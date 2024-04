Ibiza je ráj jen pro někoho. Turisté křepčí na párty, místní spí v autech

César Nebrera si právě nalévá kávu, kterou uvařil na vařiči v kufru svého auta. Jeho stará zelená kia parkuje ve stínu rohovníku kousek od hlavní silnice poblíž Ibizy. „Chybí mi základní věci, které dělají život pohodlným. Třeba protáhnout se ve vlastní posteli, moct si pořádně uvařit nebo jen prostě otevřít skříň a vytáhnout z ní ponožky,“ svěřil se britské BBC. „To jsou věci, které vám chybí, když žijete v autě.“

Césarova kia je jeho domovem už tři roky. Pracuje jako šéfkuchař, ale vzhledem k tomu, že nájemné se na ostrově vyšplhalo do závratných výšin, nemůže si už bydlení v bytě dovolit.

Baleáry Ibiza je jedním ze čtyř hlavních středomořských ostrovů, které tvoří španělské Baleáry. Dalšími ostrovy jsou Mallorca, Menorca a Formentera.

„Na Ibize je bydlení velmi drahé a pořád dál zdražuje. Náklady na nájem jsou neúměrné tomu, co vyděláváte. Bydlení v autě je alternativa. Není to sice pohodlné, ale umožňuje mi to žít na ostrově dál,“ říká Španěl.

Auto nebo stan místo bytu

César Nebrera není zdaleka jediný, kdo s bydlením na ostrově improvizuje. Loni zástupce místní policie uvedl, že čtyři její příslušníci rovněž přežívají ve vozidlech. Další místní obyvatelé se uchýlili k bydlení ve stanech nebo sdíleném ubytování.

Daniel Granda, mluvčí organizace zastupující místní nájemníky, tvrdí, že takové situace jsou stále častější. „Stále víc lidí se ocitá v mizerných podmínkách a na celém ostrově se začínají objevovat slumy,“ říká. „Bez možnosti najít si ubytování, které by nám umožnilo normálně žít, máme my, kteří žijeme na ostrově, pocit, že nás turisté vytlačují.“

Vysoké úrokové sazby a nedávná krize životních nákladů odradily mnoho Španělů od nákupu nemovitostí, To vyvolalo zvýšenou poptávku po nájemním bydlení. Výsledkem byl růst nájemného, které jen za poslední rok na Baleárských ostrovech stouplo v průměru o osmnáct procent. V celém Španělsku bylo růst v průměru dvanáctiprocentní.

Ibiza jako turistické centrum na relativně malém ostrově to pocítila ještě palčivěji. V některých případech zde stouplo nájemné až o 50 procent jen za poslední rok.

„Jednolůžkový pokoj stojí 700 až tisíc eur (zhruba 18 až 25 tisíc korun) měsíčně, zatímco skromný byt může stát kolem 1 500 eur (zhruba 38 tisíc korun),“ říká Isabel María Pérezová, která si na ostrově hledala cenově dostupné ubytování.

Pracuje jako pokladní v supermarketu a její partner, který má práci v pětihvězdičkovém hotelu, se museli po prodeji pronajatého bytu vystěhovat. Od té doby žijí u její tchyně. Pochází z regionu Kastilie La Mancha, a tak uvažuje, že se s rodinou kvůli bytové krizi na pevninu vrátí.

„Problémem v jiných částech Španělska zase je, že tam není práce,“ říká. „Tady je práce, co hrdlo ráčí, ale zase není kde bydlet.“

Za pronájem pokuty

Nezaměstnanost ve městě Ibiza Town, které je hlavním městě ostrova, dosahuje necelých pěti procent, zatímco v Madridu je osmiprocentní a v Seville dokonce devatenáctiprocentní, připomíná BBC.

Ibizu, která má pouhých 160 tisíc obyvatel, však navštívily v loňském roce téměř čtyři miliony turistů, což je nový rekord. Podle místní vlády je 84 procent její ekonomické aktivity spojeno s cestovním ruchem. Hotely, restaurace a kluby poskytují dostatek pracovních příležitostí, ale velká část bytů je k dispozici pouze na krátkodobé pronájmy pro turisty a pro místní tak nejsou byty volné.

„Problém je v tom, že při pronájmu na dny nebo týdny vyděláte mnohem více peněz,“ upozorňuje Juan Miguel Costa, vedoucí oddělení cestovního ruchu na Ibize.

Řada místních tak v rezidenčních oblastech porušuje nařízení ukládající, že je byty nutné pronajímat nejméně na šest měsíců v kuse. Podle Costy by se úřady měly této nelegální praxi věnovat intenzivněji a společně ji potírat. Místní samospráva k tomu uvádí, že od roku 2019 uložila za nelegální činnosti v oblasti cestovního ruchu pokuty ve výši přibližně čtyř milionů eur, uzavírá BBC.