PONEDĚLNÍK: Snový týden Slavie, (ne)důvěra pro Kozla. A pro Látala?

Byly to srážky rozpočtů, odlišných možností. Fotbal je ale pořád dokáže umazat. A to se povedlo jak Slavii, tak Slovácku.

Leicester vyřadili sešívaní zaslouženě, ve dvojzápase dovolili Vardymu a spol. jednu, maximálně dvě možnosti. Víc ani ťuk. Úchvatné!

I když odvetu začali svěřenci Jindřicha Trpišovského bázlivě, o přestávce odhodili přílišný respekt a stálo to za to. Fyzickými dispozicemi se mohou rovnat snad s jakýmkoliv týmem. Technickými samozřejmě ne, ale to nemusí být vždy rozhodující.

Příběhy hráčů jako Zima, Sima nebo Provod berou dech. Výtah nahoru pádí někdy pořádně rychle, až si některých pater ani nepovšimnete: jé liga, jé reprezentace, jé Premier League...

Trpišovský znovu potvrdil, že dělá hráče lepšími, zvedá jim cenovku i životní úroveň. Další potvrzení svých kvalit může tento výjimečný kouč, který si váží toho, kam až se vypracoval, neboť začínal od píky a dělal i provozního, přidat už jen v top evropské soutěži.

Tak doufám, že piluje angličtinu, protože by byla škoda si tohle jednou nezkusit.

Teď vede Slavii za třetím titulem v řadě a do osmifinále Evropské ligy proti Rangers FC. Z losu jsou potěšené oba tábory. Věřím Slavii, i když tohle není Celtic v nejhorší formě, v jaké ho vyučila Sparta.

Letenští se dotáhli na Slavii na osm bodů (když zvládnou odložené utkání s Příbramí), Trpišovský proto na důležitý zápas proti Slovácku postavil téměř stejnou sestavu jako na Leicester. Vyplatilo se, byť rozhodla spíše nepoměřitelná šířka kádru a trefa žolíka Lingra.

Každopádně šlágr kola naplnil veškerá očekávání. Slovácko ukázalo, že dozrálo v silného a velmi efektivně hrajícího soka. Tentokrát mu produktivitu usnadnil i slávistický brankář Kolář, který zaspal při obou gólech.

Začíná nezvykle kupit chyby, ale pro Slavii zatím nejsou fatální a naopak v důležitých momentech vytáhne důležitý zákrok za miliony. Jako proti Burnsovi z Leicesteru.

Má kádr Baníku na víc?

Svojí cenu zvedá i slovácký perfekcionalista, trenér Martin Svědík. V Ostravě ani měsíc poté, co veřejně dali důvěru Luboši Kozlovi, hledají kouče, a Svědík by byl dobrou volbou. Jenže teď nejspíš nereálnou.

Podobně jako Pavel Vrba, kterého však samozřejmě nechtěli a nejednali s ním, jak majitel Baníku Václav Brabec dementoval „lživá“ média anebo taky prospanou příležitost...

Po stránce PR od Baníku lapsus. Jednou ze zásadních bodů marketingu je, aby to, co říkáte, jaksi souznělo s tím, co děláte...

Kozlovi se angažmá nepovedlo, o tom žádná. Progres s baníkovci udělal minimální, nahodilý, kombinačním fotbalem moc soupeřů nepřehráli, spíš o něm mluvili.

Málo muziky za poměrně dost peněz. I remíza s Teplicemi se rodila ztěžka a zařídil ji až Stronati po zbytečné penaltě. Mimochodem, sudí Ginzel chtěl Baníku písknout penaltu už za to, když se vápně srazili dva jeho hráči.

Naštěstí VAR tohle odhodlání utnul. Uff!

Nemyslím si, že by ostravský kádr měl na špičku ligy. Není lepší, než má Jablonec nebo Liberec. Nevidím tam silného hroťáka či tvůrce hry. Můžeme spekulovat, kdo by Baník jako trenér teď posunul. Volní jsou například Jozef Weber, Pavel Hapal, Václav Jílek...

Dostane Látal novou smlouvu?

U těch bych se ale zase nedivil, kdyby si počkali do léta na angažmá doma v Olomouci. Hapal, který skončil na lavičce slovenské reprezentace, se o Sigmu aktivně zajímá, pomáhá shánět partnery, kteří by měli klub v budoucnu posunout dál.

Jeho kamarádovi, trenérovi Radoslavu Látalovi, skončí kontrakt a překvapilo by mě, kdyby Sigma našla dobrý důvod pro jeho prodloužení. Pokud ovšem nevyhraje český pohár. Jenže hra Olomouce spíše stagnuje.

Po domácí porážce se Zlínem po mdlém výkonu se Hanákům Evropa vzdálila. Tým nepůsobil dost nažhaveně. A když mu nešla proti precizně bránícímu soupeři hra pro křídlech, chyběl plán B.

Látal udělal po vítězném zápase šest nevynucených změn, na lavičce však neměl ani jednoho útočníka, a tím si sám svázal ruce. Yunis či Zifčák by se hodili. I když sigmáci hráli bídně, tahle prohra jde i za koučem.

Jarolím se dočkal

Na jedenáctý pokus se vítězství dočkal trenér Karel Jarolím s Mladou Boleslaví, která přes zimu kompletně přestavěla mančaft, což je nevídané a má to i jisté nevýhody jako symbióza v kabině i na hřišti.

Jarolímův předchůdce Jozef Weber takovou hráčskou kvalitu k dispozici neměl, ale kdo říkal, že fotbal je spravedlivý. Středočechům teče do bot, tak činí. Spadnout sice pořád můžou, byla by to ovšem kolosální ostuda.

Při životě se stále drží i poslední Opava. Proti Jablonci byla blízko remíze, Smola už vyrovnával, jenže jeho trefu chtěl z brankové čáry ještě pojistit parťák Nešický a ofsajdová smola byla na světě.

No, stane se i větším hráčům. Třeba kanonýrovi Radkovi Drulákovi v Sigmě, když ve skluzu nechtěně vykopl na čáře gólovou střelu mladíčka Marka Heinze také proti Jablonci. Tak moc chcete dát gól, až uděláte pravý opak. Nevím, jestli to Nešickému nějak pomůže, ale nebýt v tom sám se v této době hodí.

Pěkné ponedělí.