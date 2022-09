Sudí pro tahák v Plzni: očištěn etickou komisí, Tvrdík nepřímo podpořil cizince

„Již nyní je zcela jasné, že rozhodčí pod vedením pana Radka Příhody nerozhodují v této sezoně objektivně a velmi nápadně pomáhají jednomu, možná dvěma klubům,“ stojí mimo jiné v příspěvku, který slávistický šéf sdílel po posledním utkání Plzně v Olomouci, které provázely silné emoce kvůli výkonu rozhodčích kolem hlavního Marka Radiny.

Že by jen obecný a nic neříkající povzdech? Holý pokus o rozproudění diskuse? Nebo snad snaha o vytvoření tlaku na strahovskou komisi rozhodčích?

Pepi Bican 1892 @Pepi1892Bican Pane předsedo @JaroslavTvrdik, již nyní je zcela jasné, že rozhodčí pod vedením pana @prihoda_radek nerozhodují v této sezóně objektivně a velmi nápadně pomáhají jednomu, možná dvěma klubům. Prosím, trvejte na tom, aby alespoň 3 zápasy s Plzní rozhodovali sudí z Německa! oblíbit odpovědět

Před prvním opravdovým šlágrem aktuální ligové sezony jsou muži s píšťalkou opět pod lupou. Zvlášť když komise na nedělní utkání Plzeň - Slavia ve Štruncových sadech delegovala devětatřicetiletého Petra Hocka, jednoho ze sudích s pošramocenou pověstí.

I jeho jméno se totiž loni na podzim objevilo v policejním spisu k akci Šváb, do něhož měla redakce iDNES.cz možnost nahlédnout. Žádné Hockovy hovory sice odposlechy nezachytily, víckrát o něm však v souvislosti se zápasy Vyšehradu se svými pobočníky mluví šíbr Roman Rogoz.

„Snažil se. Má nějaký svý limity, ale zase tentokrát to, co šlo, tak to udělal. A co nešlo, tak tomu nešlo zabránit,“ řekl podle spisu Rogoz o Hockovi například po druholigovém duelu s Třincem. Vyšehrad tehdy prohrál 1:2.

Hockovy podezřelé zápasy Etická komise si Petra Hocka předvolala kvůli třem duelům Vyšehradu, které se měl pokusit ve prospěch pražského klubu ovlivnit. Nic mu však nedokázala. Vyšehrad - Písek 1:0

18. května 2019 ve třetí lize Jediný gól z přímého kopu. Písecký trenér mluvil o dobrém výkonu svého týmu, hosté však dojeli na neproměněné šance. Ani náznak jakéhokoli „zářezu“. Vyšehrad - Třinec 1:2

14. září 2019 ve druhé lize Dvě žluté karty na každé straně, hosté zápas otočili během posledních devíti minut. Ani tady se nic podezřelého nepřihodilo. Vyšehrad - Jihlava 1:1

19. října 2019 ve druhé lize Domácí vedli z penalty, kterou za přísnou označil i oficiální web soutěže. Hosté navíc po dvou rychlých žlutých kartách dohrávali poslední minuty v deseti. Jihlavský deník později o utkání napsal: „Zarážející byl ale průběh utkání, po kterém si Jihlavané určitě říkali: ‚Zaplaťpánbůh, že jsme uhráli bod.‘ Na skandální průběh utkání v říjnu 2019 - vymyšlená penalta, šokující vyloučení Javůrka ‚za nic‘ - se optikou následných událostí v českém fotbale nedá než raději zapomenout.“

Etická komise fotbalové asociace s ním pak loni v prosinci dokonce zahájila i disciplinární řízení. Pokus o ovlivnění tří utkání Vyšehradu, ze kterého ho podezřívala, mu však neprokázala. Hocek v dubnu podal vysvětlení a v červnu byl jeho případ definitivně uzavřen.

Rodák ze Struhařova na Benešovsku je rozhodčím přes dvacet let a na nejvyšší úrovni odřídil zatím 46 prvoligových zápasů. Ten nedělní v Plzni bude dosavadním vrcholem jeho kariéry, zápasy obou soupeřů v aktuální sezoně rozhodoval jednou.

Slavii v šestém kole pískal v utkání s Teplicemi (6:0), Plzeň o tři dny dřív v Českých Budějovicích (1:0). O víkendu ve Štruncových sadech mu budou asistovat Ivo Nádvorník a Kamil Hájek. U videa zasednou Tomáš Klíma s Janem Patákem a čtvrtým sudím je Michal Křepský.

„Věřím našim rozhodčím. Byl bych rád, kdybychom sezonu zvládli sami bez pomoci ze zahraničí,“ řekl před startem ročníku Radek Příhoda.

Loni na jaře ještě pozval na vyhrocené duely o titul tři hlavní z Polska.

Špičkový mezinárodní rozhodčí Szymon Marciniak dostal nejdřív na povel březnové derby v Edenu, po kterém slyšel od obou táborů chválu. To s jeho krajany Pawlem Raczkowským a zejména s Bartoszem Frankowským, kteří později řídili dva zápasy Plzně se Slavií (oba skončily 1:1), už taková spokojenost nepanovala.

„Pískal bez problémů, to ano, ale český rozhodčí by to zvládl stejně. Nejsem fanouškem toho, aby sem jezdili právě Poláci nebo kdokoli jiný a rozhodovali v uvozovkách těžká a důležitá utkání,“ řekl o prvním z nich plzeňský Michal Bílek.

A slávista Ondřej Kúdela zase hodnotil výkon Frankowského z nadstavbové bitvy v Edenu, při níž se kopaly dvě penalty v nastaveném čase: „Bude kolem toho spousta emocí. Jak to rozhodčí vedl, bylo zvláštní. Nevím, jestli je tohle složení optimální, to je otázka na pana Příhodu, jak to chce uchopit.“

Uklidní proto vášně slíbená česká cesta?

Není to vůbec jednoduchá pozice.

Ve sledovaném utkání, jakým bude to nedělní o první příčku, může rozhodčí zazářit a rozmetat mrak pochybností, ale taky se v případě chyb znemožnit. Musí unést tlak hráčů, trenérů, funkcionářů, fanoušků, médií.

Hocek píská ligu od podzimu 2019, kdy ho tehdejší komise Jozefa Chovance nominovala dvakrát. Od jara, které v roce 2020 ovlivnila covidová pauza, už v lize figuroval jako hlavní nebo VAR hned v šesti zápasech

V probíhající sezoně odřídil šest utkání přímo na hřišti a dvakrát dohlížel u videa. V žádném z duelů však nebyl pod takovým drobnohledem jako v neděli.

Třeba i kvůli zdánlivě nevinnému „retweetu“ slávistického bosse...