Nejdeme si to užít, ale odehrát velký zápas. Priske před bitvou o Ligu mistrů

Dánský trenér v pondělí přicestoval „domů“, aby se Spartou dánskou fotbalovou chloubu pokořil ve 3. předkole Ligy mistrů.

Vrátil se na stadion, kde před lety působil jako asistent a kde pětkrát jako soupeřův kouč vedl Midtjylland.

S ním Kodaň celkem šestkrát porazil, dvakrát remizoval a jednou prohrál, což byl v květnu 2021 na Parken stadionu jeho poslední zápas.

FC Kodaň - Sparta úvodní duel 3. předkola Ligy mistrů v úterý od 20:00 ONLINE

„Tehdy byl Midtjylland hodně silný, měl výborné hráče i realizační tým. Ve Spartě jsme rok dřeli, abychom takové utkání mohli hrát, takže si to nechceme užít. Ale jdeme odehrát velký zápas a postoupit,“ prohlásil Priske v tiskovém sále Parken stadionu.

Ještě než z prvního patra sjel výtahem ke hřišti, aby na dokonalém trávníku vedl předzápasový trénink, odpověděl na několik dotazů dánských novinářů.

Když jste tady před šesti lety jako asistent končil, bylo to kvůli sporům s hlavním trenérem Solbakkenem?

Ne, nikdy jsem se jako asistent necítil na druhé koleji. Naopak. Zažil jsem tu skvělé období, výsledky byly super, vyhráli jsme ligu i pohár. Ale pak jsme se dohodli, že musíme udělat změnu. Pořád jsme v kontaktu, i když ne tak často, ale občas si zavoláme. Stejně tak jako s dalšími lidmi z klubu. Mám na Kodaň hezké vzpomínky.

Vážně nemáte na Kodaň větší žízeň, než na kteréhokoli jiného soupeře?

Zažil jsem tu krásnou sezonu, takže kvůli tomu ne. Ale chci do Prahy vrátit Ligu mistrů, už je to dlouho, co se tam hrála. To je moje motivace, to mě žene. Já chci prostě přinést úspěch Spartě.

Jak se v Kodani cítíte?

Mám tu práci a soustředím se jen na fotbal. Samozřejmě, stadion dobře znám.

Co se vám vybaví jako první, když se řekne Parken?

Pro mě je to víc národní stadion než domov našeho soupeře. Něco jsem za národní mužstvo odehrál, tak mi hned naskočí ta reprezentace.

Vaším protějškem je Jacob Neestrup, s kterým jste se v Kodani potkal. Jak dobře se znáte?

Jacoba znám docela dobře. Když jsem tu byl, pracoval v akademii. Je to skvělý kolega, těším se, až se zase po delší době uvidíme. Udělal velký pokrok, když se z mládežnického trenéra stal dánským šampionem.

Kodaň - Sparta na O 2 TV Sport Úvodní utkání 3. předkola Ligy mistrů mezi Kodaní a Spartou odvysílá stanice O 2 TV Sport v přímém přenosu. Studio moderátora Petra Svěceného a expertů Zdeňka Folprechta s Václavem Kadlecem startuje od 19:30 hodin.

Je pro vás výhodou, že soupeře dobře znáte?

To si nemyslím. My i Kodaň máme skauty, pozorovatele, spoustu materiálů na analýzy, je hodně možností si něco zjistit. Ale určitě je to pro nás jednodušší. My v realizačním týmu dobře známe dánskou ligu i její hráče. Ale ve skutečnosti stejně záleží na devadesáti minutách a na hráčích na hřišti. Myslím si, že šance jsou vyrovnané.

Nepovažujete FC Kodaň za favorita? Opravdu si myslíte, že je to padesát na padesát?

Vždycky je těžké odhadnout, kdo je favorit. Sparta nehrála Ligu mistrů osmnáct let, Kodaň v poslední době celkem často, je vysoko v klubovém žebříčku UEFA. Ale já to prostě vidím jako vyrovnaný souboj, který rozhodnou detaily. Snad je zvládneme lépe.

Co pro Spartu bude dobrý výsledek do odvety?

Těžko říct. Přijeli jsme vyhrát a předvést naši hru celých devadesát minut. Držet se našeho stylu. Zřejmě se o postupu nerozhodne tady v Kodani, takže se musíme vrátit do Prahy s výsledkem, který nám dá do odvety šanci. Ale i venku chceme vyhrávat. Samozřejmě kouzlo Parken stadionu známe a víme, kdo proti nám stojí. Kodaň odehrála spoustu pohárových zápasů, loni v Lize mistrů sebrala body i Manchesteru City.

A vy jste vypadli v kvalifikaci Konferenční ligy s Vikingem Stavanger. V čem se Sparta za ten rok změnila?

Určitě máme větší sebevědomí, ale ty zápasy ani soupeře nelze se vším respektem k Vikingu porovnávat. Mám lepší pocit než před rokem. Ale Kodaň i Parken jsou jiná úroveň. Bude to hodně náročné, ale krásné.

Jak jste Spartu pozvedl?

Čas pracoval pro nás. Lépe jsme se poznali, upravili jsme tým, v zimě přišla kvalita, změnili jsme rozestavení. Hráči se hodně zlepšili, začali jsme vyhrávat. Taky mám kolem sebe skvělé lidi v realizačním týmu.

Co vám říká dnešní FC Kodaň?

Mají fakt silný tým, spoustu dobrých hráčů i reprezentantů. Hrají útočně, mají šikovné mladé kluky. Jsem velký fanoušek Rasmuse Falka, úžasný chlap a skvělý fotbalista. Grabara v brance je pro ně taky důležitý, ale to bych mohl jmenovat skoro celý tým. Vytváří si hodně šancí, ale to nechají i soupeře. Musíme toho využít.

Před zápasem jste se snažil omezit kontakty z Dánska, mluvil jste jen s rodinou. Kolik příbuzných budete mít na stadionu?

Určitě tady pár lidí mít budu, snad dorazí i hodně fanoušků z Prahy. To je taky moje rodina.