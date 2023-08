Být odvážní, víc si věřit. Doufám, že nás Letná požene, říká Krejčí

„Myslím si, že mně i dalším prospělo, že jsme si odpočinuli. A zároveň ti, kteří nastoupili, předvedli kvalitu a ukázali, jak máme mužstvo silné,“ zdůraznil Krejčí v rozhovoru s novináři před pondělním tréninkem na Strahově.

Je výhodou, že odvetu hrajete doma?

Jednoznačně. Samozřejmě, že víme, kdo proti nám hraje. Ale i oni vědí, že máme sílu a to i díky fanouškům. Doufám, že nás poženou.

Je pro vás varováním závěr úvodního utkání v Kodani, kdy jste byli pod tlakem a soupeř si vyvořil šance?

Oni změnili pohyb i styl hry útočníků, což jsme si ukázali. Ty situace vyplynuly ze hry, z vývoje utkání. Věřím, že u nás to bude jiný zápas. Máme plán, s kterým do toho půjdeme.

Může být součástí plánu i současné horké počasí?

Nemyslím si, že by to hrálo roli a mělo vliv na výkony hráčů.

Co podle vás musíte proti prvnímu utkání zlepšit?

Mít větší odvahu, nebát se hrát a nebýt tak vzadu, víc si věřit dopředu.

Připouštíte si možnost, že dojde na penaltový rozstřel?

Připouštíme si každou variantu.

Radil byste spoluhráčům, když jste na penalty expert?

Neřekl bych expert, ale jsem rád, že je dávám a že mám slušnou sérii. Ale v tu chvíli je na každém zvlášť, jak to zvládne.

Cítíte, že jde o zápas, který rozhodne o tom, jak úspěšná bude celá sezona?

Všichni jsme chtěli titul, to byl náš cíl, abychom o Ligu mistrů mohli bojovat. Máme to a chceme se poprat o co nejlepší pohárovou soutěž.