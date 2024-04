Barcelona zneviditelnila jednu z autobusových linek. Využívalo ji moc turistů

Zatímco některá města dělají vše pro to, aby přilákala co nejvíc návštěvníků, obyvatelé barcelonské čtvrti La Salut oslavují krok, jímž chtějí turistům cestování po městě naopak ztížit. Dlouho si totiž stěžovali, že se nemohou dostat domů, protože autobus číslo 116 je vždy přeplněný turisty, kteří navštěvují Park Güell Antoniho Gaudího.

Park je po bazilice Sagrada Familia druhou nejoblíbenější atrakcí města. Poté, co městská rada zařídila odstranění trasy z map Google a Apple, mají teď autobus jen pro sebe. Informaci přinesl deník The Giardian.

„Nejdřív jsme se tomu nápadu smáli,“ říká místní aktivista César Sánchez. „Ale teď jsme překvapeni, že opatření bylo tak rychlé a účinné,“ dodává. Podle jeho slov byl autobus dříve tak plný, že se do něj nedostali ani lidé s holemi.

Náměstek starosty pro bezpečnost v městské radě Albert Batll uvedl, že kromě zlepšení mobility v okolí parku Güell je teď třeba odstranit odkazy na linku 116 i na internetu. Odmítl však potvrdit nebo vyvrátit, že ten, kdo se o zasloužil o odstranění trasy, byla právě rada. Mluvčí společnosti Google také pouze informoval, že autobusová trasa nezmizí, pokud o to městská rada nepožádá.

Na oslavy je brzo

Autobus linky 116 je takzvaný sousedský. Je o něco větší než dodávka a pojme asi dvacet osob. Na mapách Google se v minulosti objevil jako jedna z dopravních alternativ pro přístup do parku. Od počátku existence linky jej však zaplnily skupiny turistů a vozidlo ztratilo svou hlavní funkci. Tou je přeprava místních obyvatel po oblastech s malým počtem dopravních spojů a obtížnou dostupností.

Několik dní poté, co se začalo projevovat zlepšení, jsou ale mnozí místní obyvatelé s oslavami této změny opatrní. „Turisté by mohli objevit itinerář jinými cestami, přestože na oficiálních stránkách parku Güell ani na některých nejpopulárnějších turistických webech už na 116 nejsou žádné odkazy,“ říká jedna z obyvatelek čtvrti.

Sánchez, který již osm let vede kampaň za to, aby rada tento problém řešila, zažertoval: „Další věc, kterou musíme udělat, je dosáhnout odstranění celého parku Güell z Google map,“ řekl podle The Guardianu.

Před přílišným turistickým ruchem již několik let varují mnohá evropská města, jedním z nich jsou například i Benátky. Katalánské hlavní město není o nic víc pozadu. Například mnohá graffiti v Barceloně nedávno odváděla turisty od parku Guell namísto k němu...