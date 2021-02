PONEDĚLNÍK: Ta naše česká liga penaltová. Vymýtí VAR ducha fotbalu?

Po víkendu se s ním nejspíš shodnou v Karviné, jež především kvůli hattricku švédského torpéda prohrála na Letné 3:4.

A všechna tři zakončení pravého křídelníka snesla nejpřísnější měřítko, neboť nedal šanci zasáhnout brankáři Bolkovi.

Mazaná střela prošla pod zdí, technický dloubák se nesl ještě vysoko nad rukavicemi gólmana a utažená placírka na bližší tyč, co z postavení nohy i těla klamavě vybízela k zakončení na zadní tyčku. Kromě rychlosti a techniky ukázka především velké herní inteligence.

Naplno ji může Karlsson projevit až pod novým trenérem Pavlem Vrbou, milovníkem ofenzivního fotbalu. Jeho předchůdce Václav Kotal využíval Karlssona tu a tam také v útoku, kde však nerozbíhal tolik akcí a hrál i zády k bráně, což byla škoda.

I tak to byl ovšem posun, když se podíváme na to, jak pod koučem Václavem Jílkem putoval až do B-týmu. Důvod? Nenašli společnou řeč v defenzivních povinnostech.

Karlsson si postavil hlavu, že do Sparty přišel kvůli něčemu jinému a puntičkář Jílek to dlouho netoleroval.

Věděl, co Karlsson umí, když má den a že proti slabším soupeřům v lize může dominovat, ale postupně stále více týmů začalo proti Spartě vystrkovat růžky a Karlssonovy návraty do defenzivního postavení i způsob bránění se jevil jako problém.

A že to problémem zůstává, nezakryjí zcela ani dva poslední Karlssonovy super výkony a pět vstřelených branek. Ostatně i mazák Vepřek mu během prvních deseti minut zápasu dvakrát zaběhl za záda a byl sám v pokutovém území, přičemž v prvním případě měl na hlavě gólovku.

Karlssonovi jistě pravý bek nepoděkuje, že je najednou v podčíslení, zatímco parťák teprve doklusává do vápna.

Vrba to pochopitelně ví taky, takže půjde o to vyvážit Karlssonovy klady a zápory tak, aby pořád převažovaly plusy pro tým.

Za zmetek se (ne)platí. A co intenzita zákroku?

Sparta v něm našla i penaltového exekutora, což se v časech „stále se teprve učíme s VAR“ hodí náramně. Baník díky dvěma penaltám De Azeveda vyhrál nad Jabloncem 2:1, neboť jablonecký Kratochvíl tu svou neproměnil.

Twitterový účet CSFOTBAL dohledal, že v lize nejspíš letos padne rekord v počtu penalt (dosud 82, minulou sezonu 70), což českou soutěž mezi dvaceti šesti evropskými řadí na druhé místo za Ukrajinu s průměrem co 169 minut hry to penalta. Správně slyším, že se nikdo neraduje. Ano, neznamená to, že VAR umíme.

CSFOTBAL @fotbal_cs Liga doslova pádí za rekordem v počtu nařízených penalt (zatím 82, loni celá sezona 70). I v rámci 26 evropských lig je (téměř) na špičce: 169 (min/pen) - UKR 184 - CZE 189 - CRO 201 - RUS 203 - GRE ... 275 - SVK 311 - BIH 317 - DEN 393 - BUL 468 - SLO zdroj: transfermarkt oblíbit odpovědět

Při striktním posouzení zákroků ve vápně musíme s takto nastaveným metrem zapomenout na něco nostalgického, čemu se říká „duch fotbalu“.



Těžko by bez VAR kopala Sparta minulé kolo v Olomouci penaltu za zákrok Zmrzlého na Kozáka, byť ho nakopl. Anebo v témže zápase na druhé straně Olomouc za strčení Daňka, jehož se dopustil Krejčí mladší.

Ještě na hřišti sigmáka gestem sudí Franěk zvedal z trávníku, byť to přistrčení musel vidět, jako jsem ho viděl z tribuny, ale stejně jako sudí jsem si hned pomyslel: Vstávej, tohle na penaltu fakt není.

Chyba lávky, laskaví čtenáři. Samozřejmě, že je. A na videu je to i jasně vidět. Jenže z videa už není vidět tolik intenzita zákroku, o zpomalených záběrech ani nemluvě. Jistě, sahat na soupeře se nevyplácí, ale je to fotbal a kdo ho hrál, tak si sáhnul. Každý kontakt ve vápně není faul. Leč začíná být. Díky/kvůli VAR.

Potvrdil to také víkendový zápas Brna se Zlínem. Zbrojovka bojující o záchranu v lize dala v závěru gól, jenž mohl mít na konci sezony velkou cenu, leč mu předcházelo nakopnutí Fily do nohy Hlinky.

Sudí Hocek po zhlédnutí videa gól zrušil. „Podle mého názoru se jednalo o faul, na což jsme rozhodčí upozornili, protože to lusknutí přes ten kotník bylo i slyšet, hráč při dorážce zcela jasně podkopl našeho hráče Hlinku, který by jinak ten míč odkopl,“ napsal na twitteru zlínský útočník Tomáš Poznar.

A má pravdu. I když v Brně asi nezmění názor a nezačnou za VAR obratem hradit poplatky, které přestali platit, neboť ho považují za zmetek, co rozhoduje chaoticky.

„V principu úhlu pohledu majitelů klubů se jedná o vadu výrobního procesu. A z logiky věci přidané hodnoty výroby se za zmetky neplatí,“ napsal v otevřeném dopise předsedovi FAČR Martinu Malíkovi minulý týden šéf Brna Václav Bartoněk.

Pokud by se za zmetky neplatí, možná by i v Brně někdy vraceli divákům vstupné, když se ještě na fotbal mohlo...

Musíme si nejspíš zvyknout, že rozhodčí vidí i to, co dřív neviděli, a že toho někteří vychytralí hráči ve vápně tuze rádi využijí. Podobných případů v lize najdeme už kupu. Například Sigma čelila za posledních sedm zápasů sedmi pokutovým kopům.

„My jsme jich ale taky dost kopali,“ podotýká olomoucký útočník Martin Nešpor, jenž má k VAR výhrady jako mnoho fotbalistů a expertů. „Když se kouknete, jak si to řídí VAR, je v české lize celkově víc penalt. To je na dlouhou debatu. Na VAR mám rozpolcený názor.“

A přesto je dobře, že ho máme. Třeba se ho konečně jednou i naučíme, přestane se zneužívat, ohýbat, nadužívat a řešit se budou jen zřejmé omyly. Když si v myšlenkách úplně zalumpačím, dokážu si představit, že se dokonce dočkáme i vychytávky jako je kalibrovaná čára.

Intenzita zákroku by pořád ale měla zůstat důležitým kritériem při posuzování desítek, chceme-li zachovat fotbal mezi kontaktními sporty.

Závěrem ještě dovolte přání největší ligové osobnosti k narozeninám: Josefe Jindřišku, jste inspirací pro mnohé. Ze skromných poměrů jste se dostal až do ligy, ve které jste správným příkladem toho, že i pracovitost, slušnost a oddanost milované hře je cesta. Tak ať to pořád běhá a kope!

Pěkné ponedělí, čtyřicátníku.