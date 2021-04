PONEDĚLNÍK: Kúdela bez nervů a prostřední skupina o gumové medvídky

Čtyřiatřicetiletý stoper, jehož ve Skotsku zřejmě čeká soud kvůli údajnému rasismu a v krajním případě mu hrozí i vězení, přiblížil v urputné bitvě v Liberci fotbalovou Slavii k českému titulu, o němž už nepochybuje nikdo.

Kúdela se vrátil po nepříjemném zranění nosu po úderu loktem hvězdného Garetha Balea ve velkém stylu.

Jistě rozehrával a vůbec byste na něm nepoznali, pod jakým tlakem se poslední týdny ocitl. Kvůli své hlouposti. Kvůli zašeptání nadávky do ouška Glena Kamary, hráče Rangers.

Ať už byla rasistická, či ne, tohle zašeptání bohužel v Evropě zastíní i jinak výtečnou reprezentaci českého fotbalu, za kterou si Slavia zaslouží velké uznání. Ve čtvrtfinále Evropské ligy na znamenitě hrající Arsenal už zkrátka neměla; vymačkala ze sebe, co se dalo.

Pokud Kúdela rasistickou urážku řekl, desetizápasový distanc si bezesporu zaslouží, ale - probůh - musí být důkaz, nikoli presumpce viny!

Ani rasistická nadávka automaticky neznamená, že její autor je rasista. Ostatně Kúdelovi spoluhráči a kamarádi Olayinka s Traorém, se kterým byl i na dovolené, si to jistě o něm nemyslí.

Kdybych podobný názor napsal v amerických médiích, byl bych možná už bez práce. I v Británii bych čelil kritice. Možná proto české fotbalové osobnosti ve světě volí tak opatrný slovník.

Myslete si, co chcete, ale bacha...

Ještě víc než skandálně nízké tresty od UEFA pro hulvátsky hrající Rangers a zejména Roofeho, jenž hanebným kopem do hlavy mohl ohrozit brankáře Koláře na životě, a Kamaru, který Kúdelovi po zápase ve stylu okresního vesnického mače jednu natáhl, mě děsí hyperkorektní doba, jež se naštěstí ještě do českého smyšlení zcela nedostala.

Zatím. Rasismus je bez debat svinstvo, které do vyspělé společnosti nepatří. Je třeba vnímat kulturní odlišnosti, koloniální křivdy a že i když otroctví skončilo v USA před 160 lety, pořád je to leckde přecitlivělé téma.

Nadstavba jako paskvil?

Raději zpátky k fotbalu. Zatímco český mistr už může být znám o víkendu, o druhé místo znamenající předkolo Ligy mistrů ještě bude lítý boj.

Sparta z něj trošku odstřihla Slovácko, když důležitý zápas zvládla díky akci střídajících Plavšiče s Wiesnerem. Byť fotbal zrovna nenadchl, Sparta byla ve druhé půli mnohem nebezpečnější a tři body urvala zaslouženě.

O poznání pohlednější mač odehrála Plzeň s Jabloncem. Hodně šancí, výborné zákroky gólmanů, břevna a nakonec plichta, kterou Severočechům zařídil desátou brankou v sezoně Ivan Schranz; sekl si míč před Brabcem, zašlápl před Limberským a pak precizně zamířil.

Od doby, kdy se neprosadil ve Spartě, ušel slovenský útočník pořádný kus cesty. A kdyby Jablonci pomohl do předkola Ligy mistrů na úkor Sparty, byla by to ryzí senzace. Šance pořád existuje.

V příští sezoně už bude výrazně menší. Do Evropy vyšle Česko jen čtyři zástupce, čili o jednoho méně. A do kvalifikace Ligy mistrů půjde pouze první.

To přinese nejen méně peněz a zkušeností českému fotbalu, ale také potíže s hracím systémem tuzemské soutěže, která se má zase vrátit k nadstavbě, jenže ve střední skupině by jaksi nebylo oč hrát.

Přesto šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda pro Radiožurnál uvedl: „Chceme v příští sezoně ligy znovu nadstavbu, ale pravděpodobně vítěz prostřední skupiny nebude mít šanci na evropské poháry, místo toho řešíme finanční kompenzaci nebo zvýhodněné nasazení v domácím poháru.“

Prosím, nadstavbu za těchto podmínek ne, střední skupina klidně může hrát o gumové medvídky, ale pochybuji, že to bude atraktivní formát.

Úrovní zklamala utkání Bohemky s Baníkem a Sigmy s Teplicemi. Klokany spasil v závěru hloupý faul Svozila a penalta, kterou sudí Marek nařídil až díky zhlédnutí videa, neboť původně odpískal faul na Svozila. Aspoň nějaký faul tedy viděl. No ještěže ten VAR máme, což?

Devatenáctiletý Vojtěch Novák kopl desítku podobně kurážně jako mazák Kúdela. Klobouk dolů.

Teplice zase zachránila jediná střela v zápase, jež by brankou ani neskončila, nebýt teče olomouckého obránce Beneše.

Skláři hlavně první půli bez Mareše s Řezníčkem působili lekle, až druholigově. Obránce Droehnleho trenér Radima Kučera stáhl raději ještě před koncem poločasu.

Kučera je pod velkým tlakem, spadnout s Teplicemi by byl průšvih. Ovšem z dob hráčské kariéry, kdy rok co rok hrál o záchranu s Bielefeldem v bundeslize, má velké zkušenosti a dokáže se vcítit do hlav hráčů a nepanikařit. Více mu však teď pomohla překopávaná, ke které ve druhé půli sáhla v zoufalství Sigma, a sama si tak vyřadila kreativní středopolaře Housku s Gonzálezem.

Záchranu už mohou slavit v Karviné; trenér Jozef Weber si ve třetím zápase po návratu k týmu připsal k remíze druhou výhru. Vzhledem k bodovému polštáři si troufám tvrdit, že by Karvinou udržel mezi elitou i jeho předchůdce Juraj Jarábek. Každopádně tah vedení vychází zatím náramně.

O poznání chmurnější je po porážce 0:3 v Karviné situace kouče Českých Budějovic Davida Horejše. V utkání se neměl jeho mančaft o co opřít, navíc ho nepodržel ani chybující matador Drobný v brance.

Do kategorie ohrožených koučů spadá po další porážce také zlínský Bohumil Páník, byť má smlouvu ještě na příští sezonu. Rupnout doma s poslední Příbramí je však tuze nemilá věc, tím spíš, když rozhodující penaltě Pilíka předcházel špatně vhozený aut ševců na polovině hřiště. Maličkosti dělají celek.

Pěkné ponedělí.

Ale bacha…