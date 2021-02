Přibývající konkurence mě motivuje, říká ostravský Fillo

10:48

Na to, že ho trenéři z pravého kraje zálohy stáhli do obrany, si už Martin Fillo dávno zvykl. Přesto pořád vyráží do útoku, což předvedl i proti Jablonci. Byl u obou zákroků, po nichž fotbalisté Baníku Ostrava kopali penaltu a díky čemuž v neděli zvítězili 2:1.