Hložek, nejmladší střelec hattricku. Mám radost, užil jsem si to, líčil

Z jeho strany to byl bezchybný zápas. Sparťanský fotbalista Adam Hložek se proti Opavě (4:2) stal nejmladším autorem hattricku v dějinách české ligy, na čtvrtý zásah navíc nahrál. „Užil jsem si to, i když to byla práce celého týmu,“ prohlásil.