PONEDĚLNÍK: Nejen na Stancia přišlo jaro, Liberec zase pádí do Evropy

Díky mimořádné herní inteligenci a kopací technice ovšem stojí jeho trefy většinou za to. I ty dvě o víkendu v Mladé Boleslavi nadchly. Precizně zakroucený přímý kop a kurážný slalom ve vápně soupeře byly ukázkou kvality, byť Matějovský a spol. sotva stínovali.



Slavia potřebuje, aby nákladná investice do rumunského špílmachra se vyplácela především ve velkých zápasech v lize i na evropské scéně, ale také zářezy do sítě Boleslavi či Slovácka mají při obhajobě titulu znatelnou důležitost. Pod trenérem Trpišovským jako většina hráčů ze sebe dostává teď to nejlepší, což ovšem znamená i týmovou práci ve hře bez míče.

Stejně by mě docela zajímalo, jak by si Stanciu vedl ve Spartě pod ofenzivním koučem Vrbou. Na Letné si to už nejspíš podruhé nevyzkouší, v sedmadvaceti by mohl mít před sebou ještě přestup do top soutěže, kde by se teprve vidělo. V Belgii nepochodil, větší výzva by stála za to.



Nyní by však bylo fajn, kdyby dalším zásahem pomohl Slavii dostat v Evropské lize přes Rangers. První zápas a nešťastná remíza ukázala, že postup je v silách sešívaných. Ve vší úctě, ze skotského giganta nešla cítit taková kvalita jako z Leicesteru, leč bude to na horším terénu v Glasgow pořádná šichta.

I proto, že brankář Slavie Ondřej Kolář při vyrovnávající brance chyboval, na jaře nikoli poprvé. Více mě zarazilo jeho vysvětlení, že nechtěl jít do souboje s přihrávajícím Hagim, neboť by hrozila penalta. Přitom se měl u bližší tyče roztáhnout, nebo aspoň pokleknout, aby mu míč nešel kolem nohou, nemusel jít do hráče.

Ale to už je jedno, důležité je, aby se z chyb poučil a dělaly ho lepším brankářem. Netřeba před nimi zavírat oči. Pro Slavii je stále klíčovým mužem sestavy, co dokáže vychytat i Barcelonu, když se to sejde. Ostatně na aktuální sérii 35 zápasů bez porážky má velký podíl a v příštím kole mohou slávisté vyrovnat svou rekordní šňůru z roku 2017 ještě za trenéra Šilhavého.

Hoftychovo kouzlo

Dalším koučem, pod kterým se fotbalisté prokazatelně zlepšují, je liberecký Pavel Hoftych.

Po Musovi a Kuchtovi na hrotu zaujal Rondič. Jsem zvědavý, jestli se také vrátí do Slavie a popere se o místo i s Musou, který mezitím hostuje v bundeslize. S obdivem zase sleduji, jak se Slovan nenápadně dere do špičky ligy a evropských pohárů. Proti Teplicím si dal vlastní gól, nedal penaltu, a přesto v závěru výsledek otočil. Liberečtí bodovali posedmé v řadě, poskočili už na třetí místo a potvrdili, že je v klubu dlouhodobě dobrá atmosféra na práci, čemuž přispívá pozitivní energií i Hoftych.

Do pohárů vede Jablonec také trenérský bard Petr Rada, jako by mu vůbec nevadilo, že rok co rok skládá téměř nový mančaft. V lize odkoučoval už 400. utkání a v Brně bylo vítězné. Gratulace.

Na začátku trenérské kariéry je někdejší útočník Ondřej Smetana. Baníkovci si pochvalují, jakou energii přinesl, jaké jsou tréninky. Tak už to většinou bývá. Pro Ostravu bude však důležitější slíznout smetanu i s jinými soupeři než se slabou Příbramí, která po demolici 0:5 odvolala kouče Pavla Horvátha.



Svou první trenérskou štaci v lize tak nebude bývalý skvělý záložník hodnotit v dobrém. I když chvílemi to vypadalo nadějně, s podprůměrným kádrem, jenž má namířeno do druhé ligy, zázraky nesvedl. „Děkuji Příbrami za šanci vyzkoušet si ligu i jako trenér. Byla to pro mě velmi cenná zkušenost, kterou budu dál rozvíjet,“ uvedl na Twitteru.

Zamyšlení pro Bohemku

Rozlučku s Bohemians ohlásil předem německý obránce Till Schumacher. Neprodlouží smlouvu, přesto začal nastupovat v základu a proti Karviné se dokonce trefil. I když o klubu z Ďolíčku mluví jen v dobrém a s láskou, je to po úprku Jhona Mosquery do Liberce a „rebelujícím“ Janovi Vodhánělovi, jenž odmítl prodloužit smlouvu, další nemilost k zamyšlení. O naštvaném Filipu Haškovi v B-týmu nemluvě.



Český fotbal nyní stojí před důležitějšími změnami. Zvolí si šéfy do okresů i čela asociace. Konečně bez vyšetřovaného šíbra Romana Berbra, jenže obroda to bude složitá. Ne všude jsou změnám staré struktury nakloněny. Tak šťastnou volbu. Pro čistší fotbal.

Mimochodem, pochopili jste, že ostravský Martin Fillo dostal za ohnání po slávistovi Bořilovi dvouzápasový trest, tedy stejný jako jablonecký záložník Jovovič za drsné prošlápnutí kolena slováckého Klimenta?

Pěkné ponedělí.