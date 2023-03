Cestování podle seriálů. Pandemie nastartovala popkulturní turismus

Až 70 procent cestovatelů z řad generace Z a mileniálů se v poslední době inspirovalo právě filmy a seriály. Ty tak mají podobný vliv jako sociální sítě. Vyplývá to ze zprávy cestovní kanceláře American Express, o které informovala agentura Bloomberg.

„Cestovatelé se stále více nechávají inspirovat popkulturou,“ říká prezidentka American Express Audrey Hendleyová.

Inspirovali jste se při výběru dovolené popkulturou? celkem hlasů: 9 Ano 22 %(2 hlasů) Ne 78 %(7 hlasů) Uvažuji o tom 0 %(0 hlasů)

Za změny v tomto ohledu může i koronavirová pandemie, kvůli které museli lidé zůstat doma. Čas trávili mimo jiné i sledováním filmů a seriálů. Po zrušení protipandemických opatření se mnozí rozhodli postupně se vypravit do míst, kde jejich oblíbení hrdinové působili.

Příkladem je třeba oblíbený seriál s názvem Bílý Lotos. První série se natáčela v hotelu Four Seasons Maui at Wailea, druhá pak v hotelu San Domenico Palace v italské Taormině. Oba hotely pod odvysílání zaznamenaly nárůst počtu rezervací a zájem o ně trvá dodnes.

„O obě místa se zájem dramatickým způsobem zvýšil. Vzrostla návštěvnost webových stránek, která v konečném důsledku vedla i k většímu počtu nasmlouvaných pokojů,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Marc Speichert, který je obchodním ředitelem společnosti For Seasons Hotels and Resorts. Návštěvnost webových stránek hotelu Four Seasons Maui podle něj stoupla jen během první sezony meziročně o 425 procent.

Ve Velké Británii se s tímto efektem setkali již mnohem dříve, když fanoušci začali navštěvovat rušné nádraží Kings Cross. Z tamního nástupiště 9 ¾ odjížděl hrdina příběhů o mladých čarodějích Harry Potter do školy v Bradavicích. Podobnému zájmu se těší i zámek Highclere v Hampshire, kde se natáčel seriál Panství Downton.