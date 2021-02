Chválím, jak se kluci zvedli a otočili to, řekl Vrba. V závěru měl o výsledek obavy

V Olomouci 3:2, v neděli proti Karviné 4:3. V obou duelech pod Vrbou sparťané prohrávali

„Zápasy byly podobné, v závěru hektické. Proti Karviné jsme si to zavinili sami,“ říkal Vrba.

Znovu vám nevyšel vstup do utkání. Proč? Našel byste i v tom podobnost?

Ne, ne, v Olomouci to bylo jiné. Domácí byli agresivní, vysoko nás napadali, nedali nám prostor a my jsme se s tím nedokázali vyrovnat.

A s Karvinou?

Za to mohly spíš naše nepřesnosti, ztráceli jsme jednoduché balony. Musíme se poučit a snad to příště bude lepší. Měli jsme hodně ztrát, soupeř dobře kombinoval, byl lepší a zaslouženě vedl. Ale zase musím pochválit naše hráče, jak se zvedli a otočili to. Když jsme byli v jedenácti a dali čtvrtý gól, vypadalo to, že zápas dohrajeme v klidu. Ale přišlo vyloučení a dostali jsme se do situace, že jsme se obávali o výsledek. Nakonec jsme ten závěr zvládli takticky dobře.

V ofenzívě vás drží švédský záložník Karlsson. V Olomouci dal dva góly, proti Karviné hattrick. Je to přesně ten typ hráče, s kterými rád pracujete?

U těchto hráčů jde hlavně o to, jestli využijí svých předností. Když pak mužstvo táhnou, tak ani tolik netlačíte na to, aby byli důslednější v jiných věcech. Pokud bude dál výjimečný v útočné fázi, bude nám pomáhat k výsledkům, tak není důvod něco měnit. On i na tréninku ukazuje kvalitu a individuální schopnosti. To je hráč, který baví lidi.

Před zápasem jste musel udělat dvě vynucené změny ve středu zálohy, při rozcvičení se zranil pravý obránce Sáček. Mohlo se právě tohle podepsat na úvodních rozpacích? Například středopolař Souček hodně kazil, byl nervózní, ale pak přihrál na dva góly.

Pravda, v úvodních dvaceti minutách působil nejistě. Když bude hrávat víc, tak se mu to stávat nebude, sebevědomí sbíráte v zápasech. Pak ten začátek smazal a jeho výkon rostl. Hrál velmi dobře.

Stejně tak to zvládl Wiesner, který měl začít na lavici. Souhlasíte?

Není optimální měnit hráče patnáct minut před výkopem. Ale tady se ukazuje, co už jsem říkal, že Sparta má dostatečně široký kádr. Ano, Wiesner to zvládl dobře.

Pro příští zápas ve Zlíně jste přišel o kapitána Dočkala, který dostal čtvrtou žlutou kartu, a vyloučeného Trávníka. Je to komplikace?

Změn je hodně, není to ideální, zvlášť když si mužstvo zvyká na něco nového. Vrátím se nám zase mladší Krejčí a doufám, že i Pavelka. Máme možnosti a kvalitu, že ty absence mužstvu tolik neublíží.

A nevypadne vám starší z Krejčích, který kvůli faulu brankáře Bolka nedohrál ani poločas?

Ne, ne, bylo to kvůli tomu střetu. U Ládi je hlavní problém s kotníkem

Během týdne jste odskočili Jablonci o šest bodů. Je to rozhodující v boji o druhé místo?

Jablonec má zápas k dobru i když je to se čtvrtým Slováckem. Já jsem přišel do Sparty s tím, že věřím, že mužstvo může hrát základní skupiny evropských pohárů. To jsou zápasy, které vás posouvají dál.