Nejlepší restaurace světa přímo na stadionu. I to je Kodaň, nóbl suverén

FC Kodaň – Sparta, první zápas třetího předkola Ligy mistrů, od 20 hodin na moderním stadionu Parken se zatahovací střechou.

Nóbl zážitková restaurace ukrytá přímo za jeho zdmi, kde vás kompletní menu vyjde zhruba na třináct tisíc korun a vinné párování až na sedmdesát, jako by trochu symbolizovala i fotbalovou Kodaň, se kterou se sparťané poperou o postup do play off a pohádkovou prémii 200 milionů korun.

Klub, jehož historie se píše teprve od roku 1992, se rychle vyšvihl nejen do pozice dánské jedničky, vládne celé Skandinávii. Je nejbohatší, nejmodernější, nejúspěšnější. Suverén! Fanouškům soupeřů logicky pije krev, ovšem zároveň se snaží vystupovat sympaticky a pomáhat, kde to jde.

Třeba o Vánocích pravidelně pořádá přímo na stadionu setkání pro ty, kteří by jinak na svátky zůstali sami. Nabízí také pracovní pozice ukrajinským uprchlíkům, kteří do Dánska utekli před zuřící válkou. Prosazuje rovný přístup a toleranci, snad i proto bez problémů povolil ultras nakombinovat na nejhlučnější tribuně za brankou místa k sezení a stání, aby si každý mohl vybrat podle libosti. Pouto mezi fanoušky a hráči posilují i každoroční společné cyklistické vyjížďky v ulicích města, které bývají na programu těsně před startem sezony.

Jak budou po úterním zápase na Kodaň vzpomínat sparťané?

Zatím jim moc vlídnou tvář neukázala. Když v pondělí po poledni jejich letadlo v neustávajícím dešti dosedalo, vítr si s ním nad rozbouřeným mořem chvíli pohrával jako s papírovým míčkem.

Nehezké počasí provázelo i podvečerní trénink. Před ním si kouč Priske zahrál s asistenty bago, pak hráče svolal do tradičního kroužku, minutu mluvil, tleskl rukama a šlo se na věc. Zapojil se i uzdravený stoper Sörensen, který se z kabiny šoural jako poslední.

Ač Dán, v Kodani ještě nikdy nehrál a stadion pořádně nezná. Na rozdíl od Priskeho, který tu před sedmi lety působil jako asistent: „Skvělé období, vyhráli jsme double, krásné vzpomínky. Víme dobře, kdo proti nám stojí, ale chceme se vrátit do Prahy s výsledkem, který nám dá do odvety šanci.“

Snadná práce to nebude. Nenechte se ukolébat tím, že Kodaň doma před pěti lety prohrála se Slavií a v létě 2015 ji z pohárů dokonce vyprovodil Jablonec. Teď je znovu nabušená a sebevědomá, protože neustupuje z vize, která jí přináší úspěch: levně nakupovat, draze prodávat a přitom pořád vyhrávat.

Kodaň - Sparta na O 2 TV Sport Úvodní utkání 3. předkola Ligy mistrů mezi Kodaní a Spartou odvysílá stanice O 2 TV Sport v přímém přenosu. Studio moderátora Petra Svěceného a expertů Zdeňka Folprechta s Václavem Kadlecem startuje od 19:30 hodin.

„Dostali jsme se do takové pozice, že se nás nikdo před sezonou neptá, co je náš cíl. Každý to ví,“ říkával dlouholetý veleúspěšný sportovní ředitel Johan Lange, než ho přetáhla anglická Aston Villa.

Když Kodaň vábí nové posily, může jim téměř natuty slíbit tři věci: budete vyhrávat, budete hrát poháry a budete se zlepšovat tak, abychom vás mohli prodat do top soutěže. Lákadlo, ne?

Jistě, že i klub s modrým lvem ve znaku se někdy sekne. Třeba útočníka Höjlunda, nejnovější posilu Manchesteru United, lehkovážně pustil do rakouského Grazu za necelé dva miliony eur, přitom za pouhý půlrok jeho cena vylétla na osminásobek.

Jenže to je jen ojedinělé škobrtnutí, které nemá vliv na úctyhodnou bilanci: z posledních sedmnácti sezon hrála Kodaň patnáctkrát skupinu evropských pohárů, ač se většinou musela prokousat přes zrádná kvalifikační kola.

Co to znamená pro Spartu? Třeba to, že do ošidného dvojzápasu těžko může jít jako favorit. Nebo ne?

„To se vždycky těžko odhaduje,“ namítal v pondělí Priske, když za zataženými roletami v tiskovém centru mluvil s novináři. „Můžete to samozřejmě brát tak, že Sparta nehrála Ligu mistrů osmnáct let a že oba kluby dělí v žebříčku UEFA šedesát míst. Já ale vidím vyrovnaný dvojzápas, který rozhodnou detaily.“

Vliv by snad neměl mít silný vítr: během úterý má v Kodani fičet rychlostí přes 50 kilometrů v hodině, ale pořadatelé plánují před výkopem zatáhnout střechu.

Víc může sparťany strašit narvaný stadion, a hlavně obávaná tribuna Sektion 12, která umí vytvořit pořádný randál. Kodaň se sice umí tvářit jako přívětivý hostitel a třeba loni fanoušky soupeřů v Lize mistrů obdarovala občerstvením zdarma, ale jakmile se pískne, zdvořilostní úsměvy jdou stranou.

V úterý večer to poznají i sparťané.