Hattrick zn. DMK. Přitom jsem celý týden netrénoval, popsal hrdina Sparty

7:29

Není to zase tak dlouho, co dával góly jen ve třetí lize Štěchovicím nebo Rakovníku. Vypadalo to, že je pro sparťanské áčko odepsaný, že zamrzne v B-týmu a vysvobodí ho jen přestup. Jenže věci najednou nabraly pro Davida Moberga Karlssona úplně jiný spád.