Velí obraně i kodaňským oslavám. Slovenský bijec Vavro jde proti Spartě

Bylo mu dvaadvacet, v Kodani začínal druhou sezonu. V play off Evropské ligy proti Atalantě Bergamo na něj vyšla rozhodující penalta v rozstřelu.

FC Kodaň - Sparta úvodní duel 3. předkola Ligy mistrů v úterý od 20:00 ONLINE

Utaženou střelou k tyči ji proměnil a na zaplněném Parken stadionu rozpoutal radostné šílenství. „Myslím si, že právě v tu chvíli to začalo,“ vzpomíná Vavrův agent Martin Petráš na srpen 2018.

Vavro se stal miláčkem fanoušků. Nosili by ho na rukách, složili o něm chorál. „Mezi nimi a Denisem je skvělý vztah,“ přibližuje Petráš. „Mají rádi srdcaře, který na hřišti nechá všechno. Řekl bych, že je to kodaňská DNA. A to Denis umí a oni takové hráče milují.“

Získal si je nejen výkony, ale i nespoutanou povahou. Když v témže ročníku v závěru jara 2019 v derby porazil Bröndby a s FC Kodaň získal svůj první titul, Vavro se během všeobecného veselí podivil. „Oni tady snad neumí slavit.“ A vzal za to.

„Projevila se taková tak česko-slovenská nátura,“ říká Petráš se smíchem. Na pódiu, které vyrostlo v rozlehlém parku u stadionu, dováděl s trofejí pro mistry. Jeho stydliví dánští spoluhráči ho zpovzdálí pozorovali.

Někdy to bývá při děkovačce po vítězných zápasech. Spoluhráči se drží kolem ramen a Vavro běží blíž k tribuně za bránou a divokými gesty hecuje skalní příznivce, kteří jsou u vytržení.

Na hřišti ho poznáte i podle zabandážovaného levého zápěstí, které si nechá spravit až po kariéře, protože ho bolesti příliš nelimitují. „Léčba by trvala dva měsíce a tak dlouho žádná pauza není.“

Slovenský stoper Denis Vavro z FC Kodaň hlavičkuje při utkání Ligy mistrů proti Manchesteru City.

Je moderním typem obránce. Vysoký, důrazný, rychlý, má výbornou střelu z dálky i přesnou přihrávku. „Už v Žilině byl dominantní,“ vzpomíná Petráš.

I proto nebylo překvapením, když jako jedenadvacetiletý přestoupil do Kodaně. Tenkrát Žilina vychovala i další skvělé obránce, před Vavrem odešel Milan Škriniar do Sampdorie a dnes je v Paris St. Germain. Rok po Vavrovi přestoupil Dávid Hancko do Fiorentiny, aby si přes Spartu vybojoval angažmá ve Feyenoordu.

Kodaň - Sparta na O 2 TV Sport Úvodní utkání 3. předkola Ligy mistrů mezi Kodaní a Spartou odvysílá stanice O 2 TV Sport v přímém přenosu. Studio moderátora Petra Svěceného a expertů Zdeňka Folprechta s Václavem Kadlecem startuje od 19:30 hodin.

I Vavro odešel do Itálie. Právě po titulu v létě 2019 za něj Lazio zaplatilo deset milionů eur. Na slovenské poměry obrovská suma. „Byla to velká věc. Lazio špičkový italský klub, smlouva na pět let. Bylo to jako sen, bohužel to tam z různých důvodu nevyšlo,“ poznamenává Petráš.

Vavro v římském klubu nenastupoval. Náladu si zvedl na hostování v Huesce, ale po půl roce se v létě 2021 musel vrátit zpátky do Lazia. Celkově tam za rok a půl naskočil jen do jedenadvaceti zápasů.

Bylo to pro něj vysvobození, když se v lednu 2022 naskytl návrat do Kodaně. Nejdřív na hostování, které se změnilo v přestup. Kodaň neváhala Varva vyplatit a vytáhla takřka pět milionů eur. Od té doby klub pokaždé vyhrál ligu.

„V Kodani je spokojený, hraje pravidelně. Snem je teď Premier League. Fyzické předpoklady na to má, ale ve fotbale se nic naplánovat nedá. Když zůstane zdravý, může se mu ten sen splnit,“ říká Vavrův agent.

Minulá sezona se mu povedla náramně. „Byla nejlepší v kariéře,“ svěřil se Vavro v létě pro slovenská média.

Usadil se v reprezentaci, kde ve středu obrany hraje se Škriniarem. Další skvělý stoper Hancko tak musí hrát vlevo...

A především, po Evropské lize, kterou kdysi Kodani vystřelil, si zahrál i Ligu mistrů, v níž uhrál remízy s Manchesterem City, Sevillou i Dortmundem.

„V Laziu se mi to nepovedlo, to jsem byl jen tribuně. V Kodani jsem hrál všechno, vyhráli jsme ligu i pohár. Můj první double. Vážně skvělá sezona,“ líčil nedávno.

Aby báječné chvíle Denise Vavra pokračovaly, potřebuje nejprve v kvalifikaci vyřadit Spartu.

„Na stadionu budu taky,“ říká agent Petráš. On nemůže prohrát. „Sparta je klub mého srdce, prožil jsem tam nejkrásnější období kariéry.“

Petráš nastupoval za Spartu, když naposled hrála Ligu mistrů. Nosil kapitánskou pásku a tenkrát na podzim 2005 byl dokonce autorem poslední branky sparťanů v soutěži, když zmírnil porážku na Ajaxu (1:2).

Když postoupí Kodaň, bude to dobře pro jeho VIP klienta i pro něj samotného. „V Kodani mám dobré vztahy, takže se těším na pěkný souboj. A ať vyhraje lepší.“