Hallstatt brojí proti turistům. Omezuje počty autobusů, zastavuje reklamu

„Je úžasné, jak rychle po pandemii se cestovní ruch do Rakouska zase vrátil,“ řekl ekonom Oliver Fritz ze společnosti Wifo. Obyvatelé turisticky oblíbeného města Hallstatt by s ním ale nesouhlasili. Řada z nich má totiž návštěvníků už plné zuby, píše rakouský server Der Standard.

Některé lokality v Rakousku silný turistický nápor nezvládají. V rekreačním regionu Dachstein-Salzkammergut loni analytici ve čtyřech lokalitách Hallstatt, Obertraun, Gosau a Bad Goisern napočítali celkem 1 042 000 přenocování. To je jen o pár tisíc méně než v rekordním roce 2019.

I kvůli tomu v současné době rakouské město Hallstatt, ve kterém trvale žije zhruba 700 osob, omezuje počet příchozích autobusů. Dopravci si musí předem rezervovat příslušný časový slot a zaplatit poplatek ve výši 90 euro (zhruba 2,2 tisíce korun), jinak nemají možnost v obci zaparkovat. I díky tomu se počet autobusů během loňského léta snížil z 80 až 90 za den na přibližně polovinu.

Asi 3 500 turistů za den

Místní turistické sdružení nechalo zároveň nainstalovat speciální zařízení, které ukládá data o počtu příchozích. Šéf Christian Schirlbauer díky tomu zjistil, že Hallstatt v hlavní sezóně navštěvuje zhruba 3000 až 3500 návštěvníků za den. Nepotvrdily se tak odhady některých obyvatel, které hovořily o více než trojnásobně vyšším zájmu.

Politické vedení rakouské obce ale přesto přemýšlí, jak by se počet příchozích turistů dal ještě víc zregulovat. Prozatím byla výrazně omezena reklama. „Máme čtyři hlavní trhy: Rakousko, Německo, Nizozemsko a Českou republiku. Reklama v Číně, Indii, Jižní Koreji a Japonsku byla zredukována na nulu,“ komentuje starosta rakouské obce Hallstatt, kterým je Alexander Scheutz.

Začíná se ale experimentovat i s dalšími možnostmi. V malých městech přicházejí do úvahy speciální turnikety, které by se po naplnění maximální kapacity uzavřely. Turisté by o tom mohli být následně informováni online. Do úvahy přichází i instalace speciálních závor a kamer, které by kontrolovaly poznávací značky aut a po naplnění kapacity by se do obce vpouštěli jen místní.

Inspirace Benátkami není na pořadu dne

Ačkoliv je turistický zájem o Hallstatt a okolí obrovský, o zavedení vstupného se tu zatím neuvažuje. „Nechceme ze sebe dělat muzeum. Jsme živé místo se společenským životem,“ říká Scheutz. Přesto ale dodává, že obyvatelé na něj čím dál víc tlačí.

K výrazné regulaci cestovního ruchu se před pár dny odhodlaly italské Benátky. Už od čtvrtka tam musí turisté platit vstupné. Zatím se jedná o testovací model, který je v platnosti do 5. května. Vstupenka do města vychází na pět euro (asi 125 korun) a návštěvníci ji musí zakoupit, pokud nemají v Benátkách v úmyslu přenocovat.

Zpoplatněný testovací model má v Benátkách letos fungovat po dobu 29 dnů. Každý, kdo bude přistižen bez patřičné vstupenky, se nevyhne pokutě, která se bude pohybovat mezi 50 a 300 eury (zhruba 1 300 až 7 500 korun). Politické vedení Benátek tímto opatřením zareagovalo na stále rostoucí počty příchozích turistů hlavně z Asie.

Benátky ale v rámci Evropy nejsou ani zdaleka jedinou oblastí, která s masivním náporem turistů v posledních letech bojuje. Podobné problémy dlouhodobě hlásí i španělská Barcelona, Málaga, chorvatský Dubrovník nebo třeba nizozemský Amsterdam. Podobné tendence se začínají objevovat také v Japonsku. Tamní úřady rozhodly, že kvůli nevychovaným turistům nainstalují na oblíbeném místě pro fotografování hory Fudži vysokou bariéru.

Turistický zájem o pár vyvolených míst v Evropě živí hlavně sociální sítě, a to v prvé řadě Instagram a TikTok. Na těchto platformách tomu do velké míry nahrávají i algoritmy, díky kterým se uživatelům velmi často ukazují místa, která je v minulosti zaujala.