Okradená Zbrojovka? Brňané vidí dva penaltové fauly, Hlinka šrám na svém kotníku

Situace z 88. minuty sobotního ligového utkání v Brně i den po zápase rozděluje oba fotbalové tábory. Nejvíc odpískání útočného faulu brněnského mladíka Daniela Fily, který těsně před gólovou dorážkou svého spoluhráče Damiána Bariše zasáhl do nohy zlínského záložníka Marka Hlinku.



Rozhodčí Petr Hocek mu útočný faul odpískal až po prohlédnutí záznamu na videu a poté, co dozněla brněnská radost z vedení 1:0. Zápas pak skončil bezbrankovou plichtou.

„Podle mého názoru se jednalo o faul, na což jsme rozhodčí upozornili, protože to lusknutí přes ten kotník bylo i slyšet, hráč při dorážce zcela jasně podkopl našeho hráče Hlinku, který by jinak ten míč odkopl,“ napsal na Twitter zlínský kapitán Tomáš Poznar v reakci na tweet televizního komentátora Petra Svěceného, který rozhodnutí arbitra kritizoval.

V další odpovědi Poznar konkretizoval: „Chápu emoce Brna i k okolnostem, že si na VAR před zápasem stěžovali. Snažím se být taky objektivní. Brno dnes bylo lepší. Mělo i víc šancí na vstřelení gólu. Tady v té situaci před gólem byl faul a podle mě to rozhodčí vyhodnotili správně. Ale počkám si na vyjádření komise.“



Hlinka redaktorovi MF DNES v neděli tvrdil, že stopu po Filově kopačce na svém kotníku ještě stále měl. Podle něj tedy jasný faul.



Brňané se pochopitelně zlobí: pokud měl Fila faulovat, měl se podle jejich názoru kopat pokutový kop proti Zlínu za předcházející zákrok na přihrávajícího Ondřeje Pachlopníka. Také tvrdí, že Fila by Hlinku nekopl, kdyby nebyl stažen na zem rukou dalšího ze zlínských hráčů – tedy další penalta.

Názor Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR bude znám až v úterý po jejím zasedání.

„Dohodli jsme se, že vyjádření ke konkrétním situacím v české lize nebudeme dávat dřív, než výstup vzejde ze zasedání Komise rozhodčích. To dodržím,“ sdělil člen rozhodcovské komise Jiří Kureš.

Rozhodčí si stojí za svým. Neměl jsem důvod lhát, říká

Rozhodčí Hocek, který kritický verdikt vynesl, očekává podporu ze strany komise. Za svým rozhodnutím si stojí.

„Podle protokolu VAR jsem nechal dohrát situaci (při gólu Damiána Bariše) až do rozuzlení. Následně se mě VAR zeptal, co jsem na hřišti viděl. Popsal jsem, že jsem viděl několik dorážek, při nichž hráči vždy zasáhli míč. VAR mi dal otázku, jestli jsem viděl, jak útočící hráč (Daniel Fila) kopnul obránce Zlína. To jsem při hře neviděl. Dostal jsem tedy pokyn podívat se na video. Z obrazovky jsem pak viděl, že (Fila) nekopnul do míče, ale bránícího hráče do lýtka. V tom případě jsem musel zrušit gól a písknout přestupek útočícího hráče. Při pohledu na obrazovku to bylo jednoznačné,“ pověděl v neděli Hocek pro idnes.cz.

Stejně je situace, kdy na videu skrumáž před gólem zkoumá, slyšet i na záznamu, který od soboty koluje po internetu. Hocek tam po rozhodčím u videa žádá, aby mu zákrok brněnského hráče ještě jednou pustil, a následně nahlas usuzuje, že jde o faul.

„Jestli tahle konverzace někde je, tak je pravdivá. Neměl jsem důvod lhát,“ hájí se kritizovaný arbitr.

Reakce Zbrojovky se dá očekávat v následujícím týdnu. Odvolání vítězného gólu (a tím pádem ztráta dvou bodů za výhru) přišlo jen pět dnů poté, co si majitel brněnského klubu Václav Bartoněk na VAR ostře stěžoval, a rozhodl se neodvádět povinné poplatky za použití videa při zápasech.

V sobotu to za zlomenou zbrojováckou veřejnost formuloval trenér Richard Dostálek na tiskové konferenci.

