PONEDĚLNÍK: Krejčí mladší, fotbalista jako prase. A trenér Krejčí má o čem dumat

Pokud myslel nejlepšího českého fotbalistu zářícího v Premier League, je to pro Krejdu vskutku osobitá pochvala.

Faktem je, že Krejčí potvrdil dobrou formu z mistrovství Evropy jedenadvacítek, kde jako jeden z mála Čechů zaujal. A to hrál všechny zápasy nikoli ve středu zálohy, jak je zvyklý ze Sparty, nýbrž ve středu obrany.

Trenér Karel Krejčí během Eura do 21 let.

To se může jevit jako škoda tím spíš, že stoper David Zima za reprezentační áčko plnil v kvalifikaci na mistrovství světa jen roli náhradníka. Můžeme pouze spekulovat, zda nemělo dostat mistrovství Evropy do 21 let v takovém případě přednost. Myslím, že mělo, ale názory se logicky liší.

Trenérovi jednadvacítky Karlovi Krejčímu chyběly i další opory - zraněný Matoušek a také útočník Hložek, jenž se po dlouhodobém zranění na šampionát necítil. Mimochodem, moc pěkně se teď trefil z dálky proti Teplicím.

To všechno mohou být pro nepovedené malé Euro a Karla Krejčího záminky, ale když jste pozorovali herní projev lvíčat, chybu musí hledat kouč Krejčí prvně u sebe.

Sudí, jen hovořte, prosím!

O čem dumat má po sedmičce na Spartě také teplický trenér Radim Kučera. Není to poprvé, kdy skláři dostali takhle na zadek. Sedm fíků schytali už v Plzni, pět na Slavii i doma s Jabloncem. Jejich defenzivní činnost byla zoufalá a když se podíváte na pásmo sestupu, ještě by se mohla šeredně nevyplatit.

Klid už mají po vítězství ve Zlíně nejspíš v Karviné, kterou vedl staronový kouč Jozef Weber. Odvolání jeho předchůdce Juraje Jarábka se mohlo vzhledem k vydařenému podzimu, bodovému polštáři a několika marodům i přes bídné jaro jevit jako unáhlený tah vedení, ale to nic nemění na tom, že Weber je dobrá volba.

Ve Zlíně jeho mančaftu pomohla divná penalta, kterou sudí Jan Petřík pískl po konzultaci s videorozhodčí Janou Adámkovou. Fantiš podle nich fauloval Bartošáka, ačkoli ze záznamu to vypadá spíše tak, že si Bartošák do stojícího Fantiše naběhl.

Osmadvacetiletý rozhodčí Petřík si nechal většinu zápasu nadávat, několikrát mu hlasitě vyčinil i zlínský kouč Páník, jehož tým hrál ve druhé půli hodně špatně.

Vůbec sledovat výkony hráčů v mančaftech, kterým už relativně o nic nejde, bývá zajímavé. Jak se perou o své jméno, o klub, o nové smlouvy nebo o trenéra. Nejde jen o Zlín, klubů plovoucích si v bezvětří v klidném středu tabulky je víc.

Zatímco Olomouc absolutně nezvládla doma zápas s Pardubicemi, sympaticky se ukázali hráči Baníku, leč jeden z nejzkušenějších českých mužů s píšťalkou Miroslav Zelinka jim v Liberci sebral gól, když se upískl, ještě než přetažený centr Ndefeho zapadl do sítě, a nařídil penaltu pro Baník.

Stane se. Ale nemělo by.

Jak už to tak bývá, desítku Stronati neproměnil a velká chyba je na světě. Ještěže VAR zasáhl a odvolal další penaltu pro Baník za domnělou ruku Koscelníka. Ostravští i tak překvapili, jak Slovan bojující o poháry místy přehráli.

Třetí místo po obratu v Opavě drží Slovácko a jeho jeden z nejstarších kádrů v Evropě. Krásná pohádka.

Kovář ještě chytá!

Hodně práce měl také rozhodčí Orel v utkání Brna se Slavií. Oceňuji, že své verdikty vysvětloval po zápase do televizní kamery. Tak by to mělo být povinně. Ale ne každému sudímu se před reportéry chce. Přitom by to - některé - mohlo aspoň polidštit.

Do branky Slavie musel po vyloučení Vágnera zkušený Přemysl Kovář. Přiznám se, že jsem už myslel, že má na starosti hlavně dobrou atmosféru v kabině, ale záskok zvládl a po bezgólové plichtě přispěl k prodloužení neporazitelnosti sešívaných na 37 utkání, k čemuž blahopřeji. To už je pořádná porce.

Snad se Slavii povede i ve čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu, ať už bude chytat kdokoli. Nadílka je nachystaná, maska pro Ondřeje Koláře taky.

Pěkné velikonoční ponedělí.