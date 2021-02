Zahodil penaltu a chválil Laštůvku. Fantastický gólman, uznal Kratochvíl

„Nechci to ani hodnotit. Nedal jsem penaltu, a tak jsme bez bodu. Moc mě to mrzí,“ bědoval Kratochvíl. „Byl to takový soubojový zápas. Oni měli dvě penalty, proměnili je. My měli jednu, mohli jsme vyrovnat na dva dva, ale nedal jsem ji.“



Obě branky Baníku dal Carlos de Azevedo z pokutových kopů. Ten první zavinil Kubista, když vrazil do ostravského útočníka Šašinky, který se střetl s Kratochvílem. „Balon se tam k nám odrazil ani nevím, jak,“ komentoval zákrok jablonecký fotbalista

Vše mohl napravit v 62. minutě, když Ondřej Šašinka srazil Libora Holíka. Jenže jeho střelu k pravé tyči ostravský brankář Jan Laštůvka chytil.

„Uklouzl jsem, podjela mi stojná noha,“ povzdechl si Kratochvíl. „Chtěl jsem poslat balon nahoru a kopl jsem to hrozně.“

Brankář jeho střelu výborně vystihl.

„Když koukám na Baník, tak Laštůvka je skoro vždy nejlepší hráč. V tolika letech potvrdil, že je fantastický gólman. Chytil penaltu, chytil Povymu (Považancovi) krásnou střelu. Podržel je, ale je to asi spíše naše nemohoucnost. Když nedáš penaltu... A já ji špatně kopl,“ řekl Kratochvíl.

Podle jabloneckého trenéra Petra Rady to byl rozhodující moment. „Mohli jsme vyrovnat. K tomu jsme byli aktivní, snažili jsme se, i když nějakou vyloženou šanci jsme neměli,“ uvedl Rada.

Mohla se na Jablonci projevit pauza, když minulé domácí utkání se Slováckem museli kvůli nezpůsobilému terénu odložit?

„Jedna věc je herní přestávka a druhá to, kde trénujeme,“ odpověděl Kratochvíl. „Ale na to se vymlouvat nemůžeme. Většina týmů trénuje jako my na umělce. Počasí je hrozné všude. Ale jo, vypadli jsme trošku z rytmu, i když ze začátku to znát nebylo. Jenže posledních dvacet minut prvního poločasu nebylo z naší strany dobrých. Dá se říct, že jsme jen stáli a odkopávali balony.“

Jablonečtí prohráli druhý duel za sebou.

„Byly to však dva těžké zápasy venku,“ upozornil Miloš Kratochvíl, že kromě Baníku podlehli vedoucí Slavii Praha 0:3. „V Ostravě jsme však prohrát nemuseli. Jde to hodně za mnou. V pátek to musíme zlomit.“ To Jablonečtí přivítají Mladou Boleslav.