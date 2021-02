Baník spasily penalty. Nejsme spokojeni s tím, kde jsme, říká kouč

Baník v jarní části ligy vyhrál teprve druhé ze sedmi utkání. „A bylo to důležité, abychom se udrželi v kontaktu s mužstvy před námi,“ řekl ostravský trenér Luboš Kozel.

Výhru s Jabloncem považuje za vzpruhu. „Jen to potvrzuje, že liga je kromě Slavie poměrně vyrovnaná a rozhodují maličkosti,“ prohlásil Kozel. „Z dlouhodobého hlediska je fotbal spravedlivý. Je nutné brát v potaz i to, v jakých podmínkách se nyní hraje, na jakých terénech. I to má dost velkou roli. Nejsme však spokojeni s tím, kde jsme. Chceme se dostat výš.“

Baník sice včera dal dva góly, jenže ze hry se netrefil už 355 minut...

Nejlepším střelcem týmu je Carlos De Azevedo s osmi brankami, přičemž minulé čtyři si připsal z penalt. Problémy v útoku přetrvávají.

Souhrn 19. ligového kola

„Ty fauly, které předcházely penaltám, byly po našich pěkných akcích, vynutili jsme si je,“ namítl Luboš Kozel. „Té druhé předcházela krásná přihrávka, šlo o akci, jakou jsme chtěli hrát víckrát. Povedla se aspoň v tomto případě.“

To Jánoš poslal dlouhý pas na Filla, který vběhl do pokutového území, kde ho srazil Jovović.

Fillo přispěl i k prvnímu penaltovému zákroku, když zprava centroval před branku Jablonce a tam Kubista narazil Šašinku do Kratochvíla. „Neřekl bych, že jsem penalty zařídil,“ odmítl zásluhy. „Šáša si dobře pokryl míč a mě před tím dalším faulem krásně našel Jány.“

Jabloneckého trenéra Petra Radu mrzelo, že před pokutovými kopy nepokryli náběhové hráče Baníku. „Už u těch balonů, které tomu předcházely, jsme chybovali,“ řekl Rada. „Byly to dvě akce, kdy jsme špatně reagovali. Jinak jsme domácí do ničeho nepustili.“

De Azevedo první penaltu kopl panenkovským dloubákem, přičemž brankář Hanuš se vrhl doprava. Při druhé střílel k levé tyči.

„Je super, jak to Carlos zvládá,“ uvedl Fillo. „Už ani nevím, kolik jich dal. Ono to však někdy není jednoduché. Přitom se popasoval se všemi suverénně a přinesl nám hodně bodů.“

Jablonecký Jakub Martinec (vlevo) v souboji s Tomášem Zajícem z Ostravy.

Trenér Kozel potvrdil, že De Azevedovy góly jsou pro tým důležité. „Teď v týdnu jsme se spolu bavili, neboť jeho výkony šly trochu dolů, protože předtím byl náš nejvýraznější hráč. Dnes byl výborný.“

A opět skvělý byl brankář Laštůvka, který za stavu 2:1 v 62. minutě chytil penaltu Kratochvíla po faulu Šašinky na Holíka a pět minut předtím vyrazil parádní střelu Považance mířící pod břevno.

„Když koukám na Baník, tak Laštůvka je skoro vždy nejlepší hráč. Proti nám jen potvrdil, že je i v tolika letech fantastický,“ řekl jablonecký záložník Miloš Kratochvíl. „Podržel domácí, ale je to asi spíše naše nemohoucnost. Když nedáš penaltu... A já ji špatně kopl.“

Ostravští se ve druhé půli ubránili náporu hostů. „Zbytečně jsme se zatáhli a už jsme vpředu nepodrželi balon,“ podotkl Martin Fillo.

„Nechtěli jsme udělat nějakou chybu, takže jsme možná zase zalezli až moc a z toho měl soupeř i penaltu. Podržel nás však Lašty,“ dodal trenér Luboš Kozel.