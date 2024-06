Brazilskou modelku brutálně napadl žárlivý partner. Zlomil jí čelist i nos

Modelka Janaína Prazeresová fotila v Paříži sexy snímky pro francouzské vydání pánského magazínu FHM. Podle jejího partnera byly ale fotky příliš provokativní. Ve výbuchu žárlivosti Brazilku krátce po focení v hotelu brutálně napadl a začal jí bušit pěstmi do obličeje. Žena utrpěla zlomeniny nosu, oční dutiny a čelisti. Ve strachu o život utekla během útoku ze společného hotelového pokoje úplně nahá na recepci.

Útočník za ní okamžitě vyběhl, ale naštěstí ho zadržela hotelová ochranka a krátce poté byl zatčen francouzskou policií. Dias byl následně obviněný z napadení a vyhrožování smrtí. Případ stále vyšetřuje policie.

Modelka se několik dní po napadení vrátila do rodné Brazílie, kde podstoupila úspěšnou operaci oka. „Hned po tom útoku mě odvezli do nemocnice, kde jsem strávila sedm hodin. Měla jsem několik zlomenin. Dias mi prorazil oční důlek a měla jsem zlomený nos a čelist. Lékaři mi řekli, že s okem budu muset nutně na operaci,“ uvedla Prazeresová pro web Revistaforum.com.

Modelka žila s Diasem čtyři roky, do Paříže spolu podle jejích slov odjeli proto, že se mu snažila pomoci od závislosti na drogách. „Museli jsme pryč ze São Paula, chtěla jsem ho dostat pryč od drog a jeho drogově závislých kamarádů. V Paříži žádné drogy nebral, alespoň ne v mé přítomnosti. Ale občas byl opravdu divný. Extrémně žárlil. Postupně jsem se kvůli němu distancovala téměř od všech svých přátel. Naivně jsem si myslela, že to něčemu pomůže,“ popisuje.

Její partner měl prý často záchvaty žárlivosti, kdy vykřikoval, že „stejně jednou všechny zabije“. „Odešel třeba na chvíli z místnosti, a když se vrátil, začal se mlátit do hlavy. Prosila jsem ho, aby se uklidnil a neubližoval si. A on odpověděl, že když nemůže ublížit sobě, tak ublíží mně. Přišel ke mně a dal mi pěstí. Ztratila jsem vědomí. Když jsem se probrala, měla jsem velké bolesti. To se v minulosti opakovalo dvakrát,“ říká.

„Toho dne při posledním útoku mi řekl, že brzy zemřu a uvidíme se v jiném životě. Pak mě začal opakovaně mlátit do obličeje. Když se mi podařilo vstát, cítila jsem obrovskou bolest. Na prostěradle byla spousta krve. Křičela jsem o pomoc a utekla jsem nahá z pokoje. Na jedno oko jsem vůbec neviděla,“ popsala v rozhovoru pro pořad Encontro.

Prazeresová, kterou časopis Playboy v Norsku zvolil za „dokonalou ženu“, loni přiznala, že utratila v přepočtu přes sedm milionů korun za plastiky. Podstoupila liposukci, dvě plastiky nosu, plastiku prsou, několik plastik obličeje a nechala si zvětšit hýždě a odstranit spodní žebra, aby měla vizuálně užší pas.

„Upřímně říkám, že skalpel je nejjednodušší řešení. Dokáže vám pomoct s ledasčím. Miluji být krásná, mám díky tomu vysoké sebevědomí. Pokud jde o investice do vlastní krásy, rozhodně nešetřím. A doporučuji to i všem ostatním,“ uvedla.

VIDEO: Modelka Prazeresová promluvila o brutálním napadení: