proti Zlínu, i když pardubický útočník Černý pád přihrál, držení Cedidly za dres bylo patrné z tribuny, zatímco penaltu pro Zlín později odvolal. Rovněž správně.

Faktem ovšem je, že na verdikty sudího, který před dvěma roky skandálně zařízl Jihlavu v baráži o ligu v Karviné, můžete být poněkud choulostivější. Komise rozhodčích tehdy Matějčka vyškrtla z listiny pro profesionální soutěže. Do první ligy se v tichosti vrátil letos v lednu po 604 dnech od svého ostudného představení.

„Pamatuji si, jak tento člověk zařezal Jihlavu v baráži s Karvinou. Nechápu, jak může pořád figurovat ve fotbale. Není si komu stěžovat, nemáme se jak bránit, nemůžeme mu dát do drž..., vynadat mu,“ pustil se zlínský kapitán Tomáš Poznar zhurta do Matějčka.

„Zase se to vrací do starých kolejí. O fotbale rozhoduje někdo jiný, ne hráči na hřišti,“ doplnil Páník, který seřval Matějčka během utkání i po jeho skončení. „Ten člověk si nás už připravoval nějakým způsobem na Slavii, kdy nás znervózňoval na střídačce,“ zmínil předchozí zápas.

Je důležité dostávat v životě druhou šanci, ovšem u fotbalových rozhodčích a zvlášť v (po)berbrovské éře tomu nefandím. Je pak strašně složité nehledat za vším paranoidně úmysl. Třeba proč tolik šetřil Matějček ve Zlíně se žlutými kartami? Vsadil si někdo na jejich nižší počet v zápase? Já vím, paranoia, jistě, právě...

Nevšední pardubický nováček

Neměla by zaniknout velká pochvala pro sedmé Pardubice. Ponedělník nováčkovi nevěřil. A teď celou sezonu nevychází z údivu, jak dobře hraje, a to je v azylu. Snad se v Pardubicích brzy dočkají důstojného stadionu. Ve Zlíně měli Východočeši dvanáct přímých střel na bránu, nejvíc ze všech týmů v kole.

Dvougólový Brazilec Cadu si dělal na křídle z pomalých zlínských soupeřů pěkný den, dvě trefy přidal i střídající útočník David Huf. V sezoně dal už devět gólů, v průměru skóruje co 117 minut. Že chyběl na nedávném mistrovství Evropy jedenadvacetiletých, považuji za velkou chybu.

Trenér Václav Jílek mi nedávno vyprávěl, jak jej mrzelo, že Hufa nevyskautovala Sigma ze Svitav, jako se to podařilo v případě Housky z nedaleké Poličky.

Gratulace k rekordům

I když oslavy titulu Slavia ještě odložila, překonala unikátní 75 let starý československý rekord v zápasech bez prohry v řadě. Předčila Spartu z let 1943-1946 a už 41 utkání neprohrála. Úctyhodná série, za kterou je vidět pořádná práce. Gratulace!

Druhé blahopřání posílá Ponedělník i sparťanu Adamovi Hložkovi k překonání jiné mety. Osmnáctiletý útočník nastřílel Opavě hattrick, kterým překonal téměř 22 let starý rekord Martina Lukeše, a stal se nejmladším střelcem tří gólu v zápase v historii ligy.

Po těžkém zranění to jistě velmi potěší. Teď má za úkol pomoct Spartě na druhé místo zaručující předkolo Ligy mistrů, zatím ho senzačně drží Jablonec, který má o bod, ale také o zápas víc.

Skvělý finiš ukazuje Plzeň. Po bídném podzimu se herně zvedla, často naráží jen na slabší produktivitu. Viktoria i přes zahozené šance zvládla krásnou bitvu se čtvrtým Slováckem a funí mu na záda. Má o dva body méně, ale také utkání k dobru.

Na Slovácku se začíná projevovat limit úzkého kádru v kombinaci s marodkou a covidem. Plzeň evropské poháry hrát potřebuje kvůli nákladnějšímu rozpočtu. Bude to ještě tuze napínavé.

Že peníze nehrají ve sportu pokaždé hlavní roli, paradoxně ukázal hamižný projekt evropských gigantů a jejich Superligy. Podcenili sílu fanoušků. Snad tahle výchovná lekce fotbalu pomůže.

Pěkné ponedělí.