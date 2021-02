PONEDĚLNÍK: Slovácko dozrává pro Evropu. V lize má top útočníka

Takhle vypadá silné mužstvo v laufu s precizně naučenou organizací hry. Tým z Uherského Hradiště neprohrál osm kol, v lize je už třetí a šturmuje za evropskými poháry, byť o tom nechce moc mluvit.

Ale proč vlastně ne? Vždyť už jen spojení Slovácka a Evropy je solidní vizitkou práce klubu. Ať už to dopadne, nebo ne.

„Hrajeme o přední příčky, ale sezona je dlouhá. Teď jsme nahoře a chceme se tam udržet. Máme o co hrát. Myslím si, že máme velmi dobré mužstvo. Práce s ním nás baví,“ říká za silný realizační tým v čele s trenérem Martinem Svědíkem jeho zkušený asistent Josef Mucha.

„Sedli jsme si výborně, rozumíme si ve všem. I s trenérem brankářů Lubošem Přibylem, kterého znám už jako spoluhráče. Máme dobrého také kondičního trenéra a dalšího asistenta Honzu Palinka. Všechno funguje, jak má. Vládne celková spokojenost,“ pochvaluje si slováckou štaci bývalý záložník Sigmy.

Co za největším překvapením ročníku vězí? Především - tým bez větších hvězd dozrál. „Máme hodně zkušené mužstvo, které je dlouho pohromadě, jsou tam minimální obměny. Je to o týmovosti, organizaci hry, kterou máme dobře zvládnutou,“ povídá Ponedělníku Mucha.

Hned záhy vypíchne Svědíkův trenérský podpis. „Zaujal mě svou důsledností na každý detail například při kombinaci. Perfekcionalista,“ říká uznale.

Svým dílem přispívá také Mucha, jenž jako asistent vyhrál český pohár s Olomoucí. Specializuje se především na standardní situace. Není náhoda, že z nich Slovácko pravidelně hrozí i skóruje.

„Dokážu se vžít do těch pocitů, když jsem v útočných nebo defenzivních standardkách byl jako hráč mockrát. Snažím se klukům předat své postřehy. Zatím z toho nějaké góly dáváme. V dnešním fotbale je to hodně důležité. Zvlášť teď na těch terénech.“

Matadoři Kadlec s Petrželou dodávají klid a zkušenosti, středopolaři Sadílek s Havlíkem přesné pasy a přestože Slovácko nejvíce vystihuje slovo TÝM, jeden hráč vyčnívá. Tak jak by to ve šlapající sestavě mělo být - ten, co zúročuje práci mančaftu.

Hrotový útočník.

Jan Kliment.

A nejen tím, že s jistotou proměňuje penalty. Někdejší talent českého fotbalu, co se neprosadil v bundesligovém Stuttgartu či dánském Bröndby Kodaň, působí zase nesmírně silně v soubojích.

„Jsme rádi, že dává góly. Byl často zraněný a teď se dostal do pohody. Proměňuje šance. Takový hráč je pro tým hodně důležitý,“ chválí Mucha.

Zdravotně se dal dokupy a Slovácko má rázem v lize top útočníka, jenž je v sedmadvaceti letech svými předpoklady - rychlostními, fyzickými i technickými - zajímavý i pro větší české kluby.

„To se může stát, že Slovácko mu bude malé. Musí takhle pokračovat a může se prosadit ve větším klubu,“ kývne Mucha. „Je rychlostně vybavený, důrazný v soubojích, které zvládá výborně. Když se u něho všechno sejde, bude zdravý a bude takto dál pracovat, je top útočník v lize.“

Slovácko baví a jestli zraje i pro zápasy v Evropě, napoví tento týden. Ve středu bude hájit třetí místo v dohrávce „na poli“ v Jablonci. A v neděli přivítá první Slavii. Očekávám vyrovnané bitvy.

Sudí Zelinka obral Slavii o penaltu

Sešívaní trpí na těžkých terénech, což po plichtě na mrazu v Příbrami potvrdila také remíza na oraništi v Teplicích. Ač se na to nelze vymlouvat, je pozoruhodné, na jakých hřištích se dá hrát nejvyšší soutěž.

Je to zcela proti fotbalu. A především proti zdraví hráčů. Kvůli zranění zápas nedohráli Bah a Lingr, což je před odvetou Evropské ligy v Leicesteru pro Slavii potíž zřejmě ještě větší, než že jim sudí Zelinka odepřel v závěru penaltu za Juklovo nakopnutí útočníka Kuchty. Jasná desítka.

Zvlášť v kontextu s posledními penaltami v lize a například s tou, jakou v Olomouci nedávno kopala Sparta po faulu na Kozáka.

Slavia musí po nástupu trenéra Pavla Vrby na lavičku Letenských zůstat ostražitá, i když ligu vede o osm bodů. Sparta ovšem nabírá sebevědomí, jež potvrdila také výhrou 3:0 ve Zlíně. Do boje o záchranu se nečekaným triumfem v Českých Budějovicích vrátila Opava.

Vypadá to, že ligu čeká ještě zajímavý finiš na všech frontách. Tak se těšme.

Pěkné ponedělí.