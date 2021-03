PONEDĚLNÍK: Viníkem je Kúdela, Rangers dostali munici. Ponaučení nejen pro Slavii

Mělo se psát o tom, jak trenérovi Jindřichu Trpišovskému vyšlo několik překvapivých tahů v sestavě, jak tým znovu skvěle nachystal.

Mělo se psát o tom, jak osmnáctiletý Matyáš Vágner kurážně zvládl záskok v brance za brutálně zfaulovaného Ondřeje Koláře.

Mělo se psát o tom, že Kemar Roofe mohl Koláře kung-fu kopem do hlavy - bez přehánění - zabít.

Jenže se píše převážně o údajné rasistické poznámce slávistického obránce Ondřeje Kúdely, jako by nic jiného neexistovalo, přitom ani ta možná neexistuje. Nejspíš zůstane v rovině slova proti slovu.

Slovy se teď vůbec nešetří. Legenda Rangers Kris Boyd vyzval dokonce k vyřazení českého klubu z Evropské ligy, pro Sky Sport uvedl: „Musíme zaujmout co nejsilnější postoj. Pro mě by to bylo vyhodit Slavii Praha ze soutěže. Neříkám to s hlavou Rangers. Lepší tým vyhrál. Jak můžeme ale požádat společnost, aby se změnila, pokud máme profesionálního hráče fotbalu, který na jedné z největších fotbalových scén rasově napadá jiného profesionálního hráče?“

Mezitím se na sociálních sítích rozjel hashtag „BanSlavia“, k čemuž nejen fanoušky Rangers, ale i fotbalové osobnosti na ostrovech donutil také skutečně rasistický transparent několika chuligánů Slavie (neplést s fanoušky Slavie).

Hlavním viníkem této situace je Kúdela. Fotbalista, jenž má v Česku pověst slušňáka bez skandálů. Leč vůbec neměl za hráčem Rangers Kamarou chodit šeptat urážku do ouška. Navíc se zakrytými ústy.

A už vlastně ani nesejde příliš na tom, zda byla rasistická, či nikoli. Chápu emoce ze surové hry soupeře, ale tím spíš měly nadávky padnout nepromyšleně pěkně od plic.

Je to v této hyperkorektní době velké poučení nejen pro Kúdelu a Slavii vlastněnou čínskou společností Sinobo Group. I zkušenosti pro její PR tým, který promptně vyrobil spot proti rasové diskriminaci. Těžko říct, jestli se týká i Ujgurů, na kterých čínský režim páchá ohavné zločiny proti lidskosti...

Fotbalisté Rangers dostali munici. Zaniká tak, jak absolutně neunesli, že je přehrává „jakýsi klub z východu“, co má kupodivu na většině postech lepší fotbalisty.

Chovali se jako amatéři někde na okrese, kteří chtějí vítěze aspoň pokopat. Viděli rudě. A napadením Kúdely po zápase Kamara mezinárodní ostudu završil. Na této úrovni zcela nepřijatelné. Téměř jako rasismus, jenž se mi bytostně příčí.

Příčí se mi ale rovněž i absence respektu ke druhému člověku. Možná i proto, že jsem si kdysi taky stoupnul do branky a po kopanci soupeře do hlavy jsem se probudil až na CT s otřesem mozku. Zapadlý jazyk mi naštěstí vytáhl spoluhráč ještě na hřišti.

Jak je možné, že neomluvitelný zkrat Roofeho neodsoudil trenér Rangers Steven Gerrard a místo toho nesoudně vyprávěl cosi o tom, že je hrdý na svůj tým?

Tímto legenda Liverpoolu ztratila kredit. Jak to, že se Roofe ani po zápase Kolářovi neomluvil a místo toho jako oběť řešil, jak sám čelí útokům na sítích?

Zvláštní doba, kdy slova jsou horší než skutky ohrožující zdraví. Lhostejno že kdesi u Kolářovy hlavy byl i míč. Kdeže náhodná srážka, ale zákrok na kriminál.

Přestože utrpěla pověst Kúdely i Slavie, zažívají sešívaní krásné období. S věhlasným Arsenalem se poperou o semifinále, v lize vyrovnali svou rekordní sérii 36 zápasů bez porážky, i bez přísně vyloučeného Simy za šlapák dali Opavě čtyři kousky a útočník Kuchta je nejlepším střelcem soutěže.

Mladá Boleslav, dobrá adresa

Třaskavý zápas v Glasgow přebil i další zajímavé zprávy v tuzemském fotbale. Že olomoucký podnikatel Tomáš Paclík prodal Plzeň po letech žní Adolfu Šádkovi.

Že Martin Malík už nebude kandidovat na šéfa fotbalové asociace (ne, pořád nerezignoval).

Nebo že patnáctý tým ligy bojující o záchranu má takovou formu, že se do reprezentačního áčka dostal z Mladé Boleslavi záložník Tomáš Malínský a další dva spoluhráči Jiří Skalák s Jaromírem Zmrhalem figurují mezi náhradníky.

Když si Zmrhal v zimě vybral Boleslav na hostování z Brescie, aby zabojoval o národní dres, mnozí si ťukali na čelo, přitom to byl evidentně docela promyšlený tah.

Podobně jako v případě útočníka Václava Drchala hostujícího v Mladé Boleslavi ze Sparty. Na mistrovství Evropy jedenadvacítek se podívá, ač dal v ročníku jeden gól a naposledy nastoupil v základní sestavě loni na konci září. Asi vážně dobrá adresa.

Jaké pocity mají vytěžovanější pardubický David Huf (7 gólů) nebo olomoucký Mojmír Chytil (3), není tolik podstatné.

Nominace je výsostné právo trenéra. Tak gratulace nominovaným a hodně štěstí na turnaji.

A pokud byste snad chtěli nadávat, ruce hezky od pusy, prosím.

Pěkné ponedělí.