„Údajně tam faul byl. Jak já se k tomu mám vyjádřit? Já jsem situaci viděl v reálu, mně přišla normální, viděl jsem ji na videu, a pokud rozhodčí vyhodnotil Filův kontakt s Hlinkou jako faul, pak nerozumím tomu, proč nevyhodnotil situaci o tři vteřiny dřív na Pachlopníka jako penaltový faul. To jsou věci, nad kterými zůstává rozum stát,“ hněval se na tiskové konferenci Dostálek.

Hocek namítá, že kdyby ke stejné situaci došlo v 60. minutě, vášně by času po prohlédnutí videozáznamu do konce duelu opadly.

„Když si někdo záznam prohlédne bez emocí, tak řekne: on (Fila) ho vážně kopnul. Neměl jsem důvod říkat něco jiného,“ hájí se sudí.

Brněnská bezmoc: Ještě jeden faul na Filu?

Brněnskou bezmoc stupňuje i to, že (ne)gólu předcházelo strčení do přihrávajícího Ondřeje Pachlopníka. Odehrálo se v pokutovém území.

K němu se Hocek konkrétně vyjádřit nechtěl, a neudělal to ani pravidlový expert Kureš.

„Obecně mohu říct pouze tolik, že pokud hráč běží a hraje s míčem, tak pokud by byl faulován a byla by ponechána výhoda, vrací se rozhodčí k přestupku tehdy, byl-li bezohledný a dává se za něj osobní trest. Nebo když výhoda nemá předpokládaný účinek, tedy že atakovaný hráč špatně přihraje. Jestliže přihraje, nebo provede to, co s míčem zamýšlel, tak se říká, že výhoda předpokládaný účinek měla, a takový zákrok už se dopísknout nemůže,“ uvedl Kureš na žádost MF DNES o obecný výklad.

Odpískaný Filův faul a neodpískaný zákrok na Pachlopníka ovšem nejsou jedinými zákroky, které v Brně vyvolaly tak bouřlivé reakce. Pod kotel hněvu přikládá i pohled na souboj, po němž Fila padal a Hlinku zasáhl – na videu je totiž vidět ruka zlínského fotbalista kolem Filova pasu. A tedy pro zbrojovácké barvy druhý důvod k odpískání penalty.

„O tom, že by byl stejný hráč (Fila) faulován, jsem neuvažoval. Ale kdyby tam k něčemu došlo, VAR by mě upozornil. To se nestalo. To už hledáte něco, co tam není,“ reagoval na tuto zmínku Hocek.

Kordula: Penaltu bych nepískal, ale Zbrojovku chápu

Jestliže Brňané ze ztráty výhry viní VAR, bývalý ligový i mezinárodní rozhodčí Antonín Kordula jim částečně dává zapravdu.

„Kdyby VAR na utkání nebyl, na 100 % by branka byla uznaná,“ domnívá se. S tím, že při pohledu na celou situaci bez přerušení si taky útočného přestupku nevšiml. „Na záběru z boční kamery vypadá všechno OK. Pak přijde záběr ze zadní kamery, kde mně přijde, že je kopnutí hráče (Fily) vidět. Myslím si, že k němu opravdu došlo. Naprosto ale chápu i reakci Brna, protože ne každý kontakt je přestupek. Brno se ptá, když Filovo kopnutí je přestupek, proč ne to strčení do Pachlopníka? Za sebe říkám, že za tohle (zákrok na Pachlopníka) bych penaltu pískat nechtěl, ale divit se trenéru Dostálkovi nemůžu, že chce gól, nebo penaltu,“ okomentoval Kordula záznam inkriminované situace.

Jako bývalý rozhodčí s mezinárodní praxí nesouhlasí s Kurešovým tvrzením, že Pachlopník dohrál akci po absolvování souboje tak, jak ideálně mohl.

„Hráč, který z jeho přihrávky dorážel, neměl míč pod kontrolou a před sebou prázdnou branku. Měl tam brankáře, dorážel z jednoho metru, to není jednoduché zakončení. Kdyby se k zákroku na Pachlopníka rozhodčí vrátil a nařídil pokutový kop, nikdo mu neřekne půl slova,“ říká Kordula. Rozhodčí Hocek si však podle jeho názoru obhájí i odpískání útočného faulu. „Přestupek se stal,“ hlásí.

Zákrok na Filu, podle brněnské strany penaltový, při prohlížení videa nepostřehl.

Pro Zbrojovku ale zrovna tohle není tak podstatné. Z posledních dvou kol má o tři body méně, než mít mohla. Strach, že ji to bude stát ligovou příslušnost, je na místě.