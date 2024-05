VIDEO: V Istanbulu vzplála Atatürkova oblíbená restaurace, oheň zasáhl i bazar

Požár vypukl kolem desáté dopolední místního času na historickém bazaru Mısır Çarşısı ve čtvrti Eminonü, který je známý také pod názvem Bazar s kořením (anglicky Spice bazaar). Příčina dosud není známá, píše portál Sözcü s tím, že plameny vyšlehly z komína restaurace Pandeli.

Ta sídlí na okraji bazaru a je více než 123 let stará. Atatürk ji rád navštěvoval v době své vojenské služby. Podnik založil turecký Řek Pandeli a podle legendy měl pochopení pro chudé členy armády. Když měl mladý Mustafa zrovna hlouběji do kapsy, řekl mu jen: „To nevadí, zaplatíš mi na začátku příštího měsíce“. „A právě proto mám toho muže tak rád,“ řekl pak prý Atatürk už jako prezident, když chtěl zaplatit za večeři a Pandeli to zase odložil na příště.

Požár na místě na krátko způsobil paniku, nejdřív se ho navíc pokusili uhasit sami zaměstnanci restaurace. Když se však oheň rozšířil i na střechu budovy, přivolali hasiče. Ti s ním bojovali ze žebříků přistavených ze tří stran a brzy jej zlikvidovali. Kromě tří pracovníků z Pandeli, kteří se nadýchali kouře a byli ošetřeni na místě, nikdo neutrpěl zranění.

Hlavní vchod bazaru byl poté uzavřen, střechu pak začali ochlazovat, dodává turecký list. Starosta městské části Fatih Mehmet Ergün Turan vyrazil obhlédnout situaci a novinářům řekl, že oheň žádné významnější škody nezpůsobil